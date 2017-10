L’honneur perdu de Sonia Nour

Cours de français donc : entre « qui meurt » et « qui tue » (en mourant accessoirement), il y a une sacrée nuance. Le Larousse nous donne une définition classique (pas la meilleure de plus), issue pour nous essentiellement de l'histoire chrétienne.

Déjà c'est un peu gros. Mais de plus, de qui se moque-t-on ?

Sonia N. est de tous les combats on l'a dit, elle fraye notamment avec toute la mouvance « pro-palestinienne » trop souvent en fait pro-Hamas et elle a été à l'université.

Elle connaît PARFAITEMENT le sens de ce mot « martyr » dans le monde islamiste, la vénération de l'assassin, la confusion orchestrée du sens, et son emploi ici n'est pas anodin ni involontaire, il délivre un message, clair, le « martyr » n'est pas un vulgaire assassin, il a tué pour « sa cause, sa foi ». (hum hum et quelle « foi » me souffle au passage mon double maléfique, je croyais que « çanavaitrienàvoiravec »... ?)