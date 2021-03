L’INED en plein délire

Le principal effet secondaire du COVId est de plonger les gens dans une forme de délire. Dès qu’on prononce ce mot, la majorité perd toute notion d’intelligence et de bon sens. Et les savants ne sont pas les moins touchés. Depuis le début de la pandémie, cette crise semble être un parfait exemple du dicton latin suivant lequel Jupiter rend fou celui qu’il veut perdre. Si vous en voulez un bon exemple, je ne saurais que trop vous conseiller de lire le document suivant (issu du très sérieux INED) et daté de mars 2021 :

https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/31218/587.populations.societes.mars.2021.deces.supplementaires.covid.19.1.fr.pdf

Ce document intitulé : « France 2020 : 68 000 décès supplémentaires imputables à l’épidémie de Covid-19 » mérite d’être encadré, disséqué et commenté en tant que chef d’œuvre surréaliste de l’autojustification basée sur du vent. C’est un monument de n’importe quoi pour essayer de sauver ce qui peut l’être, et « quoi qu’il en coûte », du délire scientiste qui s’est emparé de notre société et qui a entraîné la politique la plus répressive que nous ayons connu depuis les années 40.

Ce document nous apprend donc qu’il y a eu 68 000 morts supplémentaires liés au COVId en 2020 par rapport à 2019. Pourquoi 68 000 ? Mystère. Probablement parce que c’est le chiffre officiel relayé par le ministère de la santé.

Pourtant, et dès la première phrase du rapport, les auteurs sont obligés de noter que la surmortalité entre 2019 et 2020, n’est que de 55 000 morts. Sur lesquels, il faut encore en retrancher 13 000 « du[s] au vieillissement de la population qui s’observe chaque année en l’absence de gain d’espérance de vie ». Bref, la surmortalité n’est pas de 68 000 comme annoncé dans le titre (lesquels sont devenus « 65 000 imputés à la Covid-19 en 2020 par Santé publique France » quelques lignes plus bas) mais de 42 000 et sûrement moins encore car : « L’écart est un peu plus important encore, car l’agence décompte les décès à l’hôpital et en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), mais pas à domicile. Ces derniers, a priori peu nombreux, ne sont pas connus. ». Moindre de combien ? On ne le saura pas. Donc, en un seul et unique paragraphe, le nombre de morts du COVId a baissé d’une quarantaine de pourcent entre la réalité constatée et le fantasme organisé.

Il faut donc vite revenir au rêve : « 68 000 décès [sont] dus à la Covid-19 en 2020 » et c’est l’INED vous le dit ! Comment expliquer cette bizarrerie et récupérer les 40% de morts perdus, si j’ose dire, afin de coller aux délires gouvernementaux ? Facile : en racontant n’importe quoi sous des airs scientifiques. Idée géniale des auteurs : tenter de gonfler des vessies en prétendant que ce sont de belles et bonnes lanternes.

Tout d’abord : la grippe et les autres maladies virales n’ont pas existé en 2020. Eh oui : c’est simple. Il suffit d’écrire que « cela tient au recul d’autres causes de décès » et donc pas de surmortalité de la grippe l’an dernier. Vous en doutez ? Faites comme les auteurs : ne prenez en compte que ce qui vous arrange (soit les mois de janvier et février uniquement) et comparez-les à toute l’année 2019. Et pan ! 12 000 morts en plus pour le COVId. Donc quand les décodeurs racontent que la grippe n’a pas disparu en 2020, ils se rendent coupables, horresco referens, d’une faque niouws ou pire d’un mensonge ! Mais qu’attend Twitter pour les excommunier tel le dernier des trumpistes ?

Mais ce n’est pas suffisant. Alors on convoque ! Tenez-vous bien ; roulement de tambours : « la mortalité routière ». Non, vous ne rêvez pas. Confinement = moins d’accidents = moins de morts sur les routes = plus de morts liés au COVId. Bel exemple de raisonnement « CQFD » qui consiste à partir du résultat qu’on souhaite obtenir et à trouver des causes absurdes pour y aboutir. Il faut être, au moins, directeur de recherche à l’INED pour penser à des choses pareilles. A toutes fins utiles : selon le gouvernement, la mortalité routière à baissé de 21,4% entre 2020 et 2019. On est passé de 3200 morts en 2019 à 2544 morts en 2020, soit environ 700 morts de moins (selon les chiffres officiels : https://www.vie-publique.fr/en-bref/278394-baisse-de-la-mortalite-sur-les-routes-de-france-en-2020).

