L’homme en désordre d’un pays en désordre qu’il est temps de purger de ses mauvais éléments, ou quand le Président perd pied

« - On n'est pas en train de... de... signifier quelque chose ?



- Signifier ? Nous, signifier ! (Rire bref.) Ah, elle est bonne ! » « Fini, c'est fini, ça va finir, ça va peut-être finir. Les grains s’ajoutent aux grains, un à un, et un jour, soudain, c’est un tas, un petit tas, l’impossible tas. » Thomas Beckett, Fin de Partie (1957) « Tu m'as fourni une occasion. Tu n'aurais jamais dû me fournir une occasion. Je tire au pistolet depuis plus longtemps que tu n'es sur terre fiston. » Raymond Chandler, La Dame du lac, (1943) « Elle pose sur moi un regard soucieux et, lentement : - Qu'est-ce que tu fais, dans la vie ? Très tôt mon avenir lui parut si compromis qu'elle ne fut jamais tout à fait assurée de mon présent. N'étant pas destiné à devenir, je ne lui paraissais pas armé pour durer. » Daniel Pennac, Chagrin d’école, (2007)

C’est en premier lieu la description, non pas d’une dystopie, mais bien d’une réalité effectuée par M. Gérard Collomb, ancien ministre de l’Intérieur.

https://francais.rt.com/france/55026-securite-immigration-ici-cinq-ans-situation-irreversible-gerard-collomb

Situation irréversible à distance de cinq ans au plus tard ? Voire !

Mais que dire du malaise des forces de Police ? Que dire surtout des suites de « l’appel à la Purge » pour la « Nuit d’Halloween » de ce 31 octobre 2018 lancé voici quelques jours par un futur lauréat de la Médaille Fields qu'il suffit de voir dans ses œuvres pour comprendre l'étendue du pouvoir de nuisance d'un décérébré de cet acabit ? https://twitter.com/FrDesouche/status/1056914417915478016?ref_src=twsrc%5Etfw

Pur produit d’un communautarisme nourri de criminalité urbaine, l'auteur de cette « énorme blague », selon ses dires, a en réalité lancé un véritable appel au meurtre et à l’insurrection urbaine, une véritable "fatwa" précisément dirigé contre les autorités en charge de la paix civile.

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/10/29/01016-20181029ARTFIG00081-essonne-appel-a-la-purge-contre-les-policiers-le-ministre-de-l-interieur-saisi.php

« C’est la première fois qu’un appel à la violence prend une ampleur nationale », a d'ailleurs déclaré M. Olivier Michelet, secrétaire départemental du syndicat de Police Unité SGP 91. La nuit de mercredi à jeudi a été marquée par des incidents dans plusieurs villes de France : Lyon, Rennes, Nantes, Metz, Toulouse, Étampes...

Nuit de Halloween : des incidents dans plusieurs villes de France

La soirée et la « nuit d'Halloween » qui ont pris de manière anticipée des allures de Saint-Sylvestre ont en effet été particulièrement tendues pour les forces de l'ordre puisque l’appel à la « purge » diffusé sur les réseaux sociaux ces derniers jours a été parfaitement reçu et compris par de nombreux jeunes à travers la métropole et même jusqu'à l'île de la Réunion.

https://www.20minutes.fr/faits_divers/2362903-20181029-appels-purge-reseaux-sociaux-mauvaise-blague-halloween

Des incidents avec des policiers ont éclaté à Lyon, Toulouse, Rennes, dans plusieurs villes de l'Essonne et en réalité un peu partout en France. http://www.leparisien.fr/faits-divers/halloween-une-nuit-de-violences-dans-toute-la-france-01-11-2018-7932816.php

Christophe Castaner, le ministre de l’Intérieur, qui avait mobilisé exceptionnellement 15.000 membres des forces de l’ordre, a annoncé ce jeudi 1er novembre 2018 116 interpellations et 82 gardes à vue, précisant que « les dégâts sont (…) largement inférieurs » à ceux relevés les années précédentes mais qu’ils restent « totalement anormaux et scandaleux ». Tout va donc bien.

