L’homme, sa pensée, sa destinée dans la vie sur terre

Comment concevons-nous notre pensée, son évolution et son impact sur l’évolution de notre être et du monde ? Comprendre soi et notre environnement vont avec le progrès de l’esprit humain. Combien de penseurs, de philosophes, de savants ont exprimé leurs visions sur la vie et l’univers, et la réponse n’est toujours pas donnée, restant toujours une approche, une vision de l’humain, certes éclairée mais relevant de sa pensée, et ce qu’elle leur donne à penser. La pensée a de multiples visages, et elle ne dit que ce qu’elle veut bien dire, et l’homme peut disserter mais sa pensée anticipe et devance toujours, et c’est toujours elle qui le guidera ; sans elle l’être ne peut rien, n’est rien, tout ce qu’il fait dans son existence se fait par elle, c’est elle qui trace le sens de sa vie, c’est elle qui lui donne raison de vivre. Elle est la condition suprême de la vie.

Tout ce qu’il fait ne serait rien sans la pensée qui lui sécrète l’intelligence, lui donne la volonté d’agir dans sa vie, sur sa vie. C’est ainsi que l’être humain, sans le sentir, avance pas à pas dans sa vie, dans l’existence, depuis sa naissance à l'âge adulte. Un bébé qui naît ne commence à vivre, à respirer, à bouger au milieu des êtres que parce quelque essence en lui fait mouvoir son corps, fait battre son cœur, et cette essence existe en tout être humain sur terre, dans le monde humain. Un bébé est un être pensant sauf que sa pensée est au stade encore du nouveau-né et qu’au fur et à mesure qu’il se développe, qu’il grandit, la « pensée » est là pour l’assister. La pensée n’a pas d’âge, n’a pas de temps, elle est éternelle, elle se met toujours au stade auquel est arrivé l’humain dans son développement, dans son existence.



Dans la connaissance de son milieu et des êtres, dans ses études, dans son travail, dans sa vie familiale, dans sa vie sociale, il se modifie chaque jour et progressivement se constitue une personnalité avec parfois des aspects inattendus. Dans aussi ses croyances, ses convictions, et alors lui apparaissent de nouveaux plans spirituels qui le feront s’élever, et toujours par sa pensée qui est là à lui ouvrir le chemin.

Mais le chemin de la vie que lui ouvre la pensée ne se fait qu’avec des étapes dans la vie parfois difficile qu’il doit passer, et semée d’embûches, des moments vécus extrêmement angoissants peuvent le marquer, laissant des traces dans tout ce qui sera sa vie. Mais ainsi est l’existence que l’être humain n’a pas choisie ; il est par cet étant par lequel il est passé, et qui relève de la trame de sa destinée.

Et par quoi est-il guidé dans l’existence ? Existence qui est en rapport à sa destinée. Si ce n’est par la pensée qui se découvre et découvre progressivement ce qui est en puissance en lui, dans sa vie. Et la pensée, l’être n’en sait rien sinon qu’il est pensant, et cette pensée domine toute existence, elle est la source même de la vie dans l’univers. Et ce qu’il y a de plus sublime dans la pensée est que l’être se sent libre au point qu’il se sent libre de penser ce qu’il veut penser. Ce qu’il a de plus sublime en elle est qu’elle sécrète l’intelligence en lui, lui octroie la volonté, la conscience et c’est cette pensée qui rend l’être humain au-dessus de tout dans la vie terrestre. Donc ce sont des atouts que l’Esprit du monde accorde à l’être humain et à l’humanité entière parce qu’il y a une finalité dans l’existence de la vie sur terre, dans l’existence même de la terre et de l’univers tout entier.

Dans la vie, dans l’existence humaine, dans la prime jeunesse de l’être, tout n’est pas donné à l’être. Déjà, dès les premiers moments de compréhension de son existence, dans tous les jours, dans ses études, dans ses aspirations, l’être jeune se confronte aux problèmes du monde, et parmi ses problèmes, beaucoup de choses qui ont trait à ses expériences, à ses relations avec autrui qui ne sont pas toujours bonnes, et impactent sa vision de la vie. Souvent, une complète incertitude règne dans ses aspirations, malgré tout ce qu’il reçoit de ses parents, de ses éducateurs (maîtres, membres familiaux, professeurs, religieux), mais précisément ce sont les expériences de la vie, sa vie de relation, ses réussites, ses échecs qui auront à façonner son existence, pour lui permettre de s’intégrer dans les sociétés humaines. Et dans ce parcours, il y a ce que l’on peut appeler « une certitude dans l’incertitude » qui signifie que l’être quoi qu’il fasse est déjà englobé dans une destinée. Et cela n’apparaît pas à l’être qui croit faire alors qu’en réalité il est guidé ce pourquoi il doit devenir. Mais il n'est guidé qu’en partie sinon il ne serait pas humain ; un être pensant certes par lui-même, mais sa pensée se faisant en retrait.

Il a donc une liberté, et cette liberté est la condition nécessaire pour édifier sa destinée. Mais s’il y a une certitude dans l’incertitude, la liberté de l’être paraît limitée dès lors qu’il y a une fatalité qui l’oblige à aller dans une voie et pas dans une autre voie qu’il aurait choisie.

