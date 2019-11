L’identité médiatique et l’histoire émiratie

Son Altesse Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président des Émirats arabes unis, premier ministre et gouverneur de Dubaï, et Son Altesse Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Prince héritier d’Abu Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées des EAU, ont annoncé le lancement du projet national pour créer et conçevoir un logo qui reflète l’identité des EAU.

Cette étape importante va permettre un développement et une valorisation de l’histoire du modèle émirati de développment qui est une inspiration régionale et internationale. Comme l’a dit Son Altesse Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, « C’est notre histoire qui mérite d’être racontée au monde entier. »

Les Émirats arabes unis ont toujours été une success story depuis leur début. Entre les lignes de cette histoire, à travers ses étapes et ses aspects, il y a des leçons qui méritent une pause.

Depuis le 2 décembre 1971, quand le leader fondateur Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan a réussi à unir les efforts des pères fondateurs et à proclamer la création de l’Etat de l’Union, jusqu’à ce jour, les EAU ont connu une histoire de combat, de détermination, de planification et de foi en les principes et valeurs qui ont fondé cet Etat, et ont été le fruit de la volonté de ses habitants.

Passer d’un paysage désertique vide à une position dominante sur les indicateurs de compétitivité mondiale dans plus d’une douzaine de secteurs de développement n’est pas le fruit du hasard. Il est plutôt le produit de la diligence, d’une planification rigoureuse, des visions stratégiques et des efforts considérables qui se sont succédé depuis la création de cet état.

Certes, les Émirats arabes unis disposent d’une grande richesse pétrolière. Mais de nombreux pays sont dotés de ressources pétrolières, gazières, minières et naturelles comme l’agriculture, le tourisme, l’industrie, la pêche et d’autres ressources qui peuvent générer des revenus énormes. Et pourtant, leur population continue de lutter contre la pauvreté, la maladie, le chômage et les mauvaises conditions de vie pour des raisons diverses.

Nonobstant son importance dans le développement et le progrès, la richesse naturelle n’est pas le seul facteur de progrès des émirats de Zayed qui aspirent à devenir le numéro 1 mondial.

Alors que notre région du Moyen-Orient n’est plus évoquée, si ce n’est par les nouvelles de guerres, de conflits, d’assassinats, de massacres et de crises, les EAU ont un rôle et une responsabilité mondiale dans la diffusion de valeurs d’espoir, de positivité et d’optimisme.

Le monde doit apprendre comment un désert aride a pu devenir une oasis de sécurité et de sûreté, former un homme capable d’explorer l’espace, adopter des politiques fondées sur l’intelligence artificielle, l’excellence, la créativité, la compétitivité, l’innovation et même être le leader mondial dans cette nouvelle culture.

Le pays jouit d’une réputation internationale, d’un poids stratégique et d’un prestige qui lui ont permis de se forger une brillante image mentale liée à l’aide humanitaire et caritative. Le pays soutient des millions de personnes dans le monde, que ce soit en temps de crise ou de conflit armé, sans distinction de couleur, de sexe et de race.

Les Émirats arabes unis sont également devenus indissociables des valeurs et des principes et de l’appel à la coexistence, à la tolérance et à la fraternité humaine. Les EAU sont désormais un modèle mondial dans la fraternité humaine et la coexistence. Le pays comporte plus que deux cents nationalités et religions et cultures qui contribuent au progrès du développement culturel et humain.

Ces gens rêvent d’un avenir meilleur et de pouvoir reproduire le modèle émirati et le transmettre à leurs communautés, leurs peuples et leurs pays.

Parce que nous devons avoir un symbole qui représente nos valeurs et nos principes, le marketing pays institutionnalise nos efforts pour commercialiser, promouvoir et planifier pour l’avenir avec nos partenaires et amis.

Les EAU ont tous les éléments d’un modèle mondial qui mérite d’être commercialisable et promu de manière unique, comme une nouvelle source de motivation de d’inspiration pour les autres nations. Les Emirats Arabes Unis sont le pays des nouvelles opportunités du 21ème siècle, le rêve de Zayed et celui de dizaines de millions de jeunes du monde et de la région arabe

L’image de marque nationale sera élaborée par 49 créateurs, artistes, écrivains et designers des divers régions du pays, afin de faire revivre l’histoire de la patrie dans tous ses détails.

L’identité des Émirats arabes unis est l’histoire d’une nation qui sera racontée par ses enfants. Les générations pourront ainsi voir comment les rêves et les aspirations se réalisent et s’envolent dans l’espace.