"La fête, ce n’est pas la casse. Les policiers ne sont pas des cibles. La purge, ce n’est pas une blague. Nous ne laisserons rien passer. Je salue et soutiens nos forces de sécurité et secours qui étaient mobilisées cette nuit pour notre sécurité", a-t-il ajouté pour faire bonne mesure. pic.twitter.com/dGYrmgROh4 — Christophe Castaner (@CCastaner) November 1, 2018

Un petit tour de France de cette nuit festive à laquelle ont été invitées lesdites forces de sécurité s’impose rapidement avant que tous les participants ne soient vite relâchés pour charges insuffisantes. En voici la manifestation avec ce que l’on désignera par géographie du désordre, beaucoup plus précise que la géographie de la colère dont a parlé en son temps l’anthropologue Arjun Appadurai.

I- Géographie du désordre

Jets d'acide sur des policiers en région parisienne (efficace mais déloyal)

Dans l’Essonne, des policiers qui intervenaient pour empêcher le pillage d’un centre commercial de Montgeron ont essuyé des jets de pierre et ont surtout été visés avec une bouteille d’acide qui n’a pas atteint son but. Des jeunes ont aussi été interpellés à Etampes après des tirs de mortier tandis que dans le Val-de-Marne, 12 véhicules ont été incendiés et 36 personnes interpellées, dont un jeune de 18 ans qui après avoir « caillassé » une voiture de police aurait reconnu vouloir participer à la « purge ».

Sur Twitter, Valérie Pécresse​, la présidente de la région Ile-de-France, demande des « sanctions exemplaires » tandis que Nicolas Dupont-Aignan (DLF), député de l’Essonne, s’élève contre "d’insupportables violences". C'est dit.

Adolescent blessé à Rennes (plainte contre la police ?)

La fièvre a aussi gagné les rues de Rennes où 13 voitures et une vingtaine de poubelles ont été incendiées. On déplorera qu’un adolescent de 15 ans qui a été blessé par une balle de type gomme-cogne ait été atteint à la tempe alors qu’il lançait (pour s'exercer) des projectiles en direction des (vilains) policiers.

Feu de camp du côté de Grenoble (des scouts ?)

70 feux de poubelles ou de véhicules ont réchauffé l’Isère, dans les quartiers de la Villeneuve et du Mistral à Grenoble mais aussi sur les communes d’Echirolles, de Pont-de-Claix et de Vienne. Selon la radio ISA, les pompiers ont été pris pour cibles à deux reprises. A-t-on idée de vouloir jouer les pompiers, je vous le demande ?

Interpellations à Lyon (des noctambules) et policiers blessés à Toulouse (une méprise ?)

A Lyon, place Bellecour où ont eu lieu des « bousculades » (avec bourrades amicales, sans doute) et des « jets de projectiles sur la vitrine d’un fleuriste », la préfecture du Rhône, qui a toutefois réfuté toute action « organisée »,(qu'allez-vous imaginer là ?) a malgré tout arrêté 7 personnes, sans doute des promeneurs. Les pompiers ont encore dû faire face à de nombreux incendies de véhicules et de poubelles. 12 personnes ont été interpellées dans le département. Des groupes très mobiles de casseurs continuent d’arpenter les rues du centre-ville de #Lyon. Nombreuses #dégradations du mobilier urbain et quelques agressions physiques. #Halloween #Purge pic.twitter.com/A60jMgiZW2 — Julien Damboise (@JDANDOU) October 31, 2018

Deux policiers municipaux toulousains ont été légèrement blessés lors de l’interpellation de deux hommes masqués qui agressaient les passants à mains nues (karaté, full-contact, boxe, strangulation ?On ne saura pas). Dans la Haute-Garonne, les pompiers ont dû faire face à 27 incendies volontaires, dont dix véhicules.

