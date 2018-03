L’homme en crise

Un peu simpliste. En contre-feu du féminisme il y a le mouvement MGTOW qui se répand aux USA par ex (connerie pour connerie on va dire...). C’est surtout une évolution rapide de la société qui se traduit par une très nette montée du célibat (hors +65 ans) un peu partout, le Japon étant un cas extrême. La relation homme/femme n’a rien d’évidente et sans la sexualité et la nécessité de perpétuer l’espèce, on pourrait séparer les deux espèces, chacun son monde. Pour beaucoup trop le porno et les jeux en lignes sont bien plus addictifs que la recherche d’une relation stable et même en dehors de ça on trouve facilement des femmes qui ne cherchent personne et des hommes dans le même cas. En première approche les hommes en bas de l’échelle sociale et les femmes en haut, vont avoir du mal à se caser mais sinon on est encore dans l’ajustement aux nouvelles réalités.

L’asexualité progresse aussi, preuve s’il en faut que pas mal de choses sont un peu cassées dans le monde tel qu’il est.

« The Red Pill » est une bonne approche du problème...