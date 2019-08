L’imposture Asselineau : l’enquête vérité

Unapologetic, comme diraient les Anglais, je ne vais pas me laisser impressionner par une armée de trolls inquisiteurs, insulteurs, en déni de réalité, l'image qu'ils donnent en commentaire et dans un 'article' discrédite le mouvement d'Asselineau.

Si on peut appeler ça un 'article', aucune réponse sur rien, notamment le taux de désadhésion, un ramassis d'insultes, je ne dois pas être le seul à avoir cessé de le lire dès le début.

Il est hallucinant, ironique, que son auteur, fan d'Asselineau, commence à critiquer Agoravox pour avoir diffusé l'article 'l'imposture Asselineau' alors que son 'leader' suprême ne cesse de dénoncer la censure des grands media.

Il serait interdit de critiquer Asselineau !

Je persiste et je signe, je vais fourinr des preuves de ce que j'ai avancé, et de nouveaux arguments.

Je suis un scientifique, dès lors athée, avant tout, tel l'auteur Daniel Martin, un écologiste certain des ravages écologiques de l'explosion démographique sur les éco-systèmes et leur biodiversité.

J'avais écrit en 2011 des articles anti-Hulot, un négationniste de la question démographique (non conservés, car lorsque je m'en vais je détruis les données).

C'est un sujet que je vais développer.

Je n'ai guère plus de 40 ans.

J'ai voté 2 fois Chirac en 1995, l'ai regretté jusqu'au non à la guerre en Irak, j'aurais probablement revoté Chirac en 2002 si Jospin avait atteint le second tour, en effet, qui peut affirmer qu'avec des néo-conservateurs, tels que Kouchner et Moscovici, Jospin aurait dit non à la guerre en Irak ?

Extrait d'un article du Monde diplomatique :

C’est également WikiLeaks qui révéla que deux dirigeants socialistes français, MM. François Hollande et Pierre Moscovici, s’étaient rendus, le 8 juin 2006, à l’ambassade des États-Unis à Paris pour y regretter la vigueur de l’opposition du président Jacques Chirac à l’invasion de l’Irak.

En 2007 j'ai voté Bayrou par rejet de Sarkozy et de Royal, sans illusions sur cet ex 'plus cynique des rénovateurs de la droite' n'ayant rien fait en 4 ans à l'Education nationale, soutien de Balladur sans honte étant allé avec Douste-Blazy supplier Chirac de conserver son ministère.

Je n'ai jamais voté depuis.

Evidemment anti-Macron.

Cet article est dit 'enquête-vérité' car j'ai évidemment adressé une série de questions à Asselineau et à un cadre de son parti (Gallois), ils n'ont pas souhaité s'exprimer, eux prétendant pourtant avoir réponse à tout, traitant les emails adressés en spam, ironique là aussi, ils en envoient tellement !

Un fervent catholique, comme Bayrou, comme Royal

Il est difficile de trouver dans les media traditionnels des articles objectifs sur Asselineau, les media, qu'ils soient détenus par l'oligarchie, l'Etat, ou indépendants, sont conformistes, vont au plus facile, que ce soit de le traiter d''extrême-droite', de 'complotiste-conspirationniste', ou l'ignorer comme le fait Mediapart.

Cet article honnête dénote et situe là d'où vient Asselineau, une France d'avant 1968, dans un milieu catholique, très conservateur.

Asselineau, interviewé lors de la campagne aux élections présidentielles de 2017, a déclaré aimer Johnny Hallyday (une copie de rock anglo-saxon inexportable et assez kitsch) et être un catholique pratiquant.

Or ce politicien présente toutes ses analyses comme 'irréfutables'.

Or, tout dogme de quelque religion que ce soit est totalement faux, je recommande cet article expliquant l'inexorable déclin de la religion dans le plus religieux Etat d'Occident, les USA.

La Terre, cet îlot de vie isolé dans le cosmos, est le résultat d'un processus de 5 milliards d'années et non d'une création divine en quelques jours.

