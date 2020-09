L’humanité d’une institutrice face à la barbarie dictatoriale d’un gouvernement sadique et incompétent

J'ai été profondément ému par cette institutrice, qui refuse de se masquer devant des enfants de deux ans qui quittent leur maman pour la première fois de leur vie. Elle ne veut pas leur montrer l'inhumanité du monde au moment où ils entrent dans la vie sociale. Nous non plus, nous ne le voulons pas, et nous devons nous battre pour que cesse cette mascarade aux conséquences psychologiques incalculables, tant sur nos petits que sur tous les humains, qui ont besoin, pour vivre, de se voir et de se toucher. Nous le voulons d'autant moins que cette fausse épidémie est maintenue en survie par une information malhonnête et trompeuse : elle est en fait terminée depuis trois mois, selon tous les statisticiens honnêtes, avec moins de 20 morts par jour contre 1500 par jour toutes causes confondues. Les "cas" ne sont pas des malades, il faut le comprendre. Sur la dernière période de 14 jours, nous ne déplorons qu'un mort pour 250.000 français, c'est-à dire un mort dans une ville comme Montpellier ou Nantes. Et je ne dis pas un mort par jour mais bien un mort par quinzaine. Mais de qui se moque-t-on, sinon de nous ? Vérifiez ici : https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea Voici son témoignage, qui sera suivi de quelques réactions des 17.000 internautes unanimes qui ont réagi depuis 24 heures : Honte à nos dirigeants irresponsables et sadiques. Chassons-les hors de nos vies. Retrouvons notre joie de vivre avec notre liberté aujourd'hui perdue.

Ce n'est qu'un aperçu : il y a près de 800 commentaires, qui montrent que nous ne sommes pas ces robots, et dont chacun mériterait une citation : allez les lire.

Je remercie tous ces français pour leur bon sens, mais surtout cette institutrice tellement courageuse et désespérée : nous lui devons tout notre soutien.

Nono dominoil y a 1 jour (modifié)

UNE HÉROS, VOILÀ CE QUE VOUS ÊTES. VOTRE COURAGE EXEMPLAIRE VA SE REPENDRE À BEAUCOUP D'AUTRES. TENEZ BON, BEAUCOUP D'AUTRES ENFANTS ONT ET AURONT BESOIN DE "VOIR" VOTRE "HUMANITÉ", C'EST CERTAIN. C'EST UN CAUCHEMAR ÉVEILLÉ, POUR BEAUCOUP D'ÉVEILLÉS, COURAGE 🙏🙏💪💪LA LUMIÈRE L'EMPORTERA.

183

RÉPONDRE

Afficher les 3 réponses

Jocelyne Andrèsil y a 1 jour

Madame vous êtes l'honneur de votre profession. J'aimerais tellement pouvoir vous aider surtout ne vous découragez pas les enfants ont besoin de profs comme vous ! En tout cas moi je vous aurais confié les miens .

294

RÉPONDRE

Afficher les 4 réponses

Anne Thibaultil y a 1 jour

Merci à vous je suis psychologue et entièrement d’accord avec vous. Courage , votre témoignage est essentiel. Je vous envoie plein de lumière et d’amour.La vérité finie toujours par émerger

174

RÉPONDRE

Alan Personil y a 1 jour (modifié)

Peut-on avoir un lien pour apporter toute notre affection et nos encouragements à cette maîtresse ? Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que les forces du mal se passent de notre consentement. Ce qui provoquera un chaos d'où sortira notre libération, ou l'esclavage définitif pour ceux qui auront fait ce choix.

191

RÉPONDRE

Afficher les 2 réponses

ORWELL, HUXLEY et nousil y a 1 jour

Après les idées, ce sont les fonctions vitales qui sont devenues délictuelles. Aujourd'hui respirer, demain manger et boire ? Tout aussi indispensables aux humains, sont également condamnées les relations naturelles, pas seulement sociales mais encore les plus intimes, les plus proches, les plus évidentes. Que deviendront ces bébés, ces enfants entourés de masques au lieu de visages ? Mais qu'importe puisque le couple lui-même ne doit plus être, que la procréation est artificialisée, industrialisée et bien sûr payante, et encore, soumise à validation de dossier ... Orwell et Huxley sont largement dépassés, quant à Bradbury, il n'avait pas envisagé qu'au lieu des livres, on brûlerait les cerveaux.