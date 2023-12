L’immigration zéro ou la fin de la civilisation universaliste française !

Le paradoxe actuel est un non sens politique et économique, c’est juste une utopie idéologique de nos « élites », et nous pouvons constater les effets de leurs façons de gérer la France depuis mai 68

.

Ce paradoxe est d’un coté une assistance sociale plus que généreuse qui favorise l’oisiveté des autochtones et la présence en masse de populations « importé » qui profitent pleinement de la situation et de l’autre un manque dramatique de personnes souhaitant rejoindre le monde du travail pour l’économie nationale.

La solution ultra simple pour régler cette situation ubuesque et d’allouer d’une manière plus parcimonieuse ces dépenses sociales et uniquement aux assurés ayant cotisés.

Mais c’est si simple que personne n’en veut, mais vu notre situation de quasi faillite, faudra quand même y penser.