L’homme immortel ? La fin d’une illusion...

Il redemarre leur industrie ...

apres avoir confiné et traité avec ce qu’ il avait ...

maintenant la priorité est leur economie ...

Remdesivir 10mg=774€ par boite

KALETRA 200 mg/50 mg =triterapie =433,72€ par boite



Plaquenil 200 mg, comprimé pelliculé, boîte de 30 =5€

AZITHROMYCINE TEVA 250 mg : comprimé ; boîte de 6 =8€

Les cas grave et urgent n’ attendrons même pas une semaine la fin de l’ étude ...pour eux il n’ y as pas non plus de KALETRA ou de remsedir ...

Peut etre que ca vaut le coup de traiter et de prendre le risque le temps que l’ étude démontre que c’ est mieux , et moins dangereux avec des médicament a prix d’ or ;

...ceux la aussi vont peut être échouer ...

oui l’ expérience de raoult est une avancé , mais aussi un échec ...

s’ il as raison , il ne sauve que 75% avec de gros risque ...

mais on as pas mieux , et les autre medic n’ on même pas fait la preuve de leur efficacité( ca sera peut 25 ou 50 % de sauver avec les mêmes risque , dans deux mois bien trop tard )

Si je devais decider , j’ en dormirais pas la nuit c’ est du pile ou face ...