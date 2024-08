L’indécente trêve politique de Macron

Pourquoi tourner autour du pot ? Trente ans que cela dure. Plus jamais ça.

Qu’un dirigeant politique se fasse élire sur la promesse de mettre fin à la fracture sociale pour tenter ensuite sans délai de nous imposer un magistral plan d’austérité (l’austérité, c’est quand les très riches sont protégés et que les autres doivent se serrer la ceinture dans l’intérêt de tous).

Que des dirigeants politiques engagent la France dans un traité international que le corps électoral a rejeté sans ambiguïté en usant de stratagèmes permis par les institutions.

Qu’un dirigeant politique, nous explique que l’ennemi c’est la finance dont il va nous protéger pour, une fois élu, nous imposer une loi sur le travail que le monde de la finance attendait.

Qu’un dirigeant politique profite d’une abstention devenue phénoménale grâce à ses prédécesseurs pour, en nous promettant la mise en place de la proportionnelle, en jouant à se faire peur avec l’extrême-droite, profiter du scrutin majoritaire à deux tours afin de se faire élire et se maintenir dans des votes par défaut jusqu’à être contraint de devoir finir par dissoudre l’Assemblée en catastrophe.

Rappelons que la revendication du NFP à prendre la tête d’un gouvernement s’inscrit dans le droit et les pratiques de nos institutions et qui douterait que si le parti du président avait eu le score du NFP et celui-ci le sien, premier ministre et ministres auraient continué leur politique qui vient pourtant d’être rejetée de manière autrement plus forte qu’avec une motion de censure. Qui plus est avec un sens des responsabilités immédiat et conséquent de la part du NFP, à l’inverse d’une partie conséquente de l’électorat LREM et LR en profitant comme d’habitude pour ruser, qui nous a évité l’aventurisme, l’opportunisme, les excès inquiétants et la propension à la dissimulation et les mauvaises surprises d’un RN tels que révélées en quelques jours d’un peu de tension électoraliste. Comme un avertissement involontaire de sa vraie nature . En laissant par ailleurs une macronie et une droite à la dérive.

Il nous faut de nouvelles institutions et commencer sans attendre par introduire la proportionnelle dans une formule à discuter. Et pas dans le mois précédent une élection. Ce sera démocratiquement plus sain pour tout le monde à commencer pour le citoyen.

Nous venons encore de subir la fabrique de l’opinion faute de régulation démocratique concernant les médias et les sondages.27 sondages sur 27 ont prédit la majorité absolue ou relative pour le RN en tentant d’installer un duo Macron/RN. C’est devenu de plus en plus gros. Inversons d’urgence la tendance, dissolvons d’urgence toutes les entraves à une démocratie fonctionnelle si le peuple est souverain comme affirmé dans notre constitution. C’est encore plus crucial que de se mobiliser pour une réforme des retraites. Réforme du mode de scrutin, réforme institutionnelle, une loi cadre sur l’organisation des médias, l’indépendance et la diversité de l’information, avec la participation des citoyens.