L’idiote inutile et le vote utile...

@Aristide

Il y a un type de caricature qui fonctionne comme un boomerang.

Cela commence à devenir lassant de constater que certains n’ont que la caricature comme argument. Il y a deux sortes de caricatures. Celles inspirées par l’humour et qui met en valeur une vérité en l’exagérant. Celles fondées sur le mensonge qui visent à disqualifier une personne ou une idée et à tromper les destinataires que l’on présuppose naïfs et manipulables.

Et bien entendu avec l’idée que tout cela est contagieux.

Qui a envie et besoin de bourrer nos cerveaux ainsi et pour servir quels types de causes qui auraient besoin de simples porteurs de voix farcis de caricatures pour espérer se faire élire et influencer le déroulement des élections ?

Cela renvoie à quelle conception de la démocratie et à quelle conception de ce qu’est un citoyen ?

Quels candidats ont besoin de ce genre de promotions ?