« L’horreur ! L’Horreur ! », revisitée en Palestine

La jungle est là – elle s’insinue en chacun de nous.

Par Pepe Escobar

Pepe Escobar est un journaliste et analyste géopolitique brésilien.

Source : Strategic Culture, le 28 novembre 2023

Traduction : c.l. – L.G.O.

« Mistah Kurtz ; il est mort. »

Joseph Conrad, Au cœur des Ténèbres

Joseph Conrad a dit un jour qu'avant d'aller au Congo, il était un simple animal. C’est dans l’une de ces terres partiellement tracées par la cruauté et l’hypocrisie de l’éthos impérial que Conrad a découvert le colonialisme européen dans son incarnation la plus terrible et non diluée, dûment représentée dans Au cœur des ténèbres – l’une des grandes épopées de sensibilisation de l’histoire. de la littérature.

C'est au Congo que Conrad, un Polonais né dans ce qu'on appelle encore aujourd'hui « l'Ukraine », alors contrôlée par la Pologne, et qui n'a commencé à écrire en anglais qu'à l'âge de 23 ans, a perdu à jamais toute illusion sur la mission civilisatrice de son pays. de sa race.

D’autres Européens éminents de son époque ont vécu la même horreur – en participant aux Spectacles d'Atrocités de Conquête ; aider la Métropole à pirater et à piller l'Afrique ; utiliser le continent comme toile de fond pour leurs aventures – meurtrières juvéniles – et leurs rites de passage ; ou simplement tester leur courage tout en « sauvant » les âmes des indigènes.

Ils ont parcouru le cœur sauvage du monde et ont fait leur fortune, leur réputation ou leur pénitence, pour s’en revenir ensuite au doux réconfort de l'inconscience… quand ils n'étaient pas renvoyés dans un cercueil, bien sûr.

Pour dominer divers peuples « primitifs », Britannia a remplacé le fer et l’épée par le commerce. Comme toute foi monothéiste, ils croyaient qu’il n’y avait qu’une seule façon d’être ; une seule façon de boire votre thé ; une seule façon de jouer au jeu – n’importe quel jeu. Tout le reste était non civilisé, sauvage, brutal, fournissant au mieux des matières premières et d’aigus maux de tête.

La jungle à l'intérieur

Pour la sensibilité européenne, le monde subéquatorial, en fait l’ensemble du Sud global, était l’endroit où l’homme blanc se rendait pour son triomphe personnel ou pour sa dissolution, devenant en quelque sorte « l’égal » des autochtones. La littérature, depuis l’époque victorienne, regorge de héros voyageant vers des latitudes « exotiques » où les passions – comme les fruits tropicaux – sont plus grandes qu’en Europe, et où les formes perverses de connaissance de soi peuvent être vécues jusqu’à l’oubli.

Conrad lui-même a placé ses héros torturés dans les lieux « obscurs » de la Terre pour expier leurs ombres aux côtés des ombres du monde, loin de la « civilisation » et de ses châtiments conventionnels.

Et cela nous amène à Kurtz dans Au cœur des ténèbres : il est dans une classe à part car il atteint une extrême de connaissance de soi pratiquement inconnue dans la littérature européenne, lorsqu’il fait face à la pleine révélation de la malignité de sa mission et de son espèce.

Au Congo, Conrad a perdu son innocence. Et son personnage principal a perdu la raison.

Lorsque Kurtz a migré vers le cinéma dans Apocalypse Now de Coppola et que le Cambodge a remplacé le Congo comme cœur des ténèbres, il dénigrait l'image de l'Empire. Le Pentagone a donc envoyé un guerrier intellectuel pour le tuer, le capitaine Willard. Coppola a dépeint le spectateur passif Willard comme encore plus fou que Kurtz : et c'est ainsi qu'il a réussi à démasquer psychédéliquement toute la farce du colonialisme civilisateur.

Aujourd'hui, on n'a plus besoin de hisser les voiles ou d'embarquer dans une caravane à la recherche de la source de rivières brumeuses pour vivre l'aventure néo-impériale.

Il suffit d’allumer son smartphone pour suivre un génocide, en direct, 24h/24 et 7j/7, même en HD. Notre rencontre avec l'horreur… l'horreur – telle qu'immortalisée dans les mots du Kurtz de Au cœur des ténèbres – peut être vécue en se rasant le matin, en faisant du Pilates ou en dînant entre amis.

Et tout comme Coppola dans Apocalypse Now, nous sommes libres d’exprimer une stupeur morale humaniste face à une « guerre », en fait un massacre, déjà perdue… impossible à maintenir éthiquement.

Aujourd’hui, nous sommes tous des personnages conradiens, ne faisant qu’apercevoir des fragments, des ombres, mêlés à la stupeur de vivre une époque horriblement mémorable. Il n’est pas possible de saisir la totalité des faits… surtout lorsque les « faits » sont fabriqués et artificiellement reproduits ou renforcés.

Nous sommes comme des fantômes, cette fois sans faire face à la grandeur de la nature, ni traverser la jungle épaisse et irréversible ; mais branchés sur une urbanité dévastée comme dans un jeu vidéo, co-auteurs de la souffrance non-stop. Au Cœur des Ténèbres est construit par « la seule démocratie » d’Asie occidentale au nom de « nos valeurs ».

Autant d’horreurs invisibles qui se déroulent derrière le brouillard, au cœur d’une jungle désormais reconstituée comme une cage urbaine. En regardant, impuissants, les meurtres gratuits de femmes et d'enfants, les bombardements massifs d'hôpitaux, d'écoles et de mosquées, c'est comme si nous étions tous les passagers d'un bateau ivre plongeant dans un tourbillon, admirant la majesté puissante de l'ensemble du paysage.

Et nous mourons déjà avant même d’entrevoir la mort.

Nous sommes les épigones des Hommes creux de TS Eliot. Les cris lancinants de la jungle ne viennent plus d'un hémisphère « exotique ». La jungle est là : elle s’insinue en chacun de nous.

