L’idéologie toxique d’Ayn Rand

S'ils restent quasi-confidentiels en France, les livres d'Ayn Rand se vendent comme des petits pains aux États-Unis et en Grande-Bretagne : 25 millions d'exemplaires vendus dans le monde en 2007, et 800 000 de plus chaque année, y compris dans le milieu scolaire. La Bibliothèque du Congrès américain et "Book of the Month Club" (le club du livre du mois) considèrent que dans les années 1990, c'est son livre "La Grève" (Atlas Shrugged) qui a exercé la plus forte influence aux États-Unis après la Bible.

Chez les universitaires, il est de bon ton de reléguer au rang de littérature de gare à la mode ce que cette auteure considérait comme de la philosophie, à commencer par la notion d'"objectivisme" qu'elle a développée pour en faire un véritable système. Le seul problème, c'est qu'elle est prise très au sérieux par beaucoup de gens dans la sphère anglo-américaine où ses conceptions sont reprises par des idéologues influents comme :

John Hospers (le premier candidat du parti libertarien aux élections présidentielles américaines de 1972),

l'ancien président de la « Fed », Alan Greenspan qui a déclaré à son propos : « Elle m'a montré que le capitalisme n'est pas seulement efficace, mais aussi moral".

Ronald Reagan qui se disait être un admirateur d'Ayn Rand

Angelina Jolie et son ex-mari Brad Pitt qui se sont présentés comme adeptes de l'"objectivisme".

Jimmy Wales, le fondateur de l'encyclopédie libre Wikipédia, qui ne cache pas son admiration pour Ayn Rand. Après la lecture de "The Fountainhead" (La Source Vive), il s'est déclaré être lui-même libertarien

Il paraît même que Poutine non seulement connaît ses écrits mais qu'il aime en discuter.

les adeptes du transhumanisme considèrent les concepts d'"égoïsme" et de "productivité" sur lesquels se fonde l'"objectivisme" comme des valeurs ontologiques fondatrices.

La doctrine de l'égoïsme radical et de l'individualisme d'Ayn Rand a été récupérée par un certain nombre de penseurs sulfureux comme l'auteur de la Bible de Satan, Anton Szandor LaVey, qui explique que sa religion est « uniquement la philosophie d'Ayn Rand à laquelle ont été ajoutés des cérémonials et des rituels ».

Écrivaine d'origine russe ( de son vrai nom Alissa Zinovievna Rosenbaum) émigrée aux États-Unis en 1926, Ayn Rand a mis en avant une philosophie de l'égoïsme qu'elle a présentée dans son roman "Atlas Shrugged" (La Grève - 1957) comme "le concept de l'homme en tant qu'être héroïque, avec son propre bonheur comme but moral de sa vie, la réalisation productive comme son activité la plus noble, et la raison comme sa seule activité".

L'"Amazon Author Rank" (le classement des meilleurs ventes d'Amazon) la répertorie au même rang que Shakespeare et JD Salinger.

Les idées de cette auteure sont tellement extrémistes que beaucoup les considèrent comme caricaturales. Elle défend l'autosuffisance, s'en prend à l'altruisme, dénonce l'administration considérée comme paralysante pour l'initiative individuelle et, en conséquence, met en cause toute forme de réglementation gouvernementale.

Certains théoriciens de l'ultra-libéralisme comme William Irwin dans "The Free Market Existentialist : capitalism without consumerism" (2015) ont proposé des variantes de cette idéologie en introduisant un minimum de contrôle par l'état pour protéger les personnes et leurs biens contre les dommages, la force, la fraude et le vol, mais pour la créatrice de "The Virtue of Selfishness" (La vertu de l’égoïsme - (1964), « Il ne peut y avoir de compromis entre liberté et contrôle gouvernemental », et accepter toute forme de contrôle gouvernemental, c'est « se livrer à un asservissement progressif ». Cela ne l'a pas empêchée, dans "The Question of Scholarships" (Les bourses d'études - 1966), de justifier l'acceptation des prestations gouvernementales comme une restitution partielle des impôts payés ou à venir pour pouvoir en bénéficier, ce qui n'est pas la moindre de ses contradictions. Pour autant, balayer d'un revers de la main ses théories sans lire leur argumentation ou les clouer au pilori sans prendre la peine de les réfuter serait contre-productif. Il vaudrait mieux, étant donnée leur influence, en prendre connaissance et y réfléchir de manière critique. Nietzsche, souvent assimilé à tort à ce système de pensée écrivait en 1881 : « Les innocents seront toujours les victimes parce que leur ignorance les empêche de distinguer entre mesure et excès, et d'assurer leur propre contrôle en temps utile ».

Les écrits d'Ayn Rand sont dangereux justement parce qu'ils s'adressent à des lecteurs "désarmés" (innocents et naïfs) en utilisant les pièges de la casuistique classique comme une cape rhétorique sous laquelle elle passe en contrebande ses préjugés cyniques et amoraux. Son écriture est d'autant plus convaincante pour des personnes vulnérables qu'elle est agréable à lire car, en fait, ce sont ses romans et non pas ses essais qui sont les best-sellers évoqués plus haut. Les deux tiers des clients d'Amazon mettent cinq étoiles à "Atlas Shrugged" (La Grève). Les lecteurs aiment l'histoire, l'intrigue, mais par la même occasion, et sans s'en rendre compte, ils s'imprègnent d'une idéologie soigneusement dissimulée à l'intérieur, comme un narcotique.

Ces idées ne disparaîtront pas au fil du temps :"The Fountainhead" (La Source Vive) est toujours un best-seller 75 ans après sa première publication. Peut-être vaudrait-il mieux admettre qu'Ayn Rand était une philosophe pour mieux démontrer les incohérences et les impasses de sa pensée et même, éventuellement y déceler quelques éléments originaux plutôt que de jeter le bébé avec l'eau du bain. L'ignorer ou la mépriser ne la fera pas disparaître. Ses effets sont pernicieux, mais sa réfutation ne devrait pas être plus difficile que celle d'autres doctrines dites "totalitaires", à condition de les mettre au programme.

L’idéologie toxique d'Ayn Rand a de plus en plus de succès, y compris en France auprès des communicants et des cabinets conseil qui contrôlent l'information. La rejeter en bloc n'est pas la bonne solution, il faut la combattre avec des arguments et des actions, sinon elle risque de faire des ravages.