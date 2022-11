L’idéologie du genre basée sur l’étude fausse d’un psychologue pédophile néo-zélandais !

Une industrie construite sur les mensonges d’un universitaire perturbé

Alors que les écoles enseignent l’idéologie du sexe et du genre dès la maternelle, que l’administration Biden encourage les traitements médicaux précoces de la dysphorie de genre et que les influenceurs des médias sociaux discutent du sujet, un nombre record d’adolescentes pensent être transgenres et passent à la vie masculine.

Des adultes inquiets tirent la sonnette d’alarme sur l’absence d’études scientifiques à l’appui des traitements médicaux transgenres qui modifient de façon permanente la physiologie d’un jeune et laissent en suspens ses problèmes de santé mentale.

Miriam Grossman, psychiatre pour enfants et adolescents, à New York, le 23 septembre 2022. (Blake Wu/The Epoch Times)

La psychiatre pour enfants et adolescents Miriam Grossman, qui est une professionnelle de la santé mentale depuis 40 ans, a déclaré que l’industrie du genre est construite sur les mensonges d’un psychologue perturbé.

« John Money, qui est à l’origine de cette théorie, a émis l’idée que la biologie d’une personne – son corps, ses chromosomes – est totalement distincte de son sentiment d’être un homme ou une femme », a déclaré Mme Grossman lors d’une interview accordée le 23 septembre dans le cadre du programme « American Thought Leaders » d’EpochTV.

Selon M. Grossman, l’industrie entourant l’idéologie du genre – des cliniques et hôpitaux spécialisés dans le genre aux drapeaux de la fierté transgenre et à l’émergence d’un mouvement de défense des droits civils des transgenres – est fondée sur un concept dont la véracité n’a jamais été prouvée.

« En fait, c’est le contraire qui a été prouvé », a-t-elle déclaré.

« L’expérience de John Money a en fait prouvé que tout ce concept d’avoir une identité masculine ou féminine complètement séparée de votre biologie était incorrect . »

John Money a joué un rôle déterminant dans la création de la première clinique à pratiquer des opérations de réassignation sexuelle sur des enfants et des adultes, la Johns Hopkins Gender Identity Clinic.

Dans les années 1960, Money a voulu prouver au monde entier sa théorie de l’identité sexuelle, et l’étude de cas parfaite est apparue dans son bureau, a déclaré Grossman. Mais au lieu de cela, sa théorie a été réfutée, et il a été révélé plus tard que sa théorie du genre provenait d’une étude qui avait été sérieusement corrompue.

Les jumelles canadiennes

M.Grossman a raconté l’histoire de Janet et Ron Reimer, un couple canadien avec des jumeaux qui a consulté Money au milieu des années 1960 après que l’un des jumeaux, Bruce, ait subi une circoncision bâclée à l’âge de 8 mois qui a dénaturé ses organes génitaux de façon permanente.

Après avoir vu Money parler de ses recherches dans une émission de télévision, les parents ont pensé que leur fils gravement blessé pourrait – comme le préconisait Money – changer le sexe avec lequel il était né et vivre une vie heureuse en tant que fille.

L’hypothèse de Money était que les humains naissent avec une « page blanche » en termes de sexe.

« Il a dit aux parents qu’ils devaient immédiatement changer le nom de Bruce pour un nom de fille, lui mettre des vêtements de fille, dire à tout le monde qu’il était une fille et ne jamais, jamais, lui dire la vérité sur sa naissance et sur ce qui lui était arrivé », a expliqué M. Grossman.

Money a conseillé aux parents de faire castrer Bruce et de demander aux médecins de construire un appareil génital féminin élémentaire pour le garçon, a déclaré Grossman.

Bruce a été rebaptisé Brenda et élevé comme une fille.

John William Money (1921 – 2006) était un psychologue, sexologue et auteur néo-zélandais connu pour ses recherches sur l’identité sexuelle et la biologie du genre.

Cependant, après avoir été traités par Money pendant de nombreuses années, les jumeaux ont refusé de le revoir vers l’âge de 10 ans.

Il a été révélé plus tard que Money avait abusé sexuellement des jumeaux pendant leurs rendez-vous.

Bruce n’aurait jamais été heureux en tant que fille et aurait eu des penchants masculins qui l’auraient perturbé toute sa vie.

Lorsque les parents ont finalement révélé la vérité aux jumeaux alors qu’ils entamaient leur puberté, Bruce (qui vivait alors en tant que Brenda) a choisi de redevenir un homme et s’est appelé David.

« Nous devons reconnaître l’arrogance incroyable d’un universitaire professionnel de haut niveau – très respecté, accompli – l’arrogance avec laquelle il a dû exploiter cette famille pour la présenter comme une preuve de sa théorie », a déclaré Grossman.

Money a reçu un grand nombre de récompenses pendant son traitement des jumeaux, y compris 25 ans de financement continu de la part des National Institutes of Health [Insitut National de la Santé], a déclaré Grossman.

