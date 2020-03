L’humain a-t-il encore besoin de la nature ?

Cette question va à l’encontre de l’air du temps et de la pensée unique que nous impose la société. Elle peut vous valoir un procès en diabolisation si vous osez vous opposer à la biodiversité et la remise en cause d’un principe religieux écolo, « la nature en premier ».

Cette question est loin d’être anodine depuis que le lobby écolo a pris les rennes de la politique, des médias, de l'éducation et même d’un ministère idéologique, et nous conditionne à charge matin midi et soir sur les questions de notre emprise sur l'environnement.

Cet article engendrera des réactions fanatiques et epidermiques malheuresement. Bien evidemment cet article n'a pas passé immédiatement. Parmis les ecolos, il y a beaucoup d'inaptes à accepter la contradiction de leur pensée. Ils abhorrent et rejettent ceux qui pensent différemment même si on ne peut généraliser. Ils regroupent dans leur rangs une grande quantité d'extrémistes au comportement semblable à un culte qui utilisent la censure, incapable s d'accepter la contradicion et la libre expression.

La pensée unique n'imagine pas que l'on puisse contester un retour à la nature. Le conditionnement social est religieux. C'est comme expliquer à des croyants que dieu n'existe pas. :-)) :-))

Pourtant ouvrir le débat est necessaire quand dans l'actualité des pangolins sont la cause d'une pandémie. Que des moustiques font 200 millions de victimes avec le paludisme, sans compter la dingue, la maladie de chaga, que la moitié des habitants du monde est obligé de vivre sous moustiquaire et qu'une personne sur terre est mordue par un serpent chaque 15 minutes.

La terre est dominée sans partage par l'homme. L'homme agit autrement que tous les êtres vivant sur terre. Il est totalement différent. L'homme a tellement évolué qu'il n'y a rien d'autre que lui qui lui ressemble. Nous entendons tous les jours que l’homme bon et juste vit en « harmonie avec la nature » mais en fait, vivre en harmonie avec la nature c’est vivre en sauvage. Nous ne vivons pas en harmonie avec la nature, et bien heureusement.

Notre société a tellement évolué, peut-on encore dire que nous faisons partie de la nature ?

Bien sur que non !

Nous sommes d'une autre nature, une nature évoluée et évolutive.

Notre évolution nous a rendus « non-naturels », « hors-nature » ou « extranaturels ».

Notre évolution nous a rendu tellement puissant que rien de naturel sur terre ne nous égale. La réponse aux questions de savoir si nous faisons toujours partie de la nature, et si nous en avons même besoin repose sur une compréhension de ce que nous voulons.

L’homme fait plus qu'utiliser la nature à son profit, il la transforme, il la manipule et crée un monde qui n'a rien de naturel.

Le futur de la terre est une domination, une domination pure et totale. Pas l'utopie écologiste d'un retour à une nature totalement fantasmé et idéalisé.

En fait la nature est hostile lorsque l'homme ne la domine pas. Elle n’est plus faite pour l’homme actuel et ne le sera plus. Nous vivons dans des villes, de béton et de verre, et les fougères sont dans le jardin à l’herbe coupée à la tondeuse, et les serpents on les admire au zoo.

La grande particularité de l'humain, c'est qu'il avance vers l'inconnu. Il n'a pas de point de repère, il n'y a pas d'exemple pour se comparer à ce qu'est réellement un être qui a quitté le naturel. De la même manière, un environnement "humain" est à créer. L'environnement naturel est caduc.

Ce qui nous rend humains en premier lieu, ce qui n'est pas aussi évident qu'il y paraît, c'est un statut totalement différent de tout ce qui existe de naturel.

L'homme du 21eme siècle n'est pas ou plus du tout fait pour vivre dans la nature, il a dépassé le cap. Nous n’avons rien à voir avec l’indien que Colomb a découvert, nous ne pourrions vivre comme lui au milieu de la nature.

