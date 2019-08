L’imposture Asselineau

François Asselineau s'est fait connaître depuis 2007 en étant le défenseur de ce qu'il nomme le 'Frexit' (sortie de la France de l'UE et de l'euro), et de la sortie de l'OTAN.

Le terme Frexit dérive du terme Brexit désignant la sortie du Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, 'Britain', de l'UE.

Ce terme est déjà une imposture car la France a la spécificité d'être le seul Etat au centre géographique et historique de l'Europe occidentale, si la France décidait de ne plus faire partie de l'UE alors l'UE disparaîtrait.

Le Brexit en faveur duquel une majorité de Britanniques a voté dans un referendum en 2016 ne s'est toujours pas produit.

Ce vote, contrairement à ce que dit Asselineau, n'a rien d'anti-système, puisque qu'une partie de l'establishment a toujours défendu l'exception britannique jusqu'à défier l'UE ou à s'en désolidariser : Thatcher avait obtenu un 'rebate' (rabais sur les versements effectués à l'UE de sorte à ce que le Royaume-Uni cesse d'être contributeur net), Major avait obtenu davantage de concessions, et Blair renoncé à l'euro.

Si de nombreux électeurs non nantis se sont fait tenter à voter 'leave' (sortie de l'UE), notamment en raison de l'immigration d'Europe centrale et orientale, si la majorité de l'establishment a soutenu en 2016 le 'remain' (rester dans l'UE), dont Cameron le Premier ministre qui a été inconscient des risques d'un referendum, le succès du vote 'leave' est celui de deux politiciens très à droite 100% establishment, Nigel Farage ancien trader euro-député fondateur des partis UKIP et ensuite Brexit Party (ce dernier parti étant déposé à son nom, ce politicien ne tolérant pas la dissidence), et le Tory Boris Johnson, ancien maire de Londres, au parcours de 'fils de riche' ultra-favorisé (Eton, ensuite Oxford).

Johnson, quand il était 'journaliste' à Bruxelles il y a 30 ans déjà, jouait au clown, s'arrangeait avec la réalité, inventant les 'euro-myths', des 'fakes news' caricaturant l'UE sous forme absurde.

Ses votes à la Chambre des Communes l'ont classé systématiquement très à droite.

En 2016 ces politiciens ont notamment menti en soutenant que les fonds versés à l'UE pourraient être redistribués au NHS (service public de santé).

Farage, qui vit dans un manoir à plusieurs millions de livres dans le West End de Londres, prétend 'there is no money in politics', montrant que sa référence est le milieu des affaires, le situant du côté des ultra-privilégiés.

Johnson vient de devenir Premier ministre en promettant un Brexit sans accord, ce que devrait refuser sa majorité relative au Parlement, alors il y a un risque de nouvelles élections.

L'Union menace d'éclater, Ecosse et Irlande du Nord étant très pro-UE.

Ce que cherche à faire Asselineau en France, c'est d'importer son 'modèle Farage', comme il a déclaré à BFM-TV.

Son résultat aux élections européennes de 2019 est un échec cuisant, il n'a obtenu guère plus de 1% des voix, soit trois fois moins que les scores ajoutés de deux listes écologistes alternatives non médiatisées.

Le problème

Asselineau prétend se situer hors du clivage gauche-droite, qu'il ne considère plus pertinent.

Cela le distingue des politiciens britanniques anti-UE tous très à droite auxquels il se réfère (Jeremy Corbyn, le leader travailliste, est UE-sceptique mais évite le sujet car son parti est divisé).

Mais est-il sincère ou cherche-t-il juste à attirer les électeurs ?

J'observe le phénomène médiatique sur Internet : Asselineau, depuis la diffusion de ses articles sur Agoravox, est effectivement censuré des media traditionnels, le site de son mouvement politique l'UPR est devenu un site d'information alternatif et très fréquenté.

Or chaque medium a son idéologie, ce qui y est promu et ce y qui est caché ont un effet non neutre.

Exemple : le timing des révélations du Canard enchaîné sur Fillon en 2017 a de fait aidé Macron.

Ces journaux exposant utilement des 'affaires' (il y a Mediapart aussi) se réduisent toutefois à des boîtes de règlements de comptes du système (c'est le but de leurs sources), loin du journalisme d'investigation (cela a été le cas aussi du Washington Post dans l'affaire du Watergate).

De la même manière que, selon Asselineau, ces journaux qui se disent 'indépendants' refusent d'informer leurs lecteurs du coût net de l'UE en France (9 milliards d'euros au budget, s'ajoutent des dizaines de milliards en délocalisations et manque de dynamisme économique, résultat de la politique de l'UE, selon Asselineau), Asselineau sur son site a ses priorités, ses choix éditoriaux révèlent qui il est vraiment.

En 2016 Asselineau a salué l'arrivée de Theresa May comme Premier ministre au Royaume-Uni, reprenant son discours mensonger anti-privilèges alors que celle-ci dirigeait le Parti conservateur, le parti des privilégiés.

Cette année-là, Asselineau a aussi diffusé un tract anti-Clinton à base de révélations de Wikileaks, et accueilli avec enthousiasme la rencontre Trump-Farage juste après l'élection de Trump.

A noter que Farage a rencontré de nombreuses fois le hacker – lanceur d'alerte – héros du journalisme moderne Julian Assange à l'ambassade d'Equateur à Londres.

Trump et Farage ont profité d'Assange l'anti-système, Assange qui croyait se servir d'eux y a perdu une partie de ses soutiens.

Il ne fait aucun doute que Trump mène une politique au service de sa classe de milliardaires, anti-écologique, et non anti-système.

Asselineau n'a jamais renié ses positionnements.

Et il a constamment ignoré le phénomène Corbyn au Royaume-Uni, Corbyn étant un 'socialist' sincère, intègre (sans les défauts d'autres socialistes d'autres pays), aux portes du pouvoir.

Il vient de récidiver, saluant l'accession au pouvoir du bouffon Johnson.

Si l'UE a échoué à devenir un multiplicateur de puissance, Asselineau n'explique pas en quoi une puissance moyenne seule, telle que la France, aurait du pouvoir à faire valoir ses intérêts à de grandes puissances dans un monde multipolaire, c'est évidemment l'enjeu du processus du Brexit, le Royaume-Uni étant aussi une puissance moyenne.

Sur le plan national, Asselineau ne se positionne ni à droite ni à gauche, mais à l'international ses références sont très à droite, incarnant un système ultra-libéral dont il dénonce les effets néfastes en France, les attribuant exclusivement à l'orientation de l'UE et non à un système politique national qui favorise la trahison des élites.

Il se dérobe sur le conflit israëlo-palestinien.

Il s'est adjoint les services d'un chasseur de parrainages en 2017 ayant précédemment travaillé pour le très à droite Miguet.

Il affirme être transparent sur le nombre de ses adhérents, mais refuse de répondre sur le taux de désadhésion à son parti.

Le parcours d'Asselineau : ENA, au service de politiciens très à droite, n'a rien d'anti-système.

Se méfier des professeurs de vertu politique, tel un Bayrou, ex 'plus cynique des rénovateurs de la droite', critiquant la société de l'argent, puis s'étant renié en soutenant Macron, le président des ultra-riches.

Asselineau est un fin connaisseur du système, quand il a collaboré avec Pasqua il ne peut pas avoir ignoré que ce mafieux était accusé d'avoir commandité l'assassinat de Boulin.

Alors ses nombreux 'fans' devraient s'interroger sur la cohérence, l'intégrité de ce personnage (culte de la personnalité sur son site au point d'afficher 'article validé par Asselineau' si l'auteur est autre).