Bon, c’est déjà 12 700 morts de trouvés. Et autant de verres de petit lait pour ceux qui doutent de la gravité réelle du COVId. Reste tout de même à en trouver 13 300 pour aboutir aux 26 000 morts supplémentaires (vous vous rappelez : 68 000 – 55 000 = 13 000, auxquels on ajoute les 13 000 morts supplémentaires liés au vieillissement de la population (qui « seraient mort de toute façon ») mais sans toutefois dénombrer les quelques autres « à priori peu nombreux » dont on ne sait pas trop où les classer). A ce genre de raisonnement, on note le sérieux des instituts et de ceux qu’ils appointent…

Bon alors OK : 13 300 de plus. Alors voyons… Mais oui ! Bien sûr ! Pourquoi n’y ai-je pas pensé avant : « la comorbidité. » C’est vrai : « Les décès par Covid-19 ont frappé en partie des personnes fragiles souffrant d’autres maladies. »

C’est évident : « Une fraction d’entre elles seraient de toute façon décédées en 2020, même en l’absence d’épidémie de Covid-19. On aurait alors attribué leur décès à une autre cause (diabète, maladie cardiovasculaire, insuffisance respiratoire chronique, etc.). » Bref, on a compté « morts COVId » à peu près n’importe qui sans réellement savoir de quoi ils sont morts mais potentiellement (et probablement) pas du COVId. Je ne sais pas si l’auteur fait preuve d’une délicieuse candeur, ou, au contraire, veut marquer par là sa désapprobation en marquant qu’il n’est pas dupe ? « D’où la probable baisse en 2020 du nombre de décès attribués à ces diverses causes. » Naturellement, on n’en saura pas plus, ni qui, ni combien de personnes sont concernées. Mais on renvoie, par prudence, l’explication aux calendes grecques : « Il faudra attendre de disposer d’une statistique complète des causes de décès pour estimer l’importance de ce phénomène. » D’ici là, il nous reste la bonne foi qu’on prête au prestige de l’INED et la foi en la sacro-sainte Science (laquelle s’embarrasse de moins en moins des faits).

Les gens sérieux l’auront compris : « Le surcroît de décès observé de 2019 à 2020 en France métropolitaine se traduit par une baisse de l’espérance de vie à la naissance. » Mais de quoi et de combien parle-t-on au juste ? « D’une année à l’autre » c’est quatre mois pour les femmes et six mois pour les hommes. Ce qui est assez comparable, bien que supérieur, à l’épisode de grippe 2015 (- 3 mois pour les hommes et -2 mois pour les femmes entre 2014 et 2015), mais ne croyez pas qu’on vous donne les chiffres à titre de comparaison. Non, non, non : on ne le découvre que si on va farfouiller dans le tableau en bas de la page 3, qui fournit des données, pour le moins éparses, dans le temps. Bienvenue dans le monde d’après : qui celui d’avant auquel on a ajouté la transparence...

Poursuivons cette lecture assez édifiante qui entend ensuite expliquer les « deux vagues de surmortalité en 2020 ». Laquelle explication est accompagnée de digression sur l’âge du capitaine et autres histoires de poissons noyés. Il est délicieux de lire sous la plume des distingués membres de l’INED que (je cite le premier paragraphe de la page 2) : « La surmortalité liée à la première vague de l’épidémie de Covid-19, au printemps 2020, équivaut à celle des épidémies de grippe meurtrières de 2016-2017 et 2017-2018, le pic étant plus élevé pour la Covid-19 et plus concentré dans le temps. »

Autrement dit : rien d’exceptionnel dans cet épisode (correspondant au premier confinement). Ce ne sont pas de dangereux complotistes qui l’écrivent, mais l’INED à l’encre noire et sur du papier officiel.