Notre statut est celui d'animaux modifiés ou « dénaturés ». Nous sommes des créatures qui se sont séparées du monde naturel. L'homme c'est séparé progressivement de la nature initiale.

La nature à l'état brut nous pose plus de problèmes que d'avantages.

L'homme a fait la bombe atomique. L'homme avance sur la route du pouvoir d'un dieu. Actuellement les chercheurs essayent d'allonger la vie comme celles sur le transhumanisme et nous progressons sur l'élimination du vieillissement naturel.

Les plantes poussent sans terre, avec du soleil artificiel qui n'a rien de naturel. Les premiers immeubles en agriculture hydroponique sur plusieurs étages se construisent dans les zones industrielles, même pas à la campagne. A Londres, c'est sous terre que des salades sont produites.

Il y a bien longtemps que nous ne prélevons plus à la nature sauvage nos aliments, les animaux sont domestiqués et les premiers steaks artificiels sans vaches sont en élaboration dans les centres de recherche.

90% des fruits et légumes que nous consommons n'existaient pas sous la forme actuelle il y a seulement 400 ans. Le chihuahua, que promène mamie, c'est l'homme qui a créé cette race comme toutes les races de chien sur la base d'un loup. Les races d’animaux domestiques n’ont pas été créées par la nature Darwiniste, mais par les sélections supranaturelles de l’homme.

On peut même se passer de la mer et ses poissons à l’état naturel. Le poisson d’élevage et l’aquaculture remplacent le poisson sauvage sur nos étalages dans les pays occidentaux.

Nous n'avons pas besoin de la nature pour faire de la sélection naturelle. La sélection génétique des OGM, de l'ADN sont maîtrisés et transformables à volonté par l'homme. La révolution biologique est de plus en plus pointue.

Nous ne savons pas où nous allons, les écolos paniquent sur notre destination. Ils ont peur du changement et peur de l'inconnu. La peur du risque. Leurs palabres sont anxiogènes. La nostalgie d'un passé en contact avec la nature idéalisé factice qui joue sur une nostalgie romancée. La nature est souvent le prétexte de la demande de luxe et l'image de la vie de luxe de citadins qui idéalisent la vie dans la nature et veullent un arbre au pied de chez leux, mais ne veullent surtout pas habiter à la campagne concrètement.

En réalité, ils vivent en ville, veulent des arbres à Paris en face de chez eux, mais ont peur de faire quelques kilomètres et se déplacer pour se promener au milieu des arbres du bois de Boulogne. Vous les imaginez pousser une charrue ?

Ce sont des enfants gâtés de l'abondance. Ils ont inventé le « principe de précaution, c'est la peur du modernisme qui les anime. La nature n'est que l'excuse. Aucun ne se propose de jeter son portable et sa fourchette dans la poubelle à produits électroniques et métaux.

On peut dire que les choix et possibilités de nos progrès technologiques rendent difficile d’imaginer quel futur s'offre à nous.

Elles sont tellement nombreuses et inconnues qu’elles engendrent des réactions de peurs et certains s’auto-persuadent que la croissance ou le rejet du modernisme et un retour a la nature serait salutaire

C’est le coût de la liberté. La liberté engendre la peur du futur pour ceux qui ne sont pas sur d’eux ou habitués à être pris en charge.

Pourquoi préserverions-nous un statu quo avec la nature ?

L'argument de la biodiversité à y réfléchir sur le fond, pose aussi une question, c’est pourquoi faire ? Faires des zones musées ou se promèneraient tranquillement les animaux qui ne peuvent suivre notre évolution ? Pour se donner bonne conscience ? Pour le paraitre proche de la nature ? Par mimétisme écolo ?

Pourquoi n'éradiquerions pas tous les moustiques parasites ? Ces sortes d’insectes n'ont que des inconvénients et indispensables à personne. Au nom de la biodiversité, laisser le paludisme, chicungugna ou maladie de Charcot décimer les humains par millions ?