« Ses idées sur le genre ont été institutionnalisées, elles ont été immédiatement adoptées dans tout un domaine de la médecine – dans la santé mentale, la psychiatrie – et en dehors de la médecine également », a-t-elle déclaré.

L’endoctrinement

Les enfants ont été endoctrinés avec l’idéologie du genre de Money, et aujourd’hui la plupart des jeunes ne croient pas qu’il existe un lien fondamental entre la biologie et le genre, ce qui, selon Mme Grossman, est troublant.

Elle a cité un sondage publié en septembre par le New York Times, selon lequel :

Plus de 60 % des personnes interrogées âgées de 30 ans et plus, ont déclaré croire que le genre est déterminé par le sexe biologique d’une personne à la naissance.

61 % des personnes interrogées âgées de 18 à 29 ans, ont déclaré croire que l’identité de genre est distincte du sexe biologique.

La différence entre le groupe des plus jeunes et celui des plus âgés est directement due à la propagation de l’idéologie du genre, a déclaré M. Grossman. En effet, les enfants, dès l’âge de 5 ans, ont été endoctrinés par l’idéologie du genre de Money dans les écoles.

Un livre pour enfants transgenres à Irvine, en Californie, le 30 août 2022.

(John Fredricks/The Epoch Times)

On répète sans cesse aux enfants que l’identité de genre est distincte de la biologie et que l’on peut choisir son identité de genre, et on présente cela comme un fait de la même manière que l’on apprend aux enfants que la capitale de la Californie est Sacramento, a-t-elle déclaré.

On dit aux enfants qu’une personne peut choisir son propre genre et que des « soins d’affirmation du genre » sont disponibles pour eux s’ils veulent devenir d’un sexe différent.

Ces « soins » commencent par des bloqueurs de puberté, puis passent aux hormones du sexe opposé et enfin aux opérations de réassignation sexuelle, à partir desquelles les enfants n’ont plus la possibilité de changer d’avis, a expliqué Mme Grossman.

Des chercheurs de l’université Vanderbilt à Nashville, dans le Tennessee, ont publié une étude dans JAMA Pediatrics (du Journal of the American Medical Association) et ont indiqué que le nombre de chirurgies thoraciques d’affirmation du genre pratiquées aux États-Unis sur des adolescents âgés de 13 à 17 ans – dont la majorité étaient des mastectomies électives sur des filles – est passé de 100 chirurgies en 2016 à 489 chirurgies en 2019, soit une différence de 389 %.

Les adolescents sont en constante évolution et essaient de découvrir qui ils sont, alors leur permettre de faire un changement drastique de leur corps pendant ou avant la puberté a un impact dévastateur sur de nombreux jeunes et familles, a déclaré Grossman.

Une personne tient un drapeau de la fierté transgenre à New York, le 28 juin 2019. (Angela Weiss/AFP/Getty Images)

Le protocole néerlandais s’emballe

Avant les années 1990, la majorité des personnes cherchant un traitement médical pour la dysphorie de genre étaient des hommes dans la trentaine et la quarantaine, a déclaré Grossman.

Les médecins ont constaté que les hormones et les interventions chirurgicales de sexe opposé étaient moins efficaces après la puberté. Ils ont donc pensé que s’ils commençaient ces traitements avant la puberté, le patient pourrait obtenir de meilleurs résultats dans son changement de sexe.

Des chercheurs hollandais ont mis au point une étude appelée aujourd’hui « protocole hollandais ».

Les enfants n’étaient choisis pour participer à l’étude que s’ils étaient gênés par leur sexe biologique dès leur plus jeune âge et que leur gêne s’aggravait à la puberté. Ils ne devaient pas non plus avoir d’autres problèmes de santé mentale.

« Ils ont pris ces enfants et les ont mis sous bloqueurs de puberté à l’âge de 12 ans.

Et ces bloqueurs de puberté n’avaient jamais été utilisés auparavant dans ce but, et à ce jour, les bloqueurs de puberté ne sont pas autorisés ou approuvés par la FDA dans aucun pays pour être utilisés dans le cas de la dysphorie de genre », a déclaré Grossman.

Ils ne sont approuvés que pour des troubles ou des conditions médicales comme la puberté précoce, a-t-elle ajouté.

Les chercheurs ont ensuite administré des hormones du sexe opposé aux 55 enfants participant à l’étude, puis les enfants ont pu subir des opérations chirurgicales s’ils le souhaitaient.

Cette étude présentait des problèmes, notamment le fait qu’il n’y avait pas de groupe de contrôle à côté des enfants en transition, a déclaré Mme Grossman.

Selon Grossman, de nombreuses preuves suggèrent que si les enfants qui n’étaient pas à l’aise avec leur sexe à l’adolescence avaient été laissés tranquilles, la majorité des cas de dysphorie de genre se seraient résolus d’eux-mêmes après la puberté.

