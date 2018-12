L’impunité mal du monde

L'impunité inhérente aux superstructures ?

Alors tout cela je ne le sais pas comment m'en vouloir ?

En revanche il y a ceux qui savent mais qui n'agissent pas...

Plus on a du mal a légitimer notre action au prés de notre conscience, plus on devrait se remettre en question.

Tout le mal du monde vient du moment que nosne sont pas reliés à leurest clairement la racine des problèmes de notre civilisation.Si en achetant un rouge à lèvre on déposait devant chez moi un cadavre de baleine alors je chercherais des alternatives pour me maquiller.Si quand je me brosse les dents on déposait devant chez moi des milliers de brosses à dents usagées alors je chercherais des brosses à dents biodégradable.Ce raisonnement est aussi applicable à l'échelle dSi quand il faisait des grands plan de licenciement on lui enlevait une partie conséquente de sa fortune alors il ne mettrait des gens à la porte que en cas d'extrême nécessité.Ou d'unSi quand un chef d’État choisi de déclarer une guerre à un pays on mettait devant sa porte l'ensemble des cadavres qu'elle a généré alors il éviterait de faire des guerres pour des intérêts industriels.Il faut donc relierqu'il s'agisse de l'achat d'un rouge à lèvre ou de la déclaration de guerre d'un chef d’État...On peut voir ça comme un syndrome propre auxmais pas dans le sens dont en parlait Marx comme concept philosophique, mais plutôt comme d'une entité qui serait trop importante pour être viable.L'économie mondialisée est unecelle-là même qui fait que les tomates des jus de tomate estampillés "Made in Italie" sont chinoises, casse totalement le lien entre l'acte et sa conséquence quand j'achète ces jus de tomates je ne sais pas qu'elles sont le fruit de l'exploitation de milliers de chinois dans des conditions déplorables et qu'elles ont un coût carbone désastreux et ceux grâce à l'économie mondialisée ; pareil pour un Iphone ou le dernier Samsung, je ne vais pas mener une enquête d'investigation avant d'acheter mon téléphone ou une sauce tomate...Quand je vote Sarkozy, Hollande ou Macron je ne vote pas pour la guerre généralement mais pour des idées ou pour une personnalité au pire, mais malheureusement ce vote fait des morts, fait que la France est un des 5 plus grands trafiquants d'armes au monde, fait que des migrants se noient en méditerranée...Si tu ne le sais pas, effectivement on ne peut pas t'en vouloir vraiment, on peut juste invoquer un manque de curiosité, de subversivité mais au fond c'est peut être plus un réflexe inconscient pour se protéger qu'une occultation consciente.L'usager qui sait que son rouge à lèvre la fabrication c'est pas très net mais c'est utile, pareil pour les haribo c'est pas top mais bon c'est bon... C'est à cela qu'il faudrait mettre un cadavre de baleine ou de la graisse de porc devant la porte.Mais attention on pourrait croire que je suis danscomme trop le sont à la grande joie du système qui, si on accuse les petites gens n'a pas à le faire envers ses amis industriels...Alors que non absolument pas, il faut relierau niveau des entreprises prioritairement quelque soit leur taille et il est clair, que pour des groupes comme Airbus, Total, Coca, Facebook et plein d'autres la tâche est impossible d'où le problème desde ce type, qui ontne pouvant constater le mal social, sociétal, environnemental qu'elles produisent, ne pouvant l'évaluer, ne pouvant le quantifier...L'idée est donc qu'il faut certainement impérativementpour relier de nouveauet éviterdont elles jouissent.Lala plus importante et qu'on devrait cette fois défendre et pas attaquer c'est notre, celle-là on ne peut la compartimenter il faut donc apprendre à composer au mieux avec cette dernière comme nombres de peuples l'avaient fait jadis à leur échelle.Si les politiques se permettent tout ce qu'il y a de plus abjects, si les chefs d'entreprises leur emboitent le pas et si beaucoup de gens cautionnent ce système c'est parce-qu'ils ont ce sentiment profond ancré en euxLa solution ? Peut-être faire de l'éducation populaire et expliquer par tous les moyens imaginables aux gens à relier. L'idée, faisant son chemin, finira tôt ou tard par atteindre les sommets...