« L’inefficacité croissante de la fonction publique en France »

La loi Dussopt pour réformer la fonction publique arrive tard, bien trop tard pour sauver une fonction publique devenue largement inefficace, incapable, inhumaine. Bien peu utile pour servir les intérêts des habitants d'un pays au XXIe siècle

Le modèle de notre fonction publique est celui de l'Ex-URSS, c'est à dire un énorme employeur (permettant d'occuper la masse croissante de diplômés sans utilité ni compétences professionnelles avérées), un employeur qui n'est pas le patron mais doit co-diriger sa boîte avec des "partenaires sociaux" chargés à la fois de manager les personnels, de les encadrer et de les payer.

Le modèle français de la fonction publique est l'inverse exacte de celui (très efficace) de la Chine contemporaine

Si le régime politique actuel en Chine est celui du communisme, ce communisme d'Etat est d'abord une manière forte d'encadrer, de contraindre, d'enrégimenter une population de 1,5 milliard d'habitants qu'il serait très difficile de diriger sinon. A côté de ce communisme politique le social en Chine n'existe quasiment pas, le pays est économiquement un des plus libéraux du monde : les salariés et travailleurs sont corvéables à merci, ils peuvent s'épuiser 15 h par jour au travail, on peut faire travailler (très dur) des détenus ou des enfants, les lois sociales sont quasi-inexistante et le jeu, la spéculation et la réussite économique sont encouragés.

En France nous connaissons l'exact contraire : les libertés publiques et politiques sont (heureusement) très importantes mais par contre le travail a été sacrifié à une vision du socialisme héritée des anarchistes (le droit à la paresse) et de mai 68 ("ne pas perdre sa vie à la gagner").

Notre pays feint de confondre le service du public et le service public

Si l'on peut admettre que certains services relèvent de l'Etat (en partie l'éducation ou la santé) on ne voit pas au nom de quelle logique ou postulat une infirmière payée par une entreprise privée (une clinique), un professeur œuvrant dans une école libre, un employé à la propreté dans une ville ou contrôlant les passeports dans un aéroport, pourquoi ce salarié ne pourrait être de droit privé. En quoi le fait d'être employé par l'Etat (ou une mairie ou un hôpital public) apporterait un service meilleur, égalitaire ou plus équitable ?

Il est parfaitement possible de confier des missions de service public, sur appel d'offre, à des entreprises privées sans que le dit service souffre d'une quelconque inefficacité ou d'une baisse de qualité. On peut même avancer qu'une entreprise privée a bien plus intérêt à rendre un service impeccable si elle veut conserver son marché alors qu'une armée de fonctionnaires ne risque rien (ou presque) à mal ou faire semblant de travailler

Le mythe de la rétribution indue des actionnaires (qui plomberait la qualité des services privés) ne tient pas la route

Dans l'argumentaire (de moins en moins étayé) des adorateurs du communisme et des services publics cette idée d'une rémunération indue serait payée aux actionnaires qui renchériraient les services privés ne tient pas la route (ceux-là même qui refuse la bourse et les actionnaires exigent des rendements importants sur leur livret d'épargne ou des retraites conséquentes alors que les caisses sont vides).

Une entreprise privée est là pour faire des profits, cette recherche de profits incite l'entreprise non pas à mal travailler mais bien au contraire à utiliser au mieux les ressources dont elle dispose, à rationaliser son activité, les salaires des personnels, à organiser au mieux le service afin d'équilibrer ses coûts et ses rentrées d'argent (tout en dégageant un bénéfice qui permettra outre de rémunérer ceux qui ont pris le risque d'investir dans l'entreprise, d'acheter de nouveaux équipements ou de recruter de nouveaux personnels).

Dans la fonction publique la recherche d'efficacité est le dernier des soucis

Si aujourd'hui les hôpitaux publics sont très largement déficitaires (malgré d'énormes subventions et emprunts publics) ce n'est pas parce que leurs personnels sont moins compétents que dans le privé, ni parce qu'un fonctionnaire travaille plus mal ou moins que dans le secteur privé mais parce que tout simplement les établissement publics (aux mains de mafias syndicales) ne sont pas libres de licencier, de recruter les profils dont ils ont besoin ou de faire évoluer les effectifs et les moyens là où ils sont nécessaires. Au lieu d'externaliser tout ce qui ne concerne pas les soins les hôpitaux publics emploient une armée de bureaucrates (notamment des cadres de santé souvent inefficaces), tentent d'assurer tous les métiers (ou presque) que cela concerne la sécurité, le transport des malades, la restauration, la maintenance, le nettoyage...

Au lieu de se concentrer sur le soin (au besoin en travaillant en symbiose avec des établissements