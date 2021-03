L’Hopital sous perfusion, les soignants sous AstraZeneca

L'ARS Île-de-France a ordonné aus hôpitaux de libérer des lits pour les malades de la covid et pour cela déprogrammer 40% de leurs interventions.

Les décisions attentatoires à notre santé se répètent sans aucune volonté de régler une bonne fois pour toutes les carences de l'hôpital public.

La priorisation des malades qu'a connu le début de la pandémie continue de plus belle faisant fi de la rupture d'égalité de traitement des citoyens face aux soins. Décision criminelle qui conduira à des décès supplémentaires pour non assistance à personne en danger ou mise en danger de la vie d'autrui. Les maladies cardio-vasculaires, les cancers et bien d'autres tuent braucoup plus que la covid.

Tous ces malades (les 40%) devront rester chez eux et attendre leur tour au nom des restrictions budgétaires et de la prévisible privatisation de la santé publique. Dans ce nombre, il doit y avoir déjà des sacrifiés.

Cette discrimination aux soins avait été soulevée au plus fort de l'épidémie. Sur quels critères vont se baser les médecins pour choisir qui doit être pris en charge ou pas ? Encore une fois, ils auront à supporter le poids de la culpabilité, des choix impossibles et inhumains.

Non rien n'a changé depuis un an, bien au contraire. Les lits temporaires promis lors du Ségur de la santé restent dans l'imaginaire malgré l'annonce de Véran en septembre qui acculé avait annoncé leur ouverture prochaine.

En parallèle, l'immoral Salomon toujours en place a annoncé que le reconfinement en Ile-de-France n'était pas d'actualité et qu'il serait le dernier recours.Une incohérence de plus, une incurie de plus ? ou la peur de ses effets collatéraux de plus en plus évidents ? ou une décision politique contre la maire de Paris ? Salomon s'est fait le porte-parole de Macron qui n'a pas voulu de réconfinement malgré la désapprobation du Conseil scientifique qui est revenu sur sa position lors d'un rétropédalage spectaculaire.

La même question qui revient souvent continue à se poser : pourquoi ne pas autoriser les médicaments anciens peu coûteux dont les effets positifs sont à présent connus ce qui permettrait de désengorger les hôpitaux et de ne pas priver les autres malades de soins. La réponse est à chercher dans nos institutions et les Big Pharma.

On apprend que l'agence du médicament vient de délivrer une ATU (autorisation temporaire d'utilisation) pour un nouveau médicament à 1000€ le bamlannivimab qui est toujours en phase 2 d'expérimentation et qui ne présenterait pas d'efficacoté significative. Comme le remdesévir ; même scénario. Mais quand on découver que la directrice de ce laboratoire Eli Lilly qui le produit est marié avec un député LREM et que le fils et la fille sont des proches de l'Elysée et de Castex, on se dit belle corruption en famille et belle magouille de Macron.

Cette nouveauté ne doit pas faire oublier la vaccination qui bat son plein et qui va probablement être imposée aux soignants. Pour être plus précis, il s'agit du vaccin d'AstraZeneca qui est semble-t-il moins protecteur que le Pfizer et le Moderna. Macron avait lui même douté de son efficacité.

Castex et Véran sont montés au créneau pour faire le SAV et exhorter les personnels hospitaliers à se vacciner. Véran a osé leur adresser un courrier dans ce sens en les appelant au devoir déontologique pour les culpabiliser au nom de la sécurité collective sachant pertinemment que des inconnues subsistent quant à la contagiosité des personnes vaccinées. Il en a profité pour annoncer un clip sur les chaînes de TV pour encourager la population à se faire piquer. Voilà où passe notre argent !

Ces gueux là ont ils oublié que pendant les premiers mois de la pandémie ces mêmes soignants ne disposaient pas de masques efficaces, ni de surblouses, ni de gants et que certains d'entre eux ont dû se confectionner des surblouses avec des sacs poubelles ? ils ont dû affronter cette maladie inconnue avec les moyens du bord et faire preuve d'ingéniosité et de courage pour traiter les malades en risquant leur vie. Ont-ils oublié que de nombreux soignants d'hôpital et de ville sont morts en soignant ? Eux qui se sont dévoués qui ont été exemplaires dans des hôpitaux moribonds depuis des décennies, sont aujourd'hui maltraités, culpabilisés, accablés et même insultés quand ils refusent ce vaccin.