Reste la deuxième vague dont on apprend que : « […] la surmortalité de la vague d’automne est sensiblement supérieure, même en se limitant aux décès survenus en 2020. Le pic est moins haut, mais plus étalé. »

On est content d’apprendre qu’un article intitulé « France 2020 » correspond bien à une « surmortalité » pour 2020. Ne riez pas car la phrase d’après parle d’un total incluant 2021 et qui « s’annonce déjà plus important ». A défaut de chiffres qui démontre son assertion, on suppute, on subodore, on extrapole. Bref on invente des histoires, on se fait son petit conte. Comme le font les enfants. Et on ajoute allégrement à des chiffres trafiqués (42 000 deviennent par magie 68 000), ceux que l’on ne connait pas encore mais dont on laisse entendre qu’ils seront encore plus importants, dans l’intention de faire peur. Du délire le plus total.

Au fait, savez-vous comment on « calcule » cette surmortalité ? En comparant le nombre de décès réel au « nombre attendu » de morts ! Non, vous ne rêvez pas, c’est expliqué dans la figure 1 de la page 2. Et savez-vous comment on calcule ces chiffres de mortalité attendue ? C’est simple : « la courbe du nombre de décès « attendu » (en rouge) correspond au profil saisonnier habituel estimé sur les années sans grippe meurtrière ou Covid-19 ». Ces gens sont décidément géniaux et ça me donne des idées de graphiques tous plus innovants les uns que les autres…

La fin est tout à fait délectable : vous y apprendrez, graphique à l’appui, que le COVId « frappe les personnes âgées, mais guère plus que les autres causes de décès ». Comment cela ? Toutes ces gesticulations auraient donc été vaines ? On aurait confiné simplement parce qu’un vent d’hystérie souffle sur nos gouvernants ? Toutes ces mesures de privation de liberté n’auraient aucune rationalité ? On se pince encore une fois en lisant cela. Car voyez-vous en essayant de démontrer que « La mortalité par Covid-19 ne s’éloigne guère de ce schéma général », les auteurs prouvent surtout une chose : qu’une épidémie surgissant dans un pays âgé, fait proportionnellement un nombre important de morts chez les personnes âgées, comme toutes les autres maladies ; et comme elles sont de plus en plus nombreuses : on a plus de morts, sans que cela ne puisse être assimilé à une quelconque catastrophe collective. Tout ça pour ça serait-on tenté de dire…On peine à croire qu’il s’agit d’un document officiel. Mais on comprend aisément à quelle demande il répond.

Je ne résiste pas à vous citer, in extenso, le résumé de l’INED :

« Le nombre de décès enregistrés en France métropolitaine a augmenté de 55 000 entre 2019 et 2020. C ’est nettement moins que les 68 000 décès imputés à la Covid-19 en 2020. Cela vient du recul d’autres causes de décès comme la grippe et les accidents de la circulation. D’autres causes de décès ont aussi probablement reculé comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et l’insuffisance respiratoire chronique. Une partie des personnes fragiles souffrant de ces maladies sont en effet mortes de Covid-19 alors qu’elles seraient de toute façon décédées en 2020, même en l’absence d’épidémie de Covid-19, leur décès étant alors attribué à une autre cause. »

De qui se moque-t-on ? On est content d’apprendre, au passage, que les miracles existent, et pas qu’à Lourdes, en l’an de grâce 2020 : des malades du diabète, des insuffisants cardiaques ou souffrant de problèmes respiratoires (c’est quoi au fait le COVID ?) ont survécu certainement pour ne pas fausser les chiffres du COVId, et pour faciliter le travail des statisticiens. Prions Saint Macron.

« Qui trop embrasse, mal étreint » dit le dicton populaire. Et c’est exactement le sentiment que l’on a, à la lecture d’un tel document qui ne réussit qu’à démontrer le contraire de ce qu’il annonce, avec une telle mauvaise foi, qui plus est, que toute personne soucieuse d’un minimum de rigueur intellectuelle en est ulcérée.

Le nombre de morts de la crise dite COVId doit être proche du chiffre de 42 000 morts. Ce qui est, en soi, un nombre important ; bien que rapporté à 65 236 000 habitants cela fasse, dans l’absolu, seulement 0,064% de la population totale. Une maladie qui tue 0,064% de la population (majoritairement dans les populations âgées et malades) nécessite-t-elle une telle hystérie appliquée à l’ensemble de la population ?