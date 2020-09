L’IHU de Marseille censuré par Youtube : le totalitarisme se renforce

La dernière vidéo de l’IHU de Marseille vient d’être censurée par Youtube. La censure se développe et impose aux populations un seul message lisible : l’avenir est inquiétant !

La dictature ignoble, contre le peuple et l’intelligence, avance d’un pas cadencé, martial et lugubre. Son projet de court terme est de maintenir sous le joug de la peur la plus grande partie de la population et de conserver sous son emprise celles et ceux qui, par soumission, confort ou dérisoire tentative d’identification au pouvoir, suivent d’un pas tout aussi cadencé les injonctions et délires de cette dictature.

Youtube censure l’IHU

Le 9 seprembre 2020, la vidéo de l’IHU de Marseille, diffusée la veille, a été censurée par Youtube au motif qu’elle ne respectait pas les conditions d’utilisation de Youtube. En résumé, le professeur aurait colporté des choses fausses. Le public se pose immédiatement une question légitime : les censeurs de Raoult ont-ils découvert un tiers des microbes connus de l’humanité, ont-ils reçu la médaille de l’Inserm pour l’ensemble de leurs travaux, ont-ils publié le plus grand nombre d’articles scientifiques dans le monde et dirigent-ils des instituts d’infectiologie regroupant plus de 800 agents ? En clair, ont-ils la légitimité et la qualité pour censurer une vidéo de l’IHU de Marseille ? Sauf démonstration du contraire, la réponse est certainement négative. L’aspect froid et déshumanisé de cette censure réside dans l’anonymat derrière lequel se cachent ces censeurs. On ne sait rien sur eux. On suppose qu’ils doivent avoir un sacré bagage intellectuel en matière de recherche, et dans le domaine de l’infectiologie. Certains doutent de la compétence scientifique des censeurs de Youtube ? En fait peu importe ce que pensent ceux qui doutent. Le visage contemporain de la médiocrité et de la haine de la vie ne s’embarrasse plus de preuves, d’égards, voire de diplômes. Aujourd’hui, plus qu’hier, ne comptent que l’argent et le pouvoir qu’il délivre. Les censeurs de Youtube sont au service de ce pouvoir mortifère et ils n’ont de comptes à rendre à personne, hormis ceux qui les financent. La censure est sans appel, sans recours, sans discussion. La censure est celle d’un fascisme relooké qui se met en place aujourd’hui. Ce fascisme présente bien : il se prévaut des meilleures intentions du monde, il ne dit pas ce qu’il fait et il fait ce qu’il ne dit pas.

Les soldats du nouvel autoritarisme

Il est singulier de voir que les plateaux de télévision ne cessent de donner la parole à des personnalités notoirement connues pour toucher des laboratoires pharmaceutiques des dizaines voire des centaines de milliers d’euros. Des personnalités achetées donc vendables, commercialisables et sans la moindre indépendance vis-à-vis de leurs maîtres. Ces personnalités ont quitté l’humanité pour devenir des marchandises à part entière qui se vendent comme de vulgaires brosses à récurer la cuvette des toilettes. Elles se bousculent dans les médias. Elles disent une chose puis son contraire. Elles n’hésitent pas à traiter un médecin de charlatan, mais elles s’offusquent si on met en doute leur objectivité. Sous les projecteurs des plateaux, elles reluisent des dollars qui remplacent leur conscience.

L’incontournable Karine Lacombe diffuse les éléments de langage propices à servir la terreur. Des études scientifiques (chinoises notamment et recensées par le docteur Nicole Delépine) ont très clairement montré que les enfants ne sont pas contagieux. Sur ce plan, Il faut faire peur et donc invalider les résultats de la recherche. Mme Lacombe s’épanche donc pour dire qu’elle est contrôlée positive, et formule l’hypothèse qu’elle a sans doute été contaminée par sa fille de six ans, au retour de l’école. Les mots clefs sont jetés, les éléments de langage sont là pour marquer les cerveaux : six ans, contamination et école. Evidemment, si cette Mme Lacombe lisait les études scientifiques, elle ne dirait pas pareille énormité dès lors qu’il est observé que les enfants ne contaminent pas.

Le professeur Jean-François Delfraissy, président du « conseil scientifique », vient de qualifier d’« inquiétant » le niveau de l'épidémie de Covid-19 en France. Selon lui, on se dirige vers une aggravation possible de la situation. Le gouvernement « va être obligé de prendre un certain nombre de décisions difficiles », « dans les huit à dix jours maximum ». En clair, l’horizon d’un reconfinement plus ou moins partiel se profile, l’horizon d’un port du masque obligatoire sur tout le territoire se profile aussi. Sur quelles bases M. Delfraissy se fonde-t-il pour effrayer la population ? Des bases malsaines sûrement…

Difficile d’accorder sa confiance à des individus qui se renient sans même avoir honte. En 2015, Yazdan Yazdanpanah et Jean-Francois Delfraissy notamment, écrivaient, dans The Lancet, qu’en cas d'urgence humanitaire, les essais cliniques randomisés (ECR) sont une mauvaise solution ! La mauvaise solution de 2015 est devenue une bonne solution pour la pandémie mondiale de 2020 et même la seule solution. Ce revirement intrigue au regard de son absence de cohérence.

Ce qui est effrayant, c’est l’extrême arrogance de ces suppôts des grands laboratoires qui sont tellement imbus de leur grandeur et persuadés qu’ils sont inattaquables, que désormais, tout leur est permis, et leur plus grande liberté est de mentir en public sans vergogne et avec le sourire.

La peur, la censure, pourquoi ?

C’est avec des gens déshumanisés, instrumentalisés, sans états d’âme et usant du mensonge avec le sourire, que les dictatures trouvent leurs plus solides soutiens. L’heure est grave car elle est violente. Mentir aux populations, faire taire ceux qui dérangent, travestir la science, utiliser jusqu’à l’écœurement l’inversion accusatoire - les bras de la dictature se targuent de représenter la « vrai science » - est d’une violence inouïe. La population ne peut plus répondre car elle n’est plus écoutée.

Cette pandémie, qui n’en finit pas d’être ressuscitée par des déclarations anxiogènes, n’est visible qu’en raison d’une modification des critères utilisés pour identifier sa gravité : le taux de 50 cas positifs sur 100 000 habitants pour déclencher le seuil d’alerte a été créé pour les besoins de la cause car pour une épidémie le taux retenu était, jusqu’à présent de 150 cas positifs pour 100 000 habitants. Cette manipulation des critères devrait éveiller le plus grand nombre.

Ce qui se passe est troublant et inquiétant pour l’avenir. La censure, mise en œuvre par des hommes invisibles sur la base de critères inconnus, n’a plus de limites ni de contre-pouvoir. La démocratie est bien finie. Quelque chose de maléfique et de mal intentionné semble s’être emparé du monde contemporain. Une question lancinante commence à se poser : tout ça est fait dans quel but ? Vacciner la population ? Peut-être, mais un vaccin est long à faire et à tester. Les déboires d’AstraZeneca (ou plutôt des volontaires pour tester le vaccin express) confirment que ce vaccin ne verra pas le jour avant longtemps. Alors, quel but ? Pourquoi une telle mise sous terreur des populations d’Europe et d’Amérique principalement ? Plus les censures s’exercent dans les médias et plus cette question devient essentielle pour toute personne voulant vivre libre.

Régis DESMARAIS