L’habillement des femmes reflète toujours la domination masculine

Apparemment beaucoup de femmes occidentales, sinon l'écrasante majorité, s'imaginent qu'elles sont libres de s'habiller comme elles veulent. Mais non c'est le contraire. Tout d'abord dès l'enfance la fille découvre un mode féminin dominant qui est déjà là. Ce mode féminin dominant correspond au standard de la beauté féminine dominante. Si elle s'écarte trop de ce standard, elle sera sans pitié marginalisée (surtout psychologiquement) par le standard dominant c'est à dire la société elle-même. Vous avez des doutes ? Si vous êtes une femme, habillez-vous comme un homme durant une semaine. Vous allez très vite comprendre. Le contraire aussi marche très bien mais dans un autre sens. En effet, le mâle dominant est censé ne pas s'habiller comme une femme. Que se passerait-il si Emmanuel Macron tentait l'expérience ? (bien sûr sans oublier les rouges à lèvres et autres splendeurs féminines). Moi je suis très curieux de voir comment cela va se passer.

Il faut aussi tenir compte de la sexualisation culturelle (degré plus ou moins important de la domination masculine) du corps féminin. Sur les plages par exemple, les hommes en majorité peuvent circuler les seins nus de façon normale. Autrefois, en Afrique subsaharienne et dans certaines civilisations amérindiennes(où le patriarcat n'était pas très développé), les femmes pouvaient circuler librement les seins nus sans choquer la morale. Ce qui me semble plus rationnelle et égalitaire parce que l'égalité homme-femme, au moins dans ce domaine, était un fait. Mais dans la culturelle occidentale, cela échappe au domaine de définition de la "liberté" de la majorité des femmes. Aujourd'hui seules les Femen ont l'audace d'essayer ce mode féminin mais la police républicaine est là et veille au grain.

Dans la culture musulmane, surtout au Moyen-Orient, la domination masculine sur le corps féminin est poussé à son comble. C'est la voile intégrale. Les cheveux sont sexualisés, les mains, les pieds, etc. Tout le corps féminin est arraché à la vue du public. Parce qu'au fond, ces peuples ne font que pratiquer le patriarcat avec rigueur et sans hypocrisie.

Or en Occident aussi le patriarcat domine encore. Il suffit de prendre le nom des enfants. L'écrasante majorité des enfants portent le nom de leur père comme chez les musulmans les plus rigoristes. Mais pourquoi cela ? Où sont les féministes ? Dans ce domaine c'est le silence total. La réponse est pourtant claire et simple dans la famille c'est toujours l'homme qui domine. Malgré toutes les lois, dans la pratique, la domination économique des hommes est un fait dans tout l'Occident. Mais c'est aussi en Occident que l'inégalité économique entre hommes et femmes a atteint le minimum. Cela est un fait progressiste indéniable d'où le fait que les femmes y sont relativement plus libres que les femmes d'autres régions.

Pourquoi ces lois, bien que progressistes, sont incapables d'établir l'égalité économique entre hommes et femmes ? Parce que le fondement économique de la société actuelle, le capitalisme-salariat, est l'inégalité économique en général et le chômage de masse qui prennent, à leur tour, racine dans la propriété privée des biens de consommation. L'inégalité actuelle du mode vestimentaire entre hommes et femmes autrement dit la sexualisation de l'habillement n'est pas naturel mais un phénomène social patriarcal de domination masculine lié à la domination de la propriété privée des biens de consommation et par conséquent de la propriété privée des moyens de production.

Tout au long du XIXe et XXe siècles et jusqu'à nos jours, en Occident, le mode d'habillement des hommes est plutôt relativement stable et tend toujours vers un habillement qui mélange rationalité et esthétique. Par contre chez les femmes on remarque un changement rapide depuis les très longue robes trainantes du XVIIIe-XIXe siècles jusqu'au mini-jupes et décolletés du XXIe du siècle. Cette course au déshabillement de la femme relativement à l'habillement masculin résulte en fait de la domination économique des hommes sur les femmes. Le mariage bourgeois était un vaste champ de prostitution légale où la concurrence entre les femmes, pour attirer les hommes riches, faisait rage.

Par exemple, dans la culture occidentale, les seins féminins sont hypersexualisés (après la colonisation de la planète cela est universelle maintenant), à beauté féminine naturelle égale, l'invention du décolleté plongeant devient un atout. Toutes les prostituées connaissent bien cette loi. Et après cette innovation se généralise lentement et en quelques générations, elle se banalise et élargit ainsi le degré de "liberté" de la femme de choisir entre mini-jupes, décolletés plongeants et autres vêtements hypersexualisés. C'est exactement comme la concurrence dans les entreprises : la concurrence amène l'innovation ensuite celle-ci se généralise puis avec la saturation le besoin d'une nouvelle innovation se fait sentir, etc.

Mais aujourd'hui si une femme s'habille en mini-jupe,etc. cela ne signifie pas forcément qu'elle cherche à séduir mais traduit l'influence de plusieurs générations d'habitudes vestimentaires dont les causes historiques lointaines prennent leur source dans la domination économique des hommes. Une domination économique toujours en vigueur. C'est pourquoi le féminisme le plus abouti passe forcément par la remise en cause de la propriété privée des biens de consommation : le communisme.