Arrestation de mineurs à Strasbourg

A Strasbourg, des échauffourées avec les forces de l’ordre ont éclaté dans les quartiers sensibles dont on taira les noms. Deux mineurs, déjà connus de la police (sans doute défavorablement), ont été interpellés dans le quartier du Koenigshoffen après avoir lancé des projectiles sur les policiers qui ont également essuyé au cours de la soirée des jets d’engins incendiaires (bouteilles remplies d'essence ? L'histoire ne le dit pas).

Dans la chaleur de la nuit...

Nuit chaude, nuit agitée et tropicale à Cayenne mais aussi à la Réunion, notamment, dans le bien nommé quartier du Chaudron à Saint-Denis, où, parmi jets de pierres et incendies, des pillards auraient emprunté des motos chez un concessionnaire (sans doute pour visiter les Cirques). Le syndicat Unité SGP Police annonce une dizaine d’interpellations.

Metz, Nantes, Poitiers, on se rassurera sur les mesures d’apaisement diffusées par l’adolescent « isérois » de 19 ans à l’origine du message (une tête de winner) qui, après avoir longuement insisté sur sa « blague » devenue "virale" sera donc jugé (et sans doute relaxé, ou peut-être condamné à une légère peine avec sursis assortie d’une admonestation paternelle accompagnant les excuses du tribunal) le 28 novembre prochain pour « provocation, non suivie d’effet, au crime ou délit ».

« La fête ce n’est pas la casse (…) nous ne laisserons rien passer », a encore prévenu ce jeudi M. Christophe Castaner. Qu'on se le dise.

Mobilisation des armes de guerre

Quid du lance-roquettes antichar RPG 18 en parfait état de marche découvert mercredi soir dans un immeuble de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis) ? A quand la découverte prochaine de lance-flammes à roquettes de type Shmel parfaitement adaptés au combat urbain ? http://www.checkpoint-online.ch/CheckPoint/Materiel/Mat0011-ShmelFlamethrower.html

Comme l'explique le criminologue Xavier Raufer en réponse aux questions question de savoir quelle est la finalité, pour les trafiquants et criminels, de posséder des armes de guerre ? Est-elle seulement criminelle ou peut-on y voir une défiance vis-à-vis de l'État et des forces de l'ordre ? Une volonté de se préparer à une possible réaction des autorités face à l'insécurité montante ? "Ce que savent les policiers sur les trafics des cités cités, sur ce qu'on y stocke et prépare, est flou. Comme les criminologues le rabâchent depuis deux décennies, la France n'a pas de vrai service de renseignement criminel et nulle observation systématique et permanente des bandes dangereuses n'y est opérée. Preuve : chaque fois qu'une émeute grave éclate dans un quartier hors-contrôle, le gouvernement est abasourdi, semble tomber de l'armoire. Idem pour les règlements de comptes entre bandits où, trop souvent, un procureur gêné annonce qu'il "n'écarte aucune hypothèse". Le contraire de cet aveu d'ignorance est de poser un diagnostic, ce pourquoi il faut des avis experts, sur le terrain."

II- Mise au point

« Le temps court de la politique a toujours existé, mais il est vrai que, maintenant, il y a des médias (je pense à Internet), déclare le grand historien Carlo Ginzburg, qui façonnent notre existence et nous permettent de saisir les événements dans la seconde. D’un autre côté, ils nous permettent aussi d’entrer en rapport avec des informations accumulées sur un temps long. La longue durée elle-même peut être saisie en une seconde. Cela implique que le présent est toujours la dimension à travers laquelle nous nous rattachons au passé et au futur. »

Pour autant, quittant cette analyse académique, le même Carlo Ginzburg nous rappelle aussi que « la vérité n’apparaît jamais à l’historien sous la forme d’une donnée, comme une pièce de monnaie qu’on ramasserait par terre. Le regard analytique, le rapport aux sources, l’administration de la preuve, le combat contre le mensonge font pleinement partie de « l’expérience historienne ». Nous savons très bien, après Marc Bloch et Georges Lefebvre, écrit-il encore, que de faux bruits, de fausses nouvelles, des rumeurs peuvent engendrer une grande histoire, mais il faut savoir lire les sources, et il faut aller au-delà du positivisme naïf. »

III- « Les poubelles de l’Histoire sont remplies de tendances prolongées », disait à ce propos A. Allais.

