Je viens de terminer la lecture d’un livre particulier, agréable à lire, ludique et instructif. Il s’agit du livre d’Olivier Corbobesse, L’histoire racontée par le football, paru à la mi-septembre de cette année, aux Éditions Marie B.

Olivier Corbobesse transforme le football en culture et en histoire ; Histoire avec un grand H, car le sujet de son quatrième ouvrage relatif au football est une étude historique originale, qui fait référence.

En effet, Olivier Corbobesse revisite l’histoire mondiale de 6 000 ans à travers le football.

Souvent on regarde les noms et les écussons des clubs de foot sans chercher à aller plus loin. Cependant, ces slogans et ces images racontent toujours des faits historiques ou imaginés, réels ou fabriqués par la mythologie d’un groupe, d’une région ou d’un État…

Olivier Corbobesse prend le foot comme prétexte pour raconter toute cette histoire. Cependant, il ne s’agit pas que d’une clé pour ouvrir au lecteur la connaissance ; l’auteur est un vrai amateur de football et un vrai amateur d’histoire ; la combinaison des deux dans ce livre est heureuse et constructive.

J’ai eu énormément de plaisir à lire son livre Culture générale, football club, paru chez le même éditeur en 2018. Et comme je disais il y a deux ans, bien qu’ayant abandonné le monde du football depuis quelques années, à cause de son extrême financiarisation et à cause du foot-spectacle et de l’instrumentalisation qui en est faite, j’ai été intrigué par l’approche de Corbobesse de ce monde si particulier. Son nouvel ouvrage, plus complet et riche est encore plus intéressant et utile à la compréhension de notre société, de notre histoire, bref, de notre monde.

L’auteur nous fait voyager à travers l’histoire mondiale, en nous l’expliquant sous le prisme du football, l’économie, la science, la géographie, la politique, la géopolitique, la religion, la littérature, les arts... Il s’agit d’un travail extraordinaire de fourmi, qui a donné un résultat agréable à lire et instructif, bref, une vision alternative de ce sport devenu religion.

Les références historiques, la politique et les grands conflits qui émaillent notre réalité sont foison dans les noms, les symboles et la mythologie autour des clubs de football. Olivier Corbobesse excelle dans l’art de raconter cette histoire.

Ce nouveau livre traite de l’histoire de la Mésopotamie, de l’Égypte ancienne, de Rome, de la Grèce antique, de Byzance, de l’Empire ottoman. Les conflits actuels et les querelles diplomatiques qui en résultent, tiennent aussi une place importante. Le conflit entre Chypre et la Turquie, le conflit israélo-palestinien, la guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, la chute de l’Empire ottoman, la chute de l’ancienne Yougoslavie, la chute de l’Union soviétique et du Pacte de Varsovie, la décolonisation, les deux guerres mondiales, etc. Olivier Corbobesse aborde et analyse tous les sujets, sans partie pris, et de manière parfaitement claire, ludique et compréhensible. In fine, un regard lucide sur l’histoire et sur le monde qui nous entoure, à travers le football.

Enfin, les grands événements et périodes de l’Histoire sont expliqués à travers le nom des clubs, leur stade, leur écusson, leurs maillots, les grandes compétitions. L’auteur évoque également l’implication de personnalités célèbres, qui ont eu une répercussion sur le football, les groupes de supporteurs, les footballeurs engagés (politique, résistance)…

Ce livre intéressera autant les amateurs de foot que les férus d’histoire. Il se termine sur 365 devinettes – une par jour – portant sur les faits marquants de l’histoire et du football.

Référence : Olivier Corbobesse, L’histoire racontée par le football, Éditions Marie B, Paris, 2020.