L’imprimerie, une invention capitale

1450 Louis XI n'est pas encore sur le Trône, Jeanne d'Arc a disparu depuis 20 ans. Jacques Coeur a prêté trop d'argent à trop de monde, sa chute est pour l'an prochain. En Angleterre nous n'en sommes pas encore à la guerre des Deux Roses mais la Normandie vient d'être perdue et la Guyenne ne va pas pas tarder. La Bourgogne en pleine ascension a décidé de jouer à son propre compte. À l'Est de la Méditerranée le bout de jardin de l'Empire Byzantin tombera sous peu. Les Turcs sont au Danube depuis longtemps. Les Portugais sont aux Açores. Qui s'en préoccupe ? Ceux qui connaissent Terre neuve ne tiennent pas à le faire savoir. Zeng He a parcouru la moitié du Monde pour rien : un des plus grands ratages de l'aventure humaine.

En revanche par chez nous, ou pas loin....

Il s'appelait Johannes zur Laden zum Gutenberg. Né vers 1400 à Mayence dans le Saint-Empire romain germanique où il vient finir sa vie le 3 février 1468. Il était un imprimeur allemand.

Il a laissé son nom à une invention décisive : l'emploi des caractères métalliques mobiles .

Ses premières tentatives auraient eu lieu à Strasbourg mais c'est à Mayence qu'avec l'aide du financement de Johan Fust et les compétences de Peter Shoeffer le neveu de ce dernier , il réussit dans son entreprise.

John Fust lui aurait prêté 800 Gulden une fois en 1450, lui 300 Gulden par an ensuite et encore 800 Gulden( florins) une deuxième fois en 1452

Ce n'est pas incliner vers l'approbation morale du capitalisme que de comprendre le procès intenté par John Fust pour récupérer ses billes. Le tribunal tranchera. Gutenberg sera dépossédé de son matériel par décision du tribunal et serait mort dans la misère sans Adolphe II de Nassau qui lui accordera une pension à vie et le titre de gentilhomme de sa cour.

Depuis l'Antiquité, les hommes cherchaient les matériaux les plus appropriés pour écrire. Les tablettes de cire , d'argile, le Papyrus, les carapaces de tortues, les bambous … Au Moyen Age, les moines copistes recopiaient à la main pour l'Eglise et aussi pour quelques nobles seigneurs très riches des « textes sacrés » mais d'autres aussi, sur le cuir tanné du « parchemin », comme Les Très Riches Heures du duc de Berry. C'était un travail long et fastidieux.

C'est une très longue histoire quand on remonte à ses origines

On y trouve les premiers caractères mobiles utilisés en Chine au XIIe siècle, les gravures en bois en Europe, qui permettaient de reproduire le même texte plusieurs fois sans avoir à le recopier.

On doit aussi le papier aux Chinois. D'améliorations en recherches, des siècles de perfectionnements techniques conduisirent à la révolution de l'IMPRIMERIE.

Nous sommes au milieu du XVè siècle.

Gutenberg y joue un rôle décisif en reprenant l'idée des caractères mobiles mais cette fois-ci en plomb. Il a l'idée de la presse à imprimer qui autorise l'impression en grande quantité. Il ouvre la voie vers une nouvelle diversité en variant les caractères et par là les « styles » d'écriture. Ce faisant il invente la Typographie.

De la technique à la technologie.

La progression fut longue, avec des essais, des échecs, des abandons et de brusques avancées.

On utilisa d'abord un procédé plus simple. On savait depuis longtemps faire des gravures sur bois ; on avait eu l'idée de faire pour une page de livre ce qu'on faisait pour une image ; on gravait le texte en relief sur une planche, il suffisait ensuite d'encrer les lettres et d'y appliquer une feuille de papier. Ce procédé s'appelle la xylographie - l'écriture sur bois. Il permettait de reproduire les textes en plusieurs exemplaires.

Illustration du poinçon et de la matrice

atelier d'imprimerie

Mais les lettres — ou caractères — qu'on s'était donné la peine de graver ne pouvaient pas servir pour un autre texte puisqu'elles n'étaient pas mobiles ; de plus elles s'usaient vite. Le grand progrès introduit par Gutenberg consista donc à faire des caractères mobiles et à les fondre en métal.

Ce perfectionnement a été réalisé sans doute en plusieurs endroits à la fois, en Hollande, en Flandre, à Strasbourg, en Avignon. Ces nouveaux procédés furent mis au point de façon pratique vers 1450 par Gutenberg. ( Dans son atelier)

A Paris, la première imprimerie fut installée en 1470, rue Saint-Jacques, par trois Allemands que le recteur de l'université y avait appelés. Si l'on revient à Gutenberg, il faut rappeler que, entre 1434 et 1444, sa famille s'installe à Strasbourg et qu'il y fait son apprentissage d'orfèvre. Il y acquiert un grand savoir-faire en matière de ciselure et de maîtrise des alliages ainsi que la conception des caractères d'imprimerie résistants et reproductibles à l'infini.

