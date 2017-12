L’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle meilleure que le détecteur de mensonges, alors pourquoi ne pas soumettre N. Lelandais ?

@MagicBuster

Salut MagicBuster,

Notre justice part à vau-l’eau, les merdias donnent trop d’importance aux cris d’orfraie et aux chants des pleureurs et des pleureuses droits-de-l’hommistes qui sont toujours à l’avant garde pour se faire entendre dans le but qu’il faut bien trouver des excuses et autres circonstances atténuantes aux plus abjects meurtriers. Nais nous remarquons que ces derniers sont aussi toujours en retard d’un train, ne serait-ce que pour manifester un peu de sympathie à ceux et celles qui ont été les victimes innocentes de « leurs protégés »





Enfin pour répondre à ta question , simple. Si les citoyens ont le sentiment d’être de plus en plus abandonnés par leur justice, ou si cette dernière se montre de plus en plus laxiste, et bien viendra le temps de l’auto-défense et celui de l’auto-justice !





@+ P@py