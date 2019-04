L'Idée Notre-Dame de Paris, ou les feux de la Saint-Jean. L'ardeur de l'Esprit Saint qui nous enthousiasme n'aura jamais été pris autant au pied de la lettre : c'est bien donc un feu qui a brûlé, et un grand, dont on mésestime l'ambivalence d'être tout à la fois le feu de l'Enfer et le feu que dégage la vie en sainteté – ce qui supprime aussitôt l'embarras d'une structure détruite en le remplaçant par le malaise, autrement supérieur, du discours vrai, c'est-à-dire du discours philosophique (lequel ne laisse pas de tordre le cou aux fausses idées).

Un exemple de gothique flamboyant

C'est un crève-cœur que de voir la Cathédrale en si piteux état, et de voir les gens aussi piteux à l'entour, car ça me confirme dans l'idée que ce à quoi j'ai assisté avait bien de la valeur, non seulement pour moi, mais pour une grande part de l'humanité, ce qui signifie seulement qu'en définitive quelque chose nous rassemble dans le drame.

Le Titanic coule, les diamants se perdent et on a bombardé le Courbet en 1945.

À quel point ça me paraît spectaculaire, ça tient au fond à la destruction d'un effort monumental, peu importe la taille de l'oeuvre, qui atteste de la pointe qui surnage au-dessus du marasme.

Autrement dit, macache : il n'en restera que des miettes, ce qui est peut-être pire que rien du tout. Ici Notre-Dame prend tout son véritable sens de ne pas être qu'un lieu de prière, mais d'être également un lieu fragile, c'est-à-dire que la vacuité de son existence souligne la misère de notre condition.

Car il appert clairement, je pense, que l'humanité vit dans la brisure et le désordre, et que c'est en prenant la mesure de ce désordre dans lequel il vit qu'il a de quoi se sustenter.

Vous me direz que c'est facile, voire même lourdaud.

Or, (pendant que j'écris, quelques structures de la bâtisse tombent comme des moines de carte) cette brisure qui suscite l'angoisse a le bonheur de stimuler l'appareil de notre intuition, par quoi – quand je dis humaine nature – ça réveille en nous le fait d'être, d'être au sein d'un monde anormal, où l'anormalité semble constitutive de l'être de ce monde dont on s'échine à le façonner par la raison.

La raison ne tient pas le coup devant cette incendie. Si les flammes sont bien réelles et explicables, et l'origine explicable sûrement elle aussi, le fait que ça soit ainsi que tel dépasse l'entendement, et l'on voudrait bien sortir de ce cauchemar outrepassant tous les sadismes lovecraftiens. L'on juge à bon droit que le phénomène doit être rangé, ce qui est juste. Néanmoins il faut préciser que si les feux ne doivent pas être entretenus, la puissance supérieure de l'incendie nous chatouille l'inconscient de nous faire accomplir un exploit autrement supérieur, entendre disposer du sentiment de vivre – car si la Cathédrale ne brûlait pas, nous n'en parlerions pas ici, et je ne philosopherais pas*

Dans la mesure où, de là, l'intuition reprend de la vigueur, puisque la normalité détériore sa fonction, le déploiement de l'énergie mystique dans la conscience nous confine à une certaine folie : comment s'éjouir, en sachant que c'est un drame, d'une chose aussi atroce ?

Lucrèce s'interrogeait diligemment à ce sujet, avec son suave mari magno.

Il n'était pas sadique, il suffit de le lire. En revanche, il soupesait à cette occasion de mort d'autrui le poids par trop léger de sa conscience et du fait d'être, comme s'il intuitionnait dans un gros vortex magnifique l'idée selon laquelle l'humanité se tient ensemble dans le fait du malheur.

C'est à savoir que, comme la pierre, l'humanité authentique pousse pour passer au travers du chas de l'aiguille, de sorte que peu arrivent à saisir les assertions antipodales de Lucrèce, théoriquement et pratiquement.

De même, cet effort qui perd souvent de son efficace au fil du temps, ne témoigne-t-il pas en vérité que la destruction de Notre-Dame de Paris ramène au pire, j'entends au pire du Réel ? Et que le pire du Réel, c'est de déconfire quasi d'avance tous les discours qu'on porte sur lui ? Serait-ce au titre par exemple de lui mettre une majuscule.

Voilà la substance de la prière : de la prière à la vision du pire, Pierre du pire prie d'appréhender l'empire du Père au-dedans, ce avant d'être pris.

Ça n'est donc que la force de passer par la Porte Étroite, la Porte Étroite que constitue la cathédrale Notre-Dame de Paris, désormais Notre-Dame du Pire**.

L'espérance, maintenant, ce serait de ne pas céder à la débilitation de l'âme, qui accompagne généralement les événements difficiles. Pour moi, j'ose espérer, ce serait matière à écrire un autre article. Mais pour vous, je le crains (à moins que je me dupe – c'est vrai), vous perdriez gros dans la bataille de ce darwinisme spirituel, je veux dire le fanal de votre conscience.

Il y a un rire jaune devant le Titanic. Voyez l'ironie : c'est la Semaine Sainte. Y a-t-il un rire jaune devant l'effondrement de Notre-Dame ?

C'est un rire indigeste qui fortifie les forts et tue les faibles. Cette éthique ne thésaurise d'aucune complaisance, encore moins d'argents. L'éthique de la brisure de l'être tient à vivre cette brisure. Faut-il la maintenir ? La Parole a vocation à remplacer l'Événement, là où l'événement restait une nécessité, le versant éthéré de la matière annoncé par saint Paul soutient que l'incendie de Notre-Dame doit devenir une idée, laquelle aura vocation à revêtir les habits d'une ascèse.

Ça arde !

________

* J'aurais aimé, sachez-le bien, ne pas avoir eu à le faire.

** Cet autre soir, 16/04, lendemain de la fournaise, pendant lequel je relis mon article, j'ai eu l'heur d'entendre Sophie Lapix sur France 2 faire ce joli lapsus linguae : Notre-Drame.