Le faux médecin Laurent Alexandre qui en fait est entrepreneur (il a créé Doctissimo qu'il a ensuite vendu) à l'image de Martin Blachier, a été odieux avec une infirmière qui ne voulait pas de ce vaccin en s'adressant à elle dans ses termes : " vous êtes écoeurante, indigne d'être infirmière, changez de métier "L'indignité et l'écoeurement sont clairement du côté de ce malotru au facies d'Hitler et au comportement de nazi. Celui-là même qui a traité les GJ de personnes substituables et inutiles Il est connu pour être un gourou de l' I.A. et du transhumanisme courant de pensée qui prône la supériorité des nouvelles technologies sur l'humain.

Un autre grand ponte de la médecine , le professeur en pharmacie Chast comme par hasard officiant à l'AP-HP (celle qui a démis Perronne de ses fonctions de chef de service) a crié au scandale à l'encontre des soignants hostiles à la vaccination en affirmant que les infections nosocomiales transmises par les soignants entraîneraient un déferlement d'affaires médico-judiciaires devant les tribunaux. Il a accusé ces personnels de comettre une faute professionnelle. Ces propos sont tellement hallucinants et invraisemblables qu'il est à parier qu'il fait partie de la clique bourrée de conflits d'intérêts. Encore un qui a oublié que plusieurs ministres ont fait l'objet de recours devant la CJR pour gestion calomnieuse de la crise sanitaire

L'Ordre des médecins y est aussi allé de sa voix en mettant en avant l'exigence éthique alors qu'il en est totalement dépourvu( le rapport de la Cour des Comptes sur sa gestion est sans concession et accablant). Le censeur de Raoult, Perronne et d'autres ne manque pas d' aplomb.

Ces crétins, ces fossoyeurs gouvernants comme médecins (ceux qui passent leut temps à faire enfler leur égo sur les plateaux télé) ont encore oublié qu'un soignant bien équipé et pourvu d'un masque FFP2 n'aurait pas besoin de vaccin dont on ne sait rien de son rapport à la contagiosité.Mais pourquoi faire de nouvelles dépenses du moment que les vaccins sont achetés et payés. ! Ils n'ont qu'à obéir. Point barre ; telles pourraient être les paroles du sieur Véran.

Pour la énième fois ces procureurs à la petite semaine oublient que beaucoup de personnes âgées sont mortes en EHPAD avec du rivotril et d'autres sont mortes avec du doliprane faute d'avoir été prises en charge à l'hôpital.

A croire que ces "forces vives"auxquelles se sont complaisamment associés les médias mainstream se sont relayés pour incriminer (le mot est juste) ces soignants si valeureux, si exemplaires dans un hôpital au bord de la faillite.

Quelques voix ont réagi aux propos de Véran comme l'UFMLS (union française pour une médecine libre) en accusant Véran de prendre les soignants pour des boucs émissaires et en lui rappelant qu'il avait la responsabilité de la protection des soignants et qu'il a failli dans cette mission. Un autre l'a accusé d'avoir construit une rupture de confiance. Nul doute que les professionnels de santé sont très divisés sur cette obligation vaccinale mais ces médias pervertis se gardent bien de s'en faire l'écho.

Encore une fois, Macron joue avec le feu en opposant les pro-vaccins aux anti-vaccins ; cette fois-ci, il s'en prend aux soignants qui refusent le vaccin en les stigmatisant ; ceux qui ont la lourde charge de veiller sur notre santé au quotidien.

Une étincelle finira-t-elle par allumer un feu tel un tsunami terrestre pour dévorer sur son passage toute cette corruption, cette impunité, toutes ces injustices et ces maltraitances humaines ?