La question est pourquoi. On ne doit pas oublier qu’en plus de son intelligence, de sa volonté, il y a les nécessités physiques de son être et psychiques de ses capacités humaines, tels les nécessités physiques en rapport avec son corps, les conditions sociales, les intérêts liés à ses penchants naturels ou instincts, et chaque être humain a sa propre spécificité. Il y a des êtres pour qui la dignité, la moralité est en premier dans leur conscience, d’autres ont peu d’intérêt pour ces qualités, ils préfèrent être et profiter du plus de la vie. Et tous ces traits sont constitutifs de la nature humaine, en bien et en mal.

Et pour ce faire dans cette diversité de l’humain, une seule condition qui est nécessaire, absolue, l’être humain doit avoir cette faculté de choisir, que l’on appelle le « libre-arbitre ». Donc la notion du bien et du mal, de la moralité à l’immoralité est intrinsèquement liée à celle de la liberté. Quant à nos actes dans le bien et du mal, ils sont approuvés ou blâmés par notre conscience. Un enfant qui fait du mal est-il conscient que son acte est blâmable ? De même, un adulte par intérêt, par cupidité ou par mauvaise conscience qui spolie, qui dépouille son prochain est-il blâmable ? Ils sont ce qu’ils sont, ils ne sont pas réveillés par leur conscience qui n’est que leurs pensées qui ne les éclairent pas qu’ils font du mal. Ils n’ont pas de remord sauf qu’ils oublient une seule chose, combien même qu’ils n’en ont pas conscience, cette pensée témoigne d’eux de ce qu’ils font en toute liberté et qu’il existe un « tribunal du monde. » Donc ils doivent rendre des comptes un jour, et dès lors que la pensée est éternelle, leurs mauvaises pensées sont comptabilisées dans l’éternité.

S’ils ne rendent pas des comptes sur terre, ils le rendent quelque part dans l’univers. Si l’être humain meurt sur terre, sa pensée ne meurt pas, elle rejoint la « Source » d’où elle est venue. Il y a ce principe de conservation qui régit l’humain, « rien ne se perd, tout se conserve ».

Et on peut même s’interroger pourquoi dans l’existence de tous les jours, des hommes, dans les situations les plus humbles et les plus difficiles, acceptent des dures épreuves plutôt que d’abaisser et commettre des actes indignes. C’est parce qu’ils sont la voie, le phare des hommes, c’est lui qui assure le progrès, le développement du monde. Cependant, reste le pourquoi des maux sur terre.

En effet, un mal a un sens, ne serait-ce qu’il donne sens au bien. Sans le mal, le terme du bien a-t-il un sens ? Que signifierait le bien si tous les êtres font le bien ? Il n’y aurait tout simplement pas d’humanité sur terre ; un paradis sur terre n’apporterait de sens à l’humanité, alors qu'elle doit être une entité découvreuse, créatrice, destructrice au besoin, transformatrice dans le cosmos universel.



Et celui-ci est le premier sens de l’argument de la nécessité du mal pour le bien. Le second sens du mal est tout autant important ; sans le mal le monde humain n’avance pas. Prenons les cas les plus extrêmes. Comment peut-on comprendre les guerres qui surviennent puisqu’elles mettent, sur un simple prétexte, des nations contre des nations, des armées humaines contre des armées humaines. C’est le mal extrême mais qui a un sens. Pourtant, au départ des guerres de grande ampleur, rien ne laissait présager que le monde allait être bouleversé.



Et on a beau étudier les guerres par les disciplines les plus instructives, les plus éclairées comme l’anthropologie, la psychologie, la sociologie, la démographie, l’économie, la philosophie, et rien n’y fait, elles restent toujours incompréhensives pour la plupart du temps. On est arrivé jusqu’à assimiler les guerres entre nations aux combats entre primates. Des bandes de chimpanzés, en conflits ouverts, affrontent d’autres bandes de chimpanzés. Mais l’exemple du primate ne peut s’adapter à l’homme du fait que l’homme est pensant, découvreur par sa pensée, créateur par sa pensée, évoluant par sa pensée, ce que le primate animal n’a pas, il est régi par une pensée animale, une pensée-instinct qui n’est pas créatrice. Donc l’animal chimpanzé n’a rien à voir avec l’animal humain si ce n’est quelques ressemblances, par la position debout, par les organes des sens, par la pensée-instinct dans l’animalité pure.



L’animalité chez l’être humain est pensante avant d’être instinctive. Qu’un criminel tue sans raison est simplement qu’il n’a pas de raison ; une société humaine, par exemple, une tribu humaine qui entre en guerre contre une autre tribu ne le fait que par calcul, par intérêt, de même pour l’autre qui est agressée, de se défendre, et même plus tard si elle est vaincue de prendre sa revanche si elle en trouve les moyens. Donc il existe au centre du conflit une pensée et une raison humaine qui régissent la guerre interhumaine. Et cette pensée et cette raison qui sont propres à l’humain n’appartiennent pas à l’humain puisqu’elles lui sont octroyées par l’Esprit qui gouverne le monde.



