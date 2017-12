L’identité

Il est étonnant de constater que l’on peut se réveiller un matin à l’âge adulte et se dire que tout ce que l’on a essayé de modifier jusqu’alors est resté vain. Les émotions, le ressenti du monde et des choses se sont affinés et malgré les efforts pour agir sur le cours des événements, les structures qui nous entourent n’en sont restées qu’à l’état brut initial ou ne semblent s’être déplacées que de peu. On a alors l’impression que nos actions sont futiles et ne résonnent que de façon superficielle dans l’immense tourbillon de vie sans atteindre le but fixé si tant est que l’on sache quelle est la destinée précise de nos motivations. Pourquoi vouloir sans cesse tenter de réaliser l’impossible alors que l’on s’aperçoit que les volontés des uns sont contraires aux autres ? Nous tendons vers un idéal qui nous est propre et sommes à la recherche d’une vérité qui ne doit être révélée qu’à nous même.

Cette grande question qui nous anime est le désir spirituel de notre besoin de connaissance des fondements de la vie et de son pourquoi. Les malheurs et bonheurs de nos proches nous touchent, nous émeuvent et font écho à nos propres souffrances. Nous essayons d’y répondre de façon la plus appropriée possible tout en sachant que nos réactions sont souvent maladroites ou inadaptées car les causes ou les conséquences de ces douleurs sont aussi notre perception propre et l’interprétation que nous faisons de l’intimité des autres.

Faut-il donc ne rien tenter et rester extérieur à la réalité des êtres et des vécus qui nous entourent ? S’il n’existe pas de solution à priori efficace, pourquoi vouloir à tout prix réaliser un désir qui n’est que personnel ? Les individus n’existent que par l’image qu’ils ont d’eux-mêmes et par l’image qu’ils renvoient aux autres. Un jeu de miroir est ainsi réalisé entre la vision de ce qui nous constitue et la perception que nous avons de nos semblables et pourtant si dissemblables. Ainsi se heurtent et s’affrontent les égo des uns et des autres dans une lutte incessante afin de conserver son identité mais également dans le but de rapprocher l’identité de l’autre de soi.

Le soi est un être multiforme qui se consitue depuis la petite enfance dans la reconnaissance du visage de la mère qui est ce premier miroir de nous. Je dis bien nous car malgré l'impression de continuité, nous sommes des êtres adaptables, modulables et en perpétuelle mutation à la fois cellulaire, mais corporelle tout entière avec des visages différents, des attitudes proteiformes.

C'est le rôle de la mémoire qui nous semble continue qui nous renvoie ce continuum alors qu'elle est toujours fragmentée, logée dans chaque interstice du temps et rappelée en fonction du besoin des moments.

Il est malgré tout extraordinaire que l’intégrité de chaque personne puisse se réaliser dans un environnement aussi mouvant et somme toute incontrôlable. Chaque parcelle d’humanité est inestimable de richesse et de variété et ne se distingue intrinsèquement d’aucune autre composante car elle est toujours unique. Et pourtant, nous ne faisons que rechercher les points communs, des analogies entre les caractéristiques des identités différentes. Il nous est nécessaire d’établir des schémas et des analyses des caractères de nos proches, c’est à dire de hiérarchiser les éléments des propriétés intrinsèques des hommes et femmes afin de nous connaître nous-mêmes. S’il n’existait pas d’autre, nous ne pourrions pas imaginer exister. L’envers du décor est bien notre propre personne, sinon nous ne serions personne. Il est impossible que notre pensée ne puisse résonner jusqu’à l’infini sans rencontrer un écho. En l’absence de rebond, de réponse à notre voix dans l’immensité du vide, nous ne serions destinés qu’à nous annihiler. L’engendrement de notre vécu est la marque que nous laissons et qui ne peut s ‘inscrire que dans le particularisme de notre existence.

Cette vie ne se fait qu’à la condition que nous soyons moi grâce à l’autre. Les essences propres de chacun sont d’une certaine façon les nôtres car en assimilant les différences de l’autre nous intégrons également notre propre histoire dans la grande Histoire communautaire. Si je n'étais qu’un personnage dans la grande comédie humaine, mon rôle serait celui du souffleur de texte sans réplique et s’essoufflerait dans une salle désertée. Le moi existe donc grâce au toi, la discussion qui nous anime est la parole portée entre nos êtres, rassemblés en un même corps et un même esprit. L’esprit alors se diffuse, s’élargit au commun des mortels et au-delà à l’immortalité du peuple. C’est parce que nous existons que notre alter égo se définit grâce à nous et peut dire que lui aussi s’inscrit dans le cours du fleuve de la vie. C’est par l’image et les mots que nous nous définissons individuellement et sociétalement, par notre position et nos actions, à la fois au centre et à la périphérie de l’échiquier, et que la partie peut avoir lieu. Il est donc indispensable d’agir, de tenter de provoquer, de réagir, de structurer et déstructurer l’existant, de le rendre à la fois malléable et solide, vivant. Si nous étions inertes nous ne serions pas vivants et mouvants, tel un désert sans eau ni espoir de salut. Ce salut humain entre les hommes et les femmes, ce comment vas-tu qui veut dire aussi : comment je vais ? Nous allons dans des directions parfois opposées et pourtant nous y allons tous sans savoir vraiment où. Mais cela n’est pas le plus important. Le plus important est d’y aller à la fois seul mais aussi groupés, tels les doigts d’une main qui s’actionnent, se mobilisent et font se regrouper les mains autour d’elles pour former une chaîne humaine.

L’école de la véritable vie ne s’apprend qu’en la vivant, en se lançant dans le noir des ténèbres mais aussi au contact de la chaleur des autres. La peur qui nous éloigne, telle une force néfaste ignore la personne qui souffre de l’autre côté du miroir, seul l’amour de soi mais aussi de l’autre nous rapproche. L'égoïsme narcissique et isolé est fratricide mais aussi immature. C’est cette perte de notre identité originelle qui nous modifie mais aussi nous grandit, à la fois dans notre construction imaginaire mais aussi réelle, car en existant pour soi et dans l’autre à qui on a répondu, on agit sur lui et sur le monde. On devient ce que l’on peut ou ce que l’on veut devenir par la motivation de savoir réellement qui on peut être, avec les limites de notre connaissance qui ne sera jamais qu’incomplète et imparfaite, comme ce qui nous entoure. Notre double peut alors se créer en nous, agir de concert avec nous si on a intégré son souffle, sa présence fictive et véritable.

Nous devenons alors non seulement un, mais une humanité toute entière.