Je dis toujours aux zélotes, mais pour qui vous prenez-vous d'avoir été élu par Dieu ? quelle prétention !

De plus, l'institution catholique est discréditée par l'intolérance (guerres de religion, Inquisition), l'hostilité à la science (Galilée), l'association aux dictatures (franquiste par exemple), la discrimination des femmes, les affaires systémiques de pédophilie et de viol des religieuses.

Personne ne conteste la personnalisation du mouvement politique d'Asselineau, une sorte de gourou, de 'leader' suprême prétendant à l'infaillibilité.

Ce profil religieux explique son ton très moralisateur envers ses adversaires (sur ce point il ressemble à un Bayrou), mais surtout révèle ses limites.

Nous allons voir que l'idéologie d'Asselineau ne résiste pas à un examen précis.

L'UE, cause de tous les problèmes ?

Cette assertion est 'juridiste'.

Selon Asselineau, la France est liée par son appartenance à l'OTAN, à l'UE, les traités européens et les réformes faites en France seraient décidées à la Commission européenne.

Or, la France dans l'OTAN en 2003 a dit non à la guerre en Irak.

Or, un Etat peut toujours s'exonérer des traités ou du droit international, s'il s'en donne les moyens, l'exemple typique c'est Israël sur la question des territoires occupés.

Si les Français élisaient un candidat véritablement anti-système en Président, non corrompu, non un Tsipras (qui fraudait l'administration fiscale grecque comme nombre de ses concitoyens !), alors l'UE n'aurait que peu de pouvoir.

Surtout, ce sont les mêmes processus de corruption qui ont orienté la politique UE dans un sens 'ultra-libéral', qui orientent toute poltique nationale dans le même sens.

Les politiciens en fin de carrière sont en effet remerciés financièrement dans le privé après avoir servi les intérêts oligarchiques.

Cas de Barroso à Goldman Sachs.

Cas de Clegg, le Lib Dem britannique menteur ayant promis en 2010 l'université gratuite aux étudiants anglais (en Ecosse c'est gratuit), puis ayant soutenu un gouvernement néo-conservateur ayant triplé les droits universitaire, une politique d'austérité : recruté par 'le' réseau social à 9 millions de dollars par an.

Ces 2 politiciens sont pro-UE, mais l'anti-UE Johnson par exemple a reçu pour son parti £ 160 000 pour un simple match de tennis avec la femme d'un ministre russe.

Les politiciens, pour assurer leur survie à court terme, accèdent aux demandes de tout lobby puissant.

Et on en arrive au sujet essentiel, l'écologie.

L'UE n'empêche pas la France de mener une politique écologiste

Quand Sarkozy évite, Hollande-Ayrault-Royal cèdent devant le lobby du transport routier à instaurer une éco-taxe faisant payer l'utilisation du réseau non concédé, c'est un scandale français, rien n'est la faute de l'UE.

Quand tous les politiciens ont peur de la FNSEA, un syndicat agricole nuisible aux éco-systèmes, rien à voir avec l'UE non plus, c'est du manque de courage politique, à noter que comme par hasard ces syndicalistes agricoles peuvent tout se permettre en toute impunité, contrairement aux syndicalistes ouvriers.

Le niveau de stérilisation des terres arables en France est alarmant : là aussi c'est le résultat d'un renoncement national à protéger ces terres, le résultat de l'urbanisation corrélée à la croissance démographique, en un siècle, de moitié de siècle à moitié de siècle, la population de la France aura doublé.

C'est la France qui a instauré la prime au troisième enfant, par exemple retraite à 55 ans au lieu de 60 chez les fonctionnaires (avant de supprimer cette incitation récemment).

Personne, de l'extrême-gauche relativiste à l'extrême-droite religieuse-militariste-nationaliste, aux partis de l'oligarchie dont la richesse est fondée sur une croissance économique, c'est-à-dire une croissance de la consommation individuelle x croissance du nombre de consommateurs, ne dénonce l'irresponsabilité démographique au niveau mondial.

La Terre est une planète finie aux ressources finies et les exo-planètes sont inaccessibles, à des années ou des milliers d'années-lumière.