L’être humain n’est pas par lui-même, il est créé, et donc, en tant que créature humaine, il est dépendant dans sa destinée par Celui qui l’a créé et créé le monde. C’est clair comme l’eau de roche, qu’on l’accepte ou non, qu’on y croit ou non, c’est ainsi, et surtout que l’acceptation ou non de l’humain comme de sa croyance ou non ne relève pas de lui mais de sa pensée qui le laisse dans ses états. Dès lors, « par ce qui leur est octroyés », et par les forces acquises dans les armements, les êtres humains, tout en faisant la guerre, et une nation ou des nations contre des nations, deviennent des instruments de guerre, vers un objectif qui les dépassent.



Il existe un ordre métaphysique qui régit l’humanité. Souvent dans les guerres, les stratèges militaires n’arrivent pas à comprendre l’irruption des guerres et pourquoi les guerres dans la marche du monde. Ils se lancent dans les conjectures, se perdent dans le brouillard de l’incertitude. Quant à l’espoir de remporter la guerre, il est omniprésent pour toutes les parties belligérantes, et c’est cet espoir qui alimente la guerre et la fait poursuivre pour des objectifs qui n’apparaîtront qu’ultérieurement lorsque toutes les forces qui « ont fait » la guerre s’épuisent.



Les desseins de la guerre ne servent pas, comme on le croit, les intérêts d’une nation ou un groupe de nations ; les intérêts nationaux ou plurinationaux ne sont en réalité qu’un moyen pour canaliser les forces de l’histoire humaine et, au-delà des violences, des destructions, des pertes humaines qui sont un passage obligé, les guerres qui sont un mal extrême servent précisément, paradoxalement dans l’éclosion d’une nouvelle histoire du monde. Une idée de destinée, de finalité existe dans les guerres ; des signes avant-coureurs d’une marche forcée du monde, toujours orientée dans le sens du progrès du monde.



Les deux Guerres mondiales n’ont-elles constitué un tournant radical pour l’humanité ? N’ont-elles pas été nécessaires pour libérer des continents entiers ? Trois-quarts de l’humanité ne se sont-ils pas libérés de la colonisation ?



Cet exemple des guerres n’est que pour étayer qu’il existe une puissance supra-humaine qui dirige le monde ; et cette puissance intervient dans le global et l’individuel, tous les êtres sont des composants du monde humain, par conséquent, ils ont un sens dans l’œuvre de l’existence humaine. Et, à tous les degrés dans la marche du monde, à toutes les échelles de la hiérarchie humaine, il y a une place pour la libre volonté de l’homme. Et la compréhension de cet enchaînement ne peut se comprendre que par une éducation intérieure, une réflexion prolongée sur le sens de l’existence humaine. Chercher la vérité, privilégier le bien, tenter de comprendre notre destinée.



Et la liberté humaine, s’interroger si l’homme est réellement libre, s’il n’y a pas une prescience divine en nous, si l’Esprit du monde n’a pas une connaissance anticipée de toutes choses et que l’on croit affirmer la liberté humaine. Ce n’est pourtant pas une question complexe la liberté humaine dès lors que nous savons que nous ne pensons pas par nous-mêmes, et c’est une vérité. Quel est l’être humain qui peut affirmer qu’il connaît ce que c’est sa pensée ? Alors qu’elle est immatérielle et que l’on ne peut savoir sa source.



Tout ce qu’on peut dire de la nature humaine, sur la vie et la destinée, le bien et le mal, la liberté et la responsabilité, c’est qu’elle relève à la fois de l’être humain et de l’Esprit du monde qui est seul juge et que c’est Lui qui trace la marche du monde. L’esprit humain, s’il est éclairé, peut juger et comprendre l’Esprit du monde, dans les limites de sa pensée, et encore doit-il lui aussi être éclairé. C’est de la conscience des esprits supérieurs, de leurs pensées, de leurs recherches, de leurs travaux, de leurs sacrifices que jaillissent la lumière, l’idéal qui puisse guider l’humanité dans son développement.



Les lois de la nature et de l’histoire sont une même histoire. Les êtres humains relèvent d’un processus historique et générationnel. Tout être humain est sensé même s’il ne l’est pas suffisamment, parce que c’est inscrit dans sa nature humaine, qu’il en fait de sa conscience bon ou mauvais usage, c’est ainsi qu’il est, ainsi qu’est sa nature. Nous sommes ainsi créés et nous devons nous assumer comme nous le pouvons avec ce qui est en nous en bien ou en mal. Mais une chose est certaine, notre pensée que nous ne commandons pas témoigne de nous ce que l’on aurait fait sur terre. En islam, il est dit « préférez votre vie dans l’au-delà que la vie sur terre où la richesse n’est qu’illusion. »



Dans le Coran, sourate 57, verset 20, il est écrit : « Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie : la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane et tu la vois donc jaunie ; ensuite elle devient des débris. Et dans l'au- delà, il y a un dur châtiment, et aussi pardon et agrément de Dieu. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. »

Medjdoub Hamed

Auteur et chercheur spécialisé en Economie mondiale,

relations internationales et Prospective