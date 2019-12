L’incroyable attitude d’ARTE avec le documentaire « Grèce, chronique d’un ravage »

@Lambert

Chronologie (Wikipedia) :

Le Parti Syriza a gagné les législatives en Janvier 2015, mais sans la majorité absolue, il s’associe à l’ ANEL, un Parti de la Droite conservatrice.

Le programme de Syriza était le Programme de Thessalonique.

.

Fin janvier 2015 Tsipras s’oppose à la Troïka sur la dette, la BCE ferme le robinet bancaire. Plusieurs mois de négociations s’ouvrent entre le Gouvernement grec et la Troïka, un programme d’austérité (memorandum) est proposé aux Grecs qui n’en veulent pas.

.

Tsipras propose alors un référendum en Juin 2015 sur ce projet, les Grecs disent NON, et Junker leur explique : « Il n’y a pas de choix démocratiques contre les Traités européens ». Le memorandum est mis en place.

.

A ma connaissance, il n’y a jamais eu de référendum sur la sortie de l’UE, ni de l’euro, et encore moins de l’OTAN ! La Grèce est « le porte avions avancé » de l’ OTAN en Méditerranée. C’est depuis la base de Souda Bay en Crète que les avions US sont partis bombarder la Libye.

.

Il est donc difficile de savoir si les Grecs veulent, ou pas, sortir de l’UE, vu qu’on ne leur a jamais posé la question.....