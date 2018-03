L’histoire des mots est passionnante...

L’étymologie et la philologie sont deux études d’une haute importance pour celui qui veut connaitre l’Histoire.

il est donc nécessaire de clarifier les choses en affirmer, dès à présent, que le latin et le grec sont issues de la langue gauloise (celtique) et non l’inverse.

Prenons un exemple : la Rose

La langue gauloise s’est surpassée dans la création de la Rose, la Reine des Fleurs.

La désinence « os », du gaulois, donne au nom le sens de la « plus tendre affection ».

De « plant », enfant, le gaulois fait « plant-os », « enfantelets », « chers petits enfants ».

De là le latin « planta » et tous les mots de cette famille dans toutes les langues.

Et de « ro », don, présent, cadeau, la désinence « os » fait « ro-os », « ros », le « présent aimé », « le don d’amour », « le don de la rose ».

Le hollandais reproduit les racines gauloises telles quelles : « Roos ».

Le danois, l’allemand, l’anglais font « Rose ».

Le vieil allemand, « Rosa ».

L’islandais, le suédois, « Rôs ».

Le breton, « Roz », « Rose » ; « Roz-èn », « Rose-une », « une Rose », « ène Rose ».

Passons à cette déclinaison de « Rosa » en latin :

Que signifie le « rosa » latin si l’on prend le radical gaulois « Ros », de « Ro-os » ?

La Rose ?

Non ! « Rosa » signifie « Rose-la », et aussi « Rose-une », « une Rose », premier signe de l’imprécision du latin.

« A » est l’article gaulois, dont les bretons ont fait « an », « ar », « al », par euphonie, selon le mot qui suit l’article.

Cet article « défini » est resté, en anglais, l’article « indéfini », « invariable », « a man », « a woman », « a girl », « a boy », sans lequel il serait impossible de prononcer une phrase d’anglais.

Plutôt se fier à Owen Pughe qu’à Littré en ce qui concerne l’étymologie. Et plus encore à Monsieur Oscar Vignon.

La langue gauloise (celtique) est la véritable source des langues de l’Europe et de l’Inde.