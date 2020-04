L’immunité de groupe horizon désormais obligatoire ?

@Rémi Mondine

cette histoire d’immunité collective repose sur la croyance que l’on puisse être immunisé, ce qui est loin d’être certain selon les scientifiques, donc déjà c’est un gros problème.

Ensuite elle montre la dérive moderne qui consiste à raisonner en faisant abstraction des réalités affectives et sociales humaines, en se basant uniquement sur des statistiques et en substituant aux humains des chiffres ou des pourcentages.

Comme vous le dites, c’est laisser les gens se faire infecter, et laisser mourir des gens, considérer que la mort d’une partie de la population est négligeable au vue de la situation.

Après vous avez raison d’opposer à ceux qui veulent remettre de l’humanité au centre des raisonnements la possible réalité de la situation ( est-ce possible ou pas de stopper le virus ? )

Seulement le problème c’est que vous ne vous posez même pas la question.