La seule manière de résoudre les crises migratoires est la régulation démographique.

Les réseaux

Sur le plan national, Asselineau a été proche de plusieurs politiciens très à droite, cf. son profil Agoravox, il assume.

Il affirme être infaillible, il discourt sur tout sujet d'actualité, mais reste silencieux sur l'affaire Boulin.

Son mentor Pasqua est accusé d'avoir eu un rôle dans ce qui est évidemment un assassinat.

De quoi relativiser l'aura éthique que prétend avoir Asselineau.

Apparemment, il a conservé certains liens, puisqu'en 2017 il a eu besoin des chasseurs de parrainages du très à droite Miguet.

L'économie française, le système français

Asselineau affirme que l'UE est la cause du déclin français, du fait du coût net de l'UE, et des effets néfastes de la politique de l'UE (délocalisations...).

Pourtant, ce déclin économique : dette, chômage de masse... date du milieu des années 70, à une époque où l'UE avait très peu de pouvoir.

Ensuite, la Suisse n'est pas dans l'UE, et pourtant les délocalisations la concernent.

Un autre Etat, l'Australie, certes a des ressources minières lui assurant une rente, mais à la différence des USA n'a pas d'industrie high tech GAFAM, or c'est la croissance économique quasi-continue depuis des décennies même en cas de chute de la valeur des matières premières.

Asselineau défend un ancien 'modèle' aux 36000 communes, obsolète : il y a une quantité de communes rurales qui ont moins de 100 électeurs inscrits.

Mais voilà, il faut à cet homme de droite une caution de gauche, de 'service public', vite trouvé, dans la démagogie, ignorant facilement que, depuis toujours dans de très nombreux secteurs ruraux (voire urbains), il n'y a jamais eu certains services publics et que dans ce cas il n'y a rien à sauver.

En quoi cela diffère de la stratégie du FN-RN 'libéral' dans les années 80 devenu anti-mondialiste ensuite ?

Il est où le 'modèle', dans un Etat, la France, au très fort taux de suicide, un record occidental, depuis des décennies ? et à la Constitution anti-démocratique (représentation non proportionnelle notamment), que ne dénonce pas Asselineau, admirateur des tyrans guerriers Louis XIV (révocation de l'édit de Nantes par exemple) et Napoléon auxquels il se réfère dans ses articles comme acteurs d'une 'grandeur' passée alors qu'ils ont durablement affaibli la France ? (cette référence à un statut perdu mais qui n'a jamais existé rappelle le 'make America great again de Trump' et les références à l'Empire britannique des Brexiters).

Asselineau, lui, prétend avoir le droit à cette posture, mais il interdit aux autres de l'avoir !

Or, UE ou pas, la technique a rendu la mondialisation inévitable.

Et c'est en se tournant vers l'international que se démontre la fausseté de cette posture 'ni gauche ni droite'.

Farage-Trump-Johnson

Je renvoie à l'article précédent présentant ces 3 politiciens.

Le traitement dithyrambique par Asselineau du succès (pour l'instant provisoire) de ces populistes d'extrême-droite est révélateur.

Par extrême-droite s'entend que ces politiciens sont sur une ligne de darwinisme social : les 'riches' sont naturellement très intelligents et 'méritent' leur position sociale, les autres n'ont aucune importance.

Cf. 2 articles d'Asselineau :

ici il se 'félicite' de l'arrivée au pouvoir de Johnson

et là, de la rencontre Trump-Farage.

Il dit : Trump, (...), élu pour en finir avec le libre-échange et l’ultra-libéralisme

Quelle naïveté.

Trump a eu un ancien de Goldman Sach, Bannon, dans ses plus proches conseillers, il n'a fait que draguer les électeurs de régions désindustrialisées avec de fausses promesses.

Il suffit d'aller tous les jours sur counterpunch.org, le medium alternatif américain, pour avoir des preuves que Trump, à l'image du Parti républicain, défend la classe des ultra-riches, nie l'anthropocène (seul grand parti occidental à nier), est pro-armes à feu, et aussi sexiste, raciste...