Et voici qu’au milieu de cette accélération des événements et de ce bruissement de l’actualité, il y a surtout ceux qui donnent l’impression – tel M. E. Macron -, de ne comprendre rien à rien ou qui, pire encore, ont une vision incomplète et erronée d’événements historiques qu’ils mettent à toutes les sauces pour tenter de saisir l’histoire du monde qui les entoure et essayer de peser sur elle avec la prétention non dissimulée de l’infléchir ou de l’orienter. Agissant de manière involontaire, on lui pardonnera pourvu qu’il accepte de voir et admettre la mésintelligence qu’il a de son environnement ; dans le cas contraire, poursuivant d’autres desseins tout en faussant volontairement les images et les faits, il faut alors l’arrêter immédiatement dans son entreprise de subversion intellectuelle et de présentation fallacieuse des faits et de la réalité.

C’est bien ce à quoi se livre le chef de l’Etat manifestement en surchauffe et dont le quotidien le Figaro rapporte les états d’âme et les considérations sur un monde auquel il ne comprend décidément pas grand-chose. Vision des années 30, montée style République de Weimar en train d’accoucher du Nazisme sur fond de nationalisme revisité 90 ans plus tard par les concepts de « populisme » et de « démocratie (dite) illibérale », on est tenté de reprendre ici à propos de M. Macron le titre que Frédéric Saumade a donné à son excellente étude consacrée à Pierre Drieu la Rochelle, « l’homme en désordre », la confusion des genres et des sentiments en plus.

« Je suis frappé par la ressemblance entre le moment que nous vivons et celui de l'entre-deux-guerres », a en effet déclaré le chef de l'Etat dans des propos tenus en marge d'une visite d'une exposition consacrée à Georges Clemenceau, chef du gouvernement français au début du XXème siècle. « Dans une Europe qui est divisée par les peurs, le repli nationaliste, les conséquences de la crise économique, on voit presque méthodiquement se réarticuler tout ce qui a rythmé la vie de l'Europe de l'après Première Guerre mondiale à la crise de 1929 », a estimé Emmanuel Macron. « Il faut l'avoir en tête, être lucide, savoir comment on y résiste », en « portant la vigueur démocratique et républicaine », a-t-il ajouté.

IV- Poursuivant son combat contre les nationalismes et continuant soit à jouer à se faire peur, soit à prendre ses concitoyens pour des imbéciles, M. Macron a encore enfoncé le clou de la manière la plus contradictoire qui soit.

Aujourd'hui, a-t-il fait valoir, « l’Europe est face à un risque : celui de se démembrer par la lèpre nationaliste et d'être bousculée par des puissances extérieures. Et donc de perdre sa souveraineté. C'est-à-dire d'avoir sa sécurité qui dépende des choix américains et de ses changements, d'avoir une Chine de plus en plus présente sur les infrastructures essentielles, une Russie qui parfois est tentée par la manipulation, des grands intérêts financiers et des marchés qui dépassent parfois la place que les États peuvent prendre », a conclu le chef de l'État, oubliant sans doute qu’il constitue à son modeste niveau une cheville ouvrière sinon un artisan actif de toutes ces menaces qu’il décrit tout en méconnaissant en même temps le fait que la « lèpre nationaliste » ( !) qu’il vitupère n’est rien d’autre que la réaction montante de peuples et de nations qui n’ont aucune envie de se dissoudre dans le Grand Tout, de passer les plats pour des intérêts qui ne sont pas les leurs et de jouer le rôle de lubrifiant dans les engrenages d’une globalisation particulièrement mal en point mais qui écrabouille tout ce qui lui résiste.

V- Le président de la République a perdu pied et son allusion aux "années 30" est une honteuse mystification

Comme l’écrit l’excellent essayiste André Bourgeois dont on ne saurait trop conseiller l’exploration passionnante de ses écrits, « on ne peut appréhender aujourd'hui le rêve de Drieu (la Rochelle) (et je dirais aussi – c’est moi qui parle – celui de M. Macron qui retourne dans un passé révolu) dans le contexte européen des années hitlériennes. Drieu se place au niveau de l'homme qui rêve l'histoire. Hugo a rêvé l'Europe dans la seconde partie du dix-neuvième siècle, à une époque où il pouvait voir l'Allemagne se construire sous la Prusse, quand pour un français visionnaire l'urgence de l'Europe devenait une évidence. Quel vision pourrait-il avoir aujourd'hui devant cette Europe de commis de finance, d'escrocs, de parvenus incultes, qui s'élabore sous nos yeux dans une médiocrité accablante et dans la soumission totale à une Amérique plus décérébrée que jamais ?(…) Les gens de gauche, écrit encore A.Bourgeois, ont l'habitude de croire que leur rêve sous Staline a été supérieur à celui des autres sous l'autre grand assassin du vingtième siècle, Hitler, non parce que leur héros a fait moins de morts, mais parce que leurs espoirs étaient plus nobles. Avec Drieu ils ont sous les yeux l'autre rêveur. Un homme qui pensait que l'homme peut écrire l'histoire pour la faire. Un homme qui a passionnément étudié, disséqué, son temps pour le transposer dans ses rêves. Si je préfère Drieu à son ex-ami Aragon, englué dans le rêve stalinien, - y avait-il un rêve stalinien ? – écrit encore André Bourgeois auquel j’emprunte cette citation, ce n'est pas sur ces critères, mais parce qu'il a rapidement reconnu la vanité de son action, aidé en cela par la défaite prévue. L'échec est toujours plus enrichissant que la victoire, les gens de gauche auraient peut-être pu renaître en liquidant Staline et ses horreurs au lieu de se dissoudre dans la merdouille sociale-démocrate vouée plus tard au .... Libéralisme ! »

Il existe aujourd’hui, en cette fin d’année 2018, une frise chronologique historique que ne saisit manifestement pas le président de la République - cet autre rêveur éveillé et zélateur de cette « merdouille sociale-démocrate » et de ce Libéralisme mal compris et dévoyé précités -, qui est pourtant simple à comprendre.

La réalité est que le peuple est inquiet et mécontent et que le malaise qui traverse la France est général. C’est une fin de régime et un mouvement de fond mais dont l’inquiétude, le mécontentement et le ressentiment trouvent leurs sources dans des événements qui sont soigneusement minimisés ou expliqués de manière fallacieuse, alors qu’il est devenu urgent de les « traiter » comme ils l’exigent, au nom de la sûreté des biens, des personnes et pour tout dire de la sûreté et de la sécurité nationales.

La réalité est que le Président ne maîtrise plus les événements et qu'il a perdu pied.

VI- Le président de la République apparaît décidément comme un homme en désordre à la tête d’un Etat dont les dirigeants paraissent incapables d’empêcher le pays de glisser vers le désordre.

Il n’aura été, comme dans Blèche, un roman de Drieu la Rochelle précité, qu’à l’image de ces « faibles qui ont été traversés par l'idée de la grandeur s'attachant désespérément au côté le plus sombre de leur destinée qui leur donne l'illusion d'une ressemblance avec ce qu'ils n'ont pu atteindre. »

Le fait est que la vision présidentielle et les rêves qui l’animent sont aujourd’hui sérieusement brouillés. Le sol bouge sous ses pieds comme vacillent ses certitudes auxquelles il continue se cramponner malgré tout. Rien ne va plus.

Contrairement aux objurgations auxquelles il se livre pour donner l’alerte et tenter de faire « coller » la réalité du monde qui l’entoure avec la conception qu’il s’en fait, il ne comprend ni n’entend les signaux qui retentissent de partout. Ces alarmes qu’il interprète mal sont celles des désordres politiques, économiques et sociaux auxquels il convient de remédier tant qu’il en est encore temps et qui n’ont rien à voir avec une « peste brune » (celle des « années 30 » ), mais bien avec la réalité montante en 1998 d’une « peste verte », bien réelle et quotidienne - celle d’une immigration incontrôlée, d’une société gangrenée par l’islamisation, les communautarismes, la criminalité, celle d’une géographie de la colère et du désordre qui alimente en même temps qu’elle s'en nourrit le processus de rétablissement et de recherche d’équilibre qui caractérise le phénomène de crise générale (économique, financière, politique, sociale, identitaire) qui traverse le monde, l’Europe et plus particulièrement la France.