Ce protocole néerlandais a été immédiatement adopté dans d’autres pays, y compris aux États-Unis, comme « la solution pour ces enfants », a déclaré M. Grossman.

Le Dr Rachel Levine, première secrétaire d’État à la santé transgenre, rencontre les médias au siège de l’Agence de gestion des urgences de Pennsylvanie à Harrisburg, en Pennsylvanie, le 29 mai 2020. (Joe Hermitt/The Patriot-News via AP)

Des soins respectueux de l’égalité des sexes

L’expression « soins tenant compte du genre » est un euphémisme pour des expériences médicales radicales qui laissent les patients avec des problèmes de santé physique à long terme, et qui n’abordent pas les problèmes de santé mentale plus importants de ces jeunes, a déclaré Grossman.

Il faut noter, encore une fois, la manipulation et l’utilisation orwellienne du langage, lorsque le terme « affirmation du genre » est utilisé.

« Ils font des expériences sur le corps, et les gens paient un prix très élevé pour ces expériences médicales », a-t-elle déclaré.

« L’affirmation de l’identité sexuelle signifie que, quel que soit l’âge de l’enfant ou les autres problèmes dont il peut souffrir, c’est son identité et nous l’acceptons.

Nous l’affirmons. Et nous leur donnons le traitement qu’ils aimeraient recevoir », a déclaré M. Grossman.

Joe Biden et sa secrétaire adjointe à la santé et aux services sociaux, le docteur Rachel Levine

Le président Joe Biden et la secrétaire adjointe à la santé et aux services sociaux, le docteur Rachel Levine, encouragent ces traitements et la majorité des organisations professionnelles américaines les soutiennent, ce qui laisse aux parents une bataille difficile s’ils s’opposent au souhait de leur enfant de changer de sexe, a déclaré M. Grossman.

En outre, il n’y a pas suffisamment d’études à long terme concernant l’impact des « soins d’affirmation du genre » sur les enfants, mais il existe des preuves des résultats dangereux, y compris la stérilité et le développement de caillots sanguins, de crises cardiaques, de cancers, d’insuffisance rénale et de ménopause précoce, a déclaré Grossman.

Malgré tous les effets néfastes des « soins d’affirmation du genre », l’administration Biden tente d’exiger que tous les professionnels de la santé participent et soutiennent les enfants pour qu’ils reçoivent ce type de traitements, a déclaré M. Grossman.

Dysphorie de genre à déclenchement rapide

La clinique Tavistock de Londres a constaté une augmentation exponentielle du nombre d’enfants souhaitant changer de sexe, la plupart souffrant d’une dysphorie de genre à apparition rapide.

« Quand elle a ouvert en 1989, lors de la première décennie ’89 à ’99, ils avaient une moyenne de 14 enfants par an.

Si vous regardez les données les plus récentes qui sont disponibles, de 2019 à 2020, la clinique Tavistock avait cette année-là 2 700 enfants qui faisaient la queue pour le traitement de leur dysphorie de genre », a déclaré Grossman.

Ces enfants ne répondaient pas aux critères du protocole néerlandais, car ils ont développé une dysphorie de genre à l’adolescence et présentaient des problèmes de santé mentale tels que l’autisme, la dépression, l’anxiété et des traumatismes liés à des abus sexuels, a expliqué Mme Grossman.

« Et pourtant, nous utilisons le protocole néerlandais et ses conclusions, pour continuer et traiter médicalement ces enfants avec des hormones et des interventions chirurgicales qui, dans de nombreux cas, vont les stériliser », a-t-elle ajouté.

Chloe Cole, une jeune femme de 18 ans qui regrette l’ablation chirurgicale de ses seins, tient un médicament à base de testostérone utilisé pour les patients transgenres, en Californie, le 26 août 2022.

(John Fredricks/The Epoch Times)

Le Royaume-Uni et d’autres pays européens sont en train de réévaluer les soins d’affirmation du genre, a déclaré Mme Grossman, mais aux États-Unis, on fait tout pour les maintenir, Biden et Levine ayant récemment exhorté les adultes et les organisations professionnelles à affirmer l’identité de genre des enfants.

« Tavistock ferme ses portes en raison de profondes inquiétudes quant à la sécurité des traitements qui y étaient dispensés aux enfants », a déclaré Grossman.



« Des pays comme la Suède, la Finlande, la France, la Belgique, font un virage à 180 degrés en ce qui concerne les soins dits « d’affirmation du genre » et disent que le traitement numéro un doit être le traitement de santé mentale pour ces enfants. »

Ces pays disent « nous ne pouvons pas faire cela parce que ce n’est pas sûr. Nous n’avons pas les données nécessaires. Nous faisons du mal à nos enfants. Nous n’avons pas la preuve que ces interventions sont réellement bénéfiques pour les enfants à long terme », a déclaré M. Grossman.