Trop de tracas à Strasbourg retour à Mayence

De retour à Mayence en 1448, il reprend ses travaux commencés à Strasbourg et construit sa première presse. Sa fonte comptait deux cent soixante-dix caractères différents qui pouvaient être assemblés à la main en des combinaisons infinies de mots et de pages. Il apporte ainsi de nombreuses innovations à l'imprimerie, et réussit à concevoir dés outils aisément utilisables. Ce matériel ainsi mis au point par Gutenberg servit d'abord à imprimer de petits documents. Puis il s'attaquera à son premier grand projet, capable d'avoir un succès immédiat : la Bible dans sa version en latin de saint Jérôme.

Ce premier livre imprimé en série est donc connu sous le nom de Bible à 42 lignes ou Bible de Gutenberg. De cet ouvrage et cette première impression on connaît 180 exemplaires soit sur papier soit sur vélin. Mais, première cliente, l'Église de Rome pressent pourtant là un immense danger pour elle car elle repose sur l'obscurité et le mystère. Ses propres transgressions et dérives ( les indulgences) sont maintenant connues de tous. Ainsi on voit un certain Luther rédiger vingt ans plus tard une nouvelle Bible, en allemand populaire cette fois mais en y apportant de nombreuses modifications ou suppressions à caractère théologique.

C'est l'ouvrage fondateur du protestantisme qui occupe une place décisive dans la Réforme, elle-même indissociable de la Renaissance.

Nous avons changé d'époque

Pendant tout le Moyen Âge, les livres étaient produits ou reproduits à la main par des copistes. Les textes étaient donc peu répandus. Ils s'échangeaient à des prix faramineux À partir du XVe siècle et grâce à la mise en pratique de toutes les innovations de Gutenberg, les ateliers d'imprimerie se multiplient et la production des livres prend son essor dans toute l'Europe. Le livre devient un objet public dans les villes commerçantes et universitaires.

Cette révolution rend l'accès au savoir et le partage des idées plus faciles en abaissant considérablement le prix des livres et en les mettant à la portée du plus grand nombre. Au prix d'un énorme labeur, Gutenberg achève en 1455 la Bible. Ce premier livre imprimé à quelques dizaines d'exemplaires recueille un succès immédiat qui sera suivi. de beaucoup d'autres ouvrages.

.

Un nouveau métier, un nouveau commerce

Maisons d'édition, librairies et bibliothèques Cinquante ans plus tard, Paris, Lyon et Anvers deviennent à leur tour de hauts lieux de l'imprimerie avec un total de deux cent mille éditions. Les conséquences de cette diffusion de textes imprimés, qui commence à devenir industrielle, sont immenses.

D'abords sur la manière de lire et d'écrire :

les imprimeurs aèrent les textes,

recourent à la séparation des mots

à la ponctuation ;

ils fixent aussi l'orthographe qui deviendra la règle dans toutes les langues usuelles.

L'instruction et plus encore l'esprit critique se répandent à grande vitesse dans la mesure où de plus en plus de gens peuvent avoir un accès direct aux textes bibliques et antiques, sans être obligés de s'en tenir aux commentaires oraux d'une poignée d'érudits et de clercs. On peut ainsi faire la distinction entre les compilateurs et les auteurs originels.

Le renouveau des villes en Europe va changer les conditions de production du livre et étendre son influence. Le monopole monastique prend fin, l'imprimerie portant un coup fatal à ses ateliers de copistes asséchant la manne financière de la vente des copies.

Ce renouveau accompagne la renaissance intellectuelle de l'époque. C'est en effet autour des premières universités que se développent de nouvelles structures de production et des manuscrits de référence servent ainsi aux étudiants et aux professeurs pour l'enseignement de la théologie et des « arts libéraux ». Le développement du commerce et de la bourgeoisie suscitent également une demande de textes spécialisés en droit, en histoire mais aussi d'un genre nouveau : romans et poésies en attendant les ouvrages scientifiques et les récits de voyage.

C'est aussi à ce moment qu'apparaissent les « bibliothèques royales » reprenant la mission des toutes premières que l'on avait vu naître sous l'influence de Saint Louis et de Charles V

L'édition d'un livre devient une entreprise, réclamant des capitaux pour sa réalisation et une connaissance du marché potentiel pour sa diffusion. Le livre conserve son format codex mais ce sont désormais des cahiers de papier cousus entre eux selon différents modes ( rapports) de pliage (in-folio, in-quarto, in-octavo) Tous ces progrès technologiques peuvent être considérés comme une des plus grandes inventions de l'humanité, une de celles qui ont renversé le vieux monde. En permettant la création du livre à bon marché et sa diffusion en nombre, l'imprimerie a rendu possible la diffusion universelle.des idées et des connaissances humaines.

Sans elle, l'édition de l'Encyclopédie n'aurait jamais pu avoir lieu alors qu'elle fut l'outil essentiel de sa diffusion. L'Imprimerie renverse le vieux monde et son savoir réservé à une mince couche de privilégiés. Elle est en grande partie responsable du changement de paradigme social puisqu'elle autorise l'éducation, la promotion pour tous au mérite, non plus réservées au sang et à la naissance.