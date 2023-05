L’expansion de l’Otan vers l’est pourrait entraîner la militarisation de l’Arctique

L'expansion de l'Otan vers l'est pourrait changer considérablement l'architecture de sécurité mondiale. Elle affecterait également la coopération de l'Otan avec d'autres pays, qui devront veiller attentivement aux scénarios possibles.

L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (Otan) a presque doublé ses frontières avec la Russie après que la Finlande est devenue son 31e membre en avril 2023. La Suède finira également par rejoindre l'Alliance une fois le processus de ratification terminé. Cela étendra l'espace territorial de l'Otan comme jamais auparavant, et fera de la mer Baltique un "lac de l'Otan". L'adhésion de la Finlande à l'Otan a été la plus rapide de l'histoire de l'organisation.

Pendant longtemps, les pays nordiques, la Finlande et la Suède, refusaient de prendre parti, maintenant une politique de "non-alignement militaire" et se concentrant davantage sur leur développement socioéconomique interne, devenant ainsi des modèles d'États de bien-être moderne. Leurs relations avec la Russie, bien que pas très profondes, étaient généralement assez modérées. Cependant, l'opération spéciale russe en Ukraine a changé leur attitude envers leur voisin de l'est et la prévisibilité de son dirigeant, Vladimir Poutine. Sans aucun doute, les actions de ce dernier ont apporté des changements significatifs à la dynamique de la sécurité régionale en Europe.

Premièrement, faire affaire avec la Russie n'a jamais été facile pour l'UE, principalement en raison des divergences entre les États membres. Certains pays européens, comme l'Allemagne et la France, avaient une certaine "faiblesse" pour la Russie, contrairement aux pays baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, qui ont choisi de rester très méfiantes à son égard. Les actions de la Russie en Ukraine ont non seulement fait revenir des tensions militaires dans l'espace européen de l'après-guerre, mais ont également porté atteinte à l'image de l'UE en tant qu'acteur mondial, incapable de prévenir un conflit armé à sa porte.

Deuxièmement, au-delà de ces régions frontalières immédiates, une autre région où les pays du nord de l'Europe (ou l'Otan désormais) pourraient se heurter à un affrontement avec la Russie est l'Arctique, largement négligée auparavant par l'Alliance en raison de son environnement et son climat hostiles. Cependant, en raison du changement climatique et des perspectives croissantes d'exploitation des réserves inutilisées de pétrole, de gaz et d'autres ressources minérales, cette région commence à susciter un intérêt accru, créant des problèmes inattendus et complexes. En plus des États-Unis, du Canada et de la Russie, les pays nordiques comme la Norvège, le Danemark, l'Islande, la Suède et la Finlande sont membres du Conseil de l'Arctique et ont un intérêt direct dans les affaires arctiques. Il y a eu des affrontements locaux entre la Russie et d'autres pays ici. L'adhésion des pays nordiques à l'Otan a introduit une nouvelle dimension géostratégique dans l'avenir de l'Arctique.

Auparavant, la Russie considérait la coopération avec l'Otan comme une norme plutôt qu'une confrontation. Mais l'action militaire de Moscou a tout changé. Avec son opération spéciale en Ukraine, Vladimir Poutine voulait empêcher l'Otan d'étendre sa présence en Europe. Au lieu de cela, il a provoqué l'expansion de l'Otan en créant une base plus large pour l'Alliance dans les pays nordiques, compliquant la situation de sécurité et créant de nouvelles frontières. Il y a maintenant plus de justifications pour l'existence de l'Otan. De nombreux pays voient maintenant leur avenir sûr dans l'article 5 de l'Otan. En fait, M. Poutine a rendu l'Otan grande à nouveau.

L'adhésion de la Finlande à l'Otan, à laquelle la Suède se joindra bientôt, couplée à la revendication de la Chine en tant qu'"État quasi arctique" et à son partenariat avec la Russie dans cette région, pourrait conduire à la militarisation de l'Arctique, ce qui affecterait les intérêts de toutes les parties.

L'information obtenue à partir de sources ouvertes

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Abonnez-vous à notre chaîne Telegram : https://t.me/observateur_continental

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=4906