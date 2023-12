L’horreur absolue à Gaza...

« Il est interdit de tirer sur ceux qui brandissent un drapeau blanc et demandent à se rendre. »

depuis quand le peuple élu doit-il respecter des règles qui ne viennent pas d’en-haut mais qui ont été fixées par des animaux nuisibles dont il faut débarrasser la planète ?

on n’en est plus à la guerre en dentelles, on en est à l’apocalypse, (du grec apokalupsis, révélation divine), une épopée traitant de la destinée du monde et du "peuple de Dieu", et on est passé du symbole àau passage à l’acte