Sur ce même site, on trouve un résumé des votes du Premier ministre britannique Johnson à la Chambre des Communes :

According to a voting analysis website, he : “Almost always voted for use of UK military forces in combat operations overseas” ; “Consistently voted for the Iraq war” (2002-2003) ; “Almost always voted for replacing Trident with a new nuclear weapons system” ; (...) ; “Has never voted on reducing housing benefit for social tenants deemed to have excess bedrooms (which Labour describe as the ‘bedroom tax’)” (abstaining on such a bill effectively means voting for it) ; “Almost always voted against paying higher benefits over longer periods for those unable to work due to illness or disability” ; “Almost always voted for a reduction in spending on welfare benefits” ; “Consistently voted against higher taxes on banks” ; “Generally voted for more restrictive regulation of trade union activity” ; “Generally voted for reducing capital gains tax” ; “Almost always voted for reducing the rate of corporation tax” ; “Generally voted for a stricter asylum system” ; “Generally voted for stronger enforcement of immigration rules” ; “Consistently voted for mass surveillance of people’s communications and activities” ; “Almost always voted for phasing out secure tenancies for life” ; and so on.

Conclusion : BoJo is in some ways a typical Conservative (Tory).

Ses ministres sont quasiment tous des ultra-conservateurs, dont un ultra-catholique opposé à l'avortement en cas de viol, et anti-système métrique.

C'est cela dont se 'félicite" Asselineau ?

Le Brexit à la Johnson, s'il y arrive (le Parlement risque de se rebeller, de ne pas lui voter la confiance et de déclencher des élections), serait pour les 'privilégiés', dont il fait partie.

Il ne ferait que renforcer le système inégalitaire à l'anglo-saxonne, flattant les non favorisés à base d'exceptionnalisme britannique (la vraie cause du Brexit).

Avec Farage, il a menti en soutenant en 2016 que les fonds affectés à l'UE pourraient aller au NHS.

Ces 3 politiciens ont la même tactique : mentir pour des voix.

Asselineau prend Farage en modèle.

Article du Guardian sur le clown Johnson.

Aux lecteurs : une recherche 'clown johnson' sur Google renvoie à des dizaines d'articles en français et en anglais.

Article de The Economist présentant Johnson comme une May 2.0 à l'échec programmé.

En 2017, le leader travailliste Corbyn, très progressiste et n'ayant jamais transigé sur les valeurs, a réussi à empêcher May d'avoir la majorité absolue à la Chambre des Communes.

Corbyn est un politicien sérieux, ayant attiré 500 000 adhérents, ce qui en fait le dirigeant du premier parti en Europe et de loin, dynamique qu'ignore Asselineau, ce qui en signe l'imposture 'progressiste'.

Du journalisme citoyen

Tels les autres contributeurs, je ne suis pas payé.

Je n'ai ni l'énergie ni le temps de parfaire un super-article davantage démonstratif, pour une faible audience de rares contributeurs intéressants.

J'estime que cet article suffit à se poser des questions sur la faillite éthique et intellectuelle d'un personnage aux réseaux, références, et analyses douteux.

Ses militants, c'est observable sur ce forum, récitent le mantra sectaire du 'leader' d'une structure pyramidale, cela fait fuir.

Enfin, les électeurs sentent bien qu'il y a une fixation anti-UE chez Asselineau qui ne répond pas aux défis modernes.

C'est la seule explication de ce que Génération Ecologie et le Parti animaliste, non médiatisés, l'ont nettement dépassé aux éléctions européennes.

Digression

Voici les liens vers 2 excellents titres du brillant dj Avicii (Tim Bergling), clips montrant la folie de ce monde, d'un artiste Suédois sensible, torturé tel sur un tableau de Munch au point de se suicider au tesson de bouteille :

ici

et là

Autant rester zen, c'est un avertissement aux utilisateurs de ce site.

Un article critique, rationnel, n'a en rien à susciter l'hystérie.