L’hypocrisie politique

L’importance n’est pas dans la forme utilisée pour qu’une intention soit comprise, mais sur le fond et dans l’objectif inavoué qui est y caché.

Ainsi une proposition d’action peut paraître bonne en apparence, mais peut s’avérer dangereuse dans son application. Les buts recherchés sont différents que l’on soit patron ou salarié. Les avantages sont totalement opposés.

Depuis l’élection de Macron et de son équipe nous avons vu fleurir un tas de réformes qui en apparences semblaient se justifier mais qui, sur le fond en réalité, ont pour but d’améliorer la rentabilité de la main d’œuvre, que ce soit la loi travail, la réforme du code du travail.

Ces lois votées par ordonnances leurs ont permis de court-circuiter la vindicte populaire pour gagner du temps. Les arguments avancés par les politiciens du gouvernement « la relance économique » dissimulaient en réalité les baisses des coups de production et favoriser l’augmentation des profits des grosses entreprises.

Afin que cela soit plus plausible, Macron et ses ministres se sont engagés dans des réformes comme la réduction de la dette de l’Etat. Pour ce faire : une offensive sans précédent est lancée contre les entreprises publiques l’enseignement, la santé, réduisant ainsi les services rendus par la fonction publique aux citoyens qui payent des impôts à l’Etat. Ils suppriment des classes dans les écoles qu’ils ne jugent pas assez rentables, pour les mêmes raisons ils réduisent les hôpitaux et les effectifs. Que ce soit à EDF ou la SNCF ils rationnalisent l’emploi et les investissements etc. Les exemples ne manquent pas et pourtant la somme d’impôts et de taxes ne baisse pas ?? Mais il est vrai que dans le même temps les fonds publics servent à financer les grosses entreprises et l’Europe sans oublier la suppression de l’Impôt Sur la Fortune cadeau fait aux élites financières, alors qu’ils augmentent la CSG qui pénalise les retraités.

Avec l’aide des grands médias, arme du grand capital, ils manipulent l’information, tronquent la vérité. Ils ne dévoilent que l’apparence en prenant bien garde de ne pas dévoiler les conséquences collatérales. Tout est dans le titre du projet mais dans le contenu c’est une arnaque. Quand ces politiciens disent qu’il faut sauver et redresser la France ils oublient de parler de quelle France celle des riches ou celle de ceux qui triment et qui payent les impôts.

Cette course aux profits s’accompagne de mesures que nous pourrions assimiler à une STO (service travail obligatoire). Pour mieux employer de la main d’œuvre dans le privé, qui ne soit pas trop rémunérée, qui n’est plus le choix de choisir en fonction de ses possibilités, ce gouvernement patronal envisage de durcir les sanctions contre des chômeurs qui refuseraient pour des raisons diverses (la santé, le transport), d’accepter le poste qui lui serait imposé. Bref généraliser le travail à bas coût

A y regarder de plus près nous voyons bien que la volonté affichée de ce gouvernement patronal est bien d’imposer des salaires minimums et des conditions de travail désastreuses et le tout imposé par des lois contraignantes. De plus, ils veulent réserver le racket des impôts et taxes diverses à l’avantage des grosses entreprises qui réalisent des profits scandaleux.

Ne nous laissons pas abuser par les attitudes de circonstances, tous ces politiciens menteurs sont contre l’intérêt du peuple, ils sont avant tout des comédiens qui changeant d’apparences en fonctions des circonstances.

04/04/2018