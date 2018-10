Le Français de souche, c'est quoi au juste. Il reste peut-être en cherchant bien et en remontant au sixième siècle avant l'ère chrétienne quelque gaulois d'origine celte. Des Ostrogoths disséminés dans la gaule des arcanes de la préhistoire. Des immigrés modes wisigoths ou peuplades venant de l'Est ayant essaimé jusqu'en aquitaine lors des grandes transhumances de l'époque. Somme toute ce ne sont que souvenirs historiques pour nostalgiques. Un rêve d'espoir pour ceux qui n'osent relever les défis d'avenir et vivent dans le déni quotidien. C'est là une armée de velléitaires aux fortes capacités de nuisance où l'amateurisme joue un rôle prépondérant.

Ils constituent le noyau dur des accablés de l'infortune et sont persuadés que toute la misère de la planète leur est destinée en priorité. Ils croient subir toutes les injustices du monde, mais une remise en question leur semble contre nature. Les malheurs seront toujours les faits des autres, des étrangers et des absents. Le moindre effort intellectuel de leur part serait considéré comme une erreur de casting. C'est un peu le lot de ceux qui savent tout sur rien et s'en vantent. Ils sont fiers de mettre leur impéritie en musique et de chanter leur ignorance sur tous les toits. Pour activer un courage à la ramasse et caillasser en toute impunité ceux qu'ils jalousent et considèrent comme des exploiteurs de minorités, ils se regroupent en meutes, sacrifiant ainsi à l'adage bien connu qui veut que l'union soit synonyme de force.

Les politiques, toutes tendances confondues, ne semblent guère en capacité à assumer les charges faisant l'objet de leurs élections. Aussi, l'intérêt que porte l'instance gouvernementale à ses électeurs, n'est-il que de la poudre aux yeux, un de marketing permettant d'endormir le chaland. Quant aux programmes annoncés à grand renfort de slogans, ce n'est que la voie royale vers l'édification d'une carrière. L'ambition des élus, quel qu'ils soient, est de défier le temps et de résister à l'usure. S'accrocher au pouvoir comme une moule à son rocher fera croître le contenu du bas de laine. C'est le salaire d'une arnaque envers une population otage de la politique. Heureux seront les vieux, ceux dont la vie se situe dans le dernier quart de leur existence, qui apprécient la lenteur, la perte de temps et les déplacements en omnibus. Ils n'auront pas à connaître le désastre annoncé par la cécité d'une poignée d'imbéciles.

Sans une prise de conscience des mous de la tête, le désintérêt des États-Unis envers l'Union ne fera qu'accentuer l'influence et la mainmise de la Chine sur une grande partie de l'Occident. Face à cette nouvelle donnée, l'Europe, politiquement dispersée, tirant à hue et à dia, ne sachant œuvrer que dans l'urgence, ne sera pas de taille à répondre aux divers appétits qui se profilent à l'horizon. La nécessité supposée de faire du profit à court terme pour sauver des places de travail en livrant des armes à des pays qui les utiliseront contre ceux qui les leur auront livrés est d'une aberration démoniaque et irresponsable. Les gouvernements nationaux, censés représenter l'Union Européenne à Bruxelles, mènent une politique hors-sol, sans vision géostratégique, à rebours du bon sens et sans se préoccuper de l'avenir des citoyens. Des citoyens qui se trouveront en première ligne lors de la débâcle programmée.

Tous les ingrédients sont réunis pour dynamiter les démocraties. Le pillage séculaire et insensé du tiers monde et l'inéluctable réchauffement climatique sont à la veille de déclencher une transhumance peu commune. Il n'y aura aucune comparaison possible par rapport aux quelques centaines de milliers de réfugiés dont il est question aujourd'hui. Un autre constat soulevant de gros problèmes est celui de la progression de l'islam radical à travers la planète. Le pouvoir financier des « Frères Musulmans » est de l'ordre des mille milliards de dollars. C'est un montant sans aucune commune mesure par rapport aux organismes de subversion dans le monde. Que font les instances européennes pour contrer ce fléau en progression constante ? À croire qu'il suffit de pérorer sur les marchés entre choux-fleurs et betteraves, de quelque demi-mesures ou de tranquilliser le bourgeois en collant des Rustines sur des jambes de bois pour ne pas s'attirer les foudres de la diaspora des votants.

La mauvaise redistribution des biens permet à un petit nombre de conglomérats et de multimilliardaires, d'affamer soixante-cinq pourcents des habitants de la planète. Une véritable bombe à retardement qui est une porte ouverte aux désordres. Il y a également, toujours dans le but de sauvegarder l'adhésion des bons votants, la volonté de parquer les gens de couleur dans les quartiers prévus à cet effet pour ne pas faire de l'ombre aux nantis. C'est en pleine conscience qu'ils favorisent ainsi le communautarisme si décrié. Tant de malheurs, d'absurdités, de gestions défaillantes, de guerres prévisibles et d'actions contre-productives qui témoignent d'un manque de mise en perspective et d'une ignorance difficilement tolérable de la part de professionnels de la politique.

La perte de confiance envers le système politique va de pair avec le crédit consenti à la presse. Il est le résultat d'une « nécessité apparente » d'assurer du rendement au détriment de la vérité. L'exactitude du contenu importe peu. C'est le gros titre, le scandale et l'image sordide qui font vendre.