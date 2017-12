L’Homme est déterminé, mais deviendra libre

@Shawford



Certes, comme dit Kropotkine où Evola : ne pas dépendre de ce que tu ne contrôles pas



Mais les paysans seront remplacés par des robots où même des usines de steaks de pétrole où de paté de sauterelles (anti-spécisme). L’économie « locale » n’a aucun poids stratégique. Il faut regarder la vidéo « Moi le crayon » de Friedman (un thème classique libéral) Et quand ça sera une plus longue vie qui sera sur le Marché, le contrôle des gogochons sera total.



Sauf si la mort de la Mort était aussi celle du Capital et réveillait le Léviathan dans une métaphysique absolue fasciste. Mais le peuple aura disparu depuis longtemps, et l’état avec. Tout l’intérêt du multiethniquage est de saper la base imaginaire de l’état et d’en faire qu’une assurance pour lobbies pleurnicheurs (parti colon de La Baudruche par ex, parti souchien, parti bobo en marche...)



D’après Castoriadis (marxiste)



« Castoriadis pose ‘l’indistinction du social et de l’Histoire’ ; la société ne se pose QUE dans un temps long, et pour ça doit s‘imaginer « intemporelle » (la gouvernance des morts et la nation éternelle). Le social ne se fait QUE dans l’Histoire, pas dans l’économique (ce que dit Marx aussi, il n’étudie QUE l’Histoire). Pour le Capital, le temps c’est de l’Argent, il ne doit exister que le temps court de l’intérêt qui court sur l’ordinateur de la banque. Aussi, tuer l’Histoire, tuer le temps long, c’est ramener tout individu à ce temps court, anhistorique, donc sans imaginaire du temps long, c’est rendre impossible la révolution du social, car la mort peut alors stopper toute vision à long terme de l’individu. Au mieux il accumule un héritage personnel. Multiethniquer et consumériser c’est donc en fait pour tuer l’Histoire d’une identité immuable, et toute révolution qui va avec.

L’homme institue hypocritement son identité social comme un non-changement rassurant (contre la mort), identité par delà les siècles, après une naissance idéalisée de sa communauté. Ainsi pour La Baudruche, le coryphée petit père des « gens », pour cette vessie enflée du Grand Dieu Gogochon, la belle Ripoublik à Soros ne commence qu’en 1789, avant il n’y avait rien, pas même de temps, pas même la dimension... » Soros le fils bâtard de Chronos.