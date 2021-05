L’Homme moderne : Une erreur d’évolution ?

@Mélusine ou la Robe de Saphir.



Seul Eros me parle en tant que force cosmique en œuvre dans l’Univers et en nous-même. Pourtant, beaucoup de spirituels, tant parmi les chrétiens que parmi ceux issus de traditions religieuses orientales, manifestent vis-à-vis de la pulsion érotique une attitude de méfiance viscérale, quand ce n’est celle d’un véritable antagonisme, d’une répression sans merci. Il est grand temps que les hommes sachent reconnaître dans Eros une grande force créatrice aussi bien sur le plan de la matière que sur le plan de la vie et celui de l’intelligence proprement humaine. En vérité, pour celui qui se laisse inspirer et porter par la pulsion d’amour et lui emprunte ses ailes pour voler, Eros est une des multiples voies qui mènent à l’adoration et à la connaissance de Dieu - l’humble voie de l’amour humain, vécu dans sa puissance et dans sa vérité. Eros est une émanation de Dieu, la force d’Eros une manifestation de la force créatrice de Dieu. Elle est la force créatrice divine en œuvre dans la matière.

Mais Dieu et Eros ne suffisent pas à définir le Tout ou pour le dire plus simplement l’Univers. Nul ne pourrait dire jusqu’où il s’étend. Il est infiniment plus vaste qu’on ne l’imagine, sûrement, infiniment plus profond que l’esprit humain ne le peut concevoir. Ce n’est pas l’Univers “brut” seulement, réglé par le déroulement aveugle de lois physiques, biologiques, psychiques, sociologiques. Par lui-même, et dans la vision mécaniste et prétendument “objective” que nous propose “la Science”, ce déroulement ne nous révèle ou suggère aucun sens. Au cours des quatre siècles écoulés, la science s’est développée en réaction contre l’emprise étouffante des Églises sur la pensée humaine, en faisant profession d’ignorer ou de nier la dimension spirituelle des êtres et des choses - cette dimension qui seule leur donne un sens. Elle s’est constituée en une Nouvelle Église, aussi emplie de suffisance et plus aveugle encore et souvent plus criminelle que les Églises qu’elle a si radicalement supplantées. Au cours de ces dernières générations, cet esprit a fini par mener la vie humaine vers un non-sens de plus en plus délirant, à la fois débile et démentiel. L’humanité tout entière est sur le point d’y sombrer yeux fermés.

L’Univers est autre chose qu’une mécanique imbriquée, qui sur la planète terre se serait malencontreusement emballée ; autre chose qu’un jeu de dés idiot du hasard avec la nécessité, autre chose même que la pulsion aveugle d’Eros en rut qui cherche assouvissement sans se soucier si elle crée ou si elle écrase et détruit. Au-delà du hasard, des mécanismes, des pulsions, l’Univers est Esprit. En lui se manifeste en tout lieux et en tout temps, secrètement et inlassablement, une liberté créatrice et clairvoyante, un mystérieux propos, une discrète et patiente intention. Il est Sens

- un sens si indiciblement riche sûrement, si libre dans sa mouvance sans fin et si intemporel dans son immuable essence, si délicat et secret - comme une voix qui murmure dans l’ombre, comme un souffle imperceptible qui passe, comme une timide lueur qui sourd de l’épaisseur de la nuit - et pourtant manifeste et fulgurant comme la clarté insoutenable de mille soleils... - que nul d’entre nous ne le peut saisir dans sa plénitude, mais tout au plus le pressentir ou l’entrevoir, sous le biais et dans l’éclairage uniques que fournissent à chacun sa propre existence.