VII- Purger la Police ou purger les quartiers de reconquête républicaine ?

Ce jeune homme qui est à l'origine de désordres commis à l'échelle nationale à l'occasion de cette "fête d'Halloween" dont la célébration devrait être proscrite, mérite une sentence lourde et exemplaire. Qu'il ne soit pas en détention provisoire est incompréhensible même si des raisons sans doute justifiées (chacun appréciera) expliquent que l'intéressé soit encore libre de ses mouvements. Diffuser comme il l'a fait ce genre d’appel sur les réseaux sociaux auxquels sont pendus tous ses congénères qui n'attendent que l'occasion de mettre le pays à feu et à sang est une incitation au meurtre dont chacun peut aisément comprendre qu'il s'agit d'une infraction majeure. Je ne suis pas sûr que la prison soit de nature à le faire réfléchir sur l’irresponsabilité de son acte. Tout son comportement postérieur à la première diffusion de son message montre qu'il a eu peur, sans plus. Une autre méthode s’impose autre qu'un supposé "rappel à la Loi" qui ne viendra pas, vu le laxisme général et la veulerie de dirigeants soucieux de ne "surtout pas faire de vagues", de ne surtout pas "stigmatiser " quelques minorités ingérables. Ce véritable rappel à la règle pénale et à la loi devrait prendre la forme d'un véritable châtiment à la hauteur du désordre causé, suivi de l’expulsion immédiate de l’intéressé et de toute sa famille vers son pays d’origine. Exemple parfait du « Français de papier », non-intégré et inintégrable et dont on ne saura pas s'il a bénéficié du "droit du sol" ou s'il dispose d'une double nationalité.Peu importe, en réalité. Ce que la règle de Droit peut faire, elle peut aussi le défaire.

Il serait dès à présent plus que nécessaire d'appliquer tout simplement la loi.

Réponse pénale

Violences collectives pouvant porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation - Visant à renverser l’autorité en place, le mouvement insurrectionnel est sanctionné aux articles 412-3 à 412-6 du Code pénal. Sa définition vise « toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national » ; l’article 412-4 précise les incriminations de participation à un tel mouvement : "Est puni de quinze ans de détention criminelle et de 225 000 euros d’amende le fait de participer à un mouvement insurrectionnel : 1° En édifiant des barricades, des retranchements ou en faisant tous travaux ayant pour objet d’empêcher ou d’entraver l’action de la force publique ; 2° En occupant à force ouverte ou par ruse ou en détruisant tout édifice ou installation ; 3° En assurant le transport, la subsistance ou les communications des insurgés ; 4° En provoquant à des rassemblements d’insurgés, par quelque moyen que ce soit ; 5° En étant, soi-même, porteur d’une arme ; 6° En se substituant à une autorité légale". Visant la violence politique armée, le code pénal sanctionne enfin quiconque tenterait de provoquer à s’armer illégalement : « le fait de provoquer à s’armer contre l’autorité de l’État ou contre une partie de la population est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».

J'aurais pour ma part une solution complémentaire et immédiate.

Cela commencerait par des messages diffusés aux petits camarades de la cité sur un réseau social bien connu. Rendez-vous à une heure précise pour visionner en direct le "trailer", la bande-annonce d'un nouveau film à grand spectacle, dans lequel on indiquerait aux spectateurs que le rôle-titre est tenu par l’intéressé, un « isérois » (sic) dont l’identité et l’adresse seraient parfaitement précisés afin que chacun puisse savoir et être informé.

Titre du film : « The Punishment » ou bien « C’est arrivé et cela arrivera encore près de chez vous », inspiré des pratiques en vigueur dans d'autres pays qui ne plaisantent pas avec le "vivre ensemble" en Malaisie par exemple, mais aussi à Singapour. Il s'agirait d'une séance de canne en public, pour édifier les collègues, amis et sympathisants, histoire de montrer que l'on vient de siffler la fin de la récréation et que l'on ne rit plus.

https://www.liveleak.com/view?i=3c9_1304013159

Nul doute que l'effet-retour et le message pédagogique seraient garantis. Pas de temps perdu en culture de l’excuse, aucune excuse d'immaturité à mettre sur le compte d’un humour-à-prendre-au-second-degré (sans doute comme l’incident récent de la malheureuse et courageuse enseignante invitée par un de ses "élèves" demuré dans l'anonymat à modifier un registre de présence sous la menace d’une arme pointée sur sa tête...), aucune admonestation paternelle, circonstances atténuantes et excuses du tribunal, relaxe, explications à n’en plus finir et vaines tentatives de sonder la bêtise et l’immaturité abyssale de ce pur produit de l’Éducation nationale et de ce que J-C. Brighelli appelait dans un livre publié en 2006 La Fabrique du crétin dont voici un specimen abouti.

En réalité, toute plaisanterie mise à part, ce comportement a quand même été jugé plus qu’inquiétant par les sûretés urbaines qui ont réellement eu peur et ont pris l’événement annoncé très au sérieux.

La réalité des faits et de leur cause n'est que l'annonce d'événements beaucoup plus graves.

Il faut en effet comprendre que ce messager n’est en réalité qu’un « idiot utile », un fusible au service d’acteurs très dangereux qui agissent en retrait et dont tout porte à croire qu'ils ont très probablement lancé un ballon-sonde pour tester la rapidité de réaction des autorités.

Chacun peut en effet se livrer à un rapide calcul des moyens nécessaires dont disposent en France les forces de l'ordre pour tenter de garder sous contrôle un appel à l’insurrection et au meurtre comme celui dont il est ici question, dans une vingtaine de grandes villes de France, par exemple, en tenant compte de l’occurence simultanée d’un jour noir de départ en vacances, de l’affluence dans les gares pendant ces mêmes jours, d’une panne du réseau SNCF de Paris (un sabotage de transformateur du Réseau de Transport Électrique, par exemple), d’un incident dans le métro, de l’usage d’armes de guerre et d’attaques d’inghimasi(yy)s, tueurs infiltrés et camouflés.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Inghimasi

Comme l’explique de manière précise un commentateur de l’article publié dans le quotidien Le Figaro, http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/10/29/01016-20181029ARTFIG00081-essonne-appel-a-la-purge-contre-les-policiers-le-ministre-de-l-interieur-saisi.php l’appel à l’émeute (pourrait) selon lui porter la griffe de l’EI.

La France est en guerre et doit faire face à un double ennemi, intérieur comme extérieur, sans compter ceux qui seront toujours prêts à trahir leur pays par sympathie, idéologie ou intelligence avec agents d'une puissance étrangère, ou pour des raisons en tout état de cause inacceptables.

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/10/29/01016-20181029ARTFIG00081-essonne-appel-a-la-purge-contre-les-policiers-le-ministre-de-l-interieur-saisi.php

https://twitter.com/FrDesouche/status/1056914417915478016?ref_src=twsrc%5Etfw

« Que la première purge de France soit un succès » déclare le message qu'il convient de lire attentivement et relayé par le jeune « Isérois » à l’origine des désordres qu’il a ainsi contribué à déclencher sur tout le territoire.

Puisse ce message être effectivement entendu, mais d'une toute autre manière, et que le chef de l’Etat, ou d'autres citoyens ou autorités, fidèles à la France, réalisant l’impasse et l’abîme vers lesquels est mené le pays par lâcheté, veulerie, pusillanimité et déni de réalité de ceux qui ont la mission sacrée de le protéger et le défendre, puissent décider tant qu’il en est encore temps de purger les quartiers de reconquête républicaine en passant le témoin à celui qui saura agir d’une main forte.