Pendant qu'en ce moment des sauterelles ravagent les contrées Africaines, en affamant les production vivirières et commerciles et tout le pouvoir d'achat et la vie des habitants du Kenya ou de Somalie, les écolos en Europe jouent les vierges effarouchées et la diabolisation des produits de traitement anti-nuisibles. Ils préfèrent que les Africains crèvent économiquement ?

Il faut admettre la vérité, la nature ce n’est pas les allées du parc ou les bobos promènent leurs enfants dans des poussettes que les écolos essayent de nous faire croire. Les Orangs-Outans, la jungle, les bobos aiment, mais là bas, en Indonésie ou Amazonie.

Dans le parc, ils sont bien contents du revêtement synthétique sous le toboggan qui remplace l'herbe naturelle et évite que leur progéniture joue avec les excréments issus de digestion de croquettes aux céréales et carotes bio d'animaux carnivores domestiqués.

Ils ne veulent pas savoir que les autochtones ont peur de traverser un fleuve et que l’espérance de vie est moindre quand on est un peu trop proche de la « vraie » nature et les efforts nécessaire pour y vivre. Les écolos ne comprenennt pas leur demandes, à vouloir vivre comme en Occident, comme simplement boire de l'eau traitée, les ecolos occidentaux qui ont un luxe, un puisant pesticide désinfectant biocide, le chlore enlève les bactéries pathogènes, pour leur faire éviter les coliques des eaux "naturelles".

Les grands changements font partie de notre évolution.

Nous devons accepter ce que nous faisons, nous devons accepter notre domination sans précédent.

Non pas que le modernisme n'a pas d'effets pervers parfois indésirables, mais il faut les accepter, tenter de les réduire, comme réduire la pollution mais pas de refuser le modernisme pour autant.

Le changement climatique ? On vit très bien dans les villes chaudes comme Las Vegas.

Nous gagnerions à nous adapter au climat qu'essayer de le faire revenir à un état naturel qui va grever notre prospérité, et appauvrir le monde.

Les écolos pensent que les besoins de modernisme sont suffisants et que l’humain doit faire un retour vers la nature et veulent imposer une « décroissance ».

La croissance du PIB a été multiplié par 150 dans le seul dernier siècle. A la fin de notre siècle, elle sera du même ordre. Multiplié par entre 100 et 200 fois selon les facteurs d’innovations techniques de rupture.

C’est dans les pays ou la modernité est apparue que la famine a disparue et le niveau de vie c’est développé.

Vous pouvez facilement résumer les scénarios dans lesquels une hausse de quelque degré est facilement assimilable.

En 2100 le pouvoir humain sur la nature sera tellement augmenté, que l’homme domestiquera le temps sans avoir de pertes de libertés et contraintes comme on lui propose aujourd'hui.

La décroissance que nous impose le pire lobby que la terre connaisse, le lobby écolo-gauchiste, nous promet l'étatisme, le taxatisme, nous rendra pauvre, et fait perdre nos libertés. Le moteur des « excuses » des coercitions est « la nature », mais la nature n’est pas le paradis.

Les arguments en faveur du maintien de la biodiversité sont généralement basés sur la survie, l'économie ou l'éthique.

Les arguments ne fonctionnent qu’a l’anxiogène et la diabolisation de l’humain.

Il est raisonnable de penser qu'avec le temps, la plupart des solutions biologiques, métrologiques pourront être synthétisées autrement que par la décroissance et la technologie que par la contrainte, le totalitarisme et l’étatisme.

La réponse est simple, nous avons changé la nature, et nous ne reviendrons pas en arrière…

L’écologie est la peur de l’inconnu et du changement et une nostalgie idéalisée d’un monde naturel fantasmé…

La nature, c’est joli, une belle image, mais faut pas sur-jouer son importance. A l’état brut elle n’est pas sympa.

Par Spartacus Lequidam

Tweeter : @lequidampost

Blog : www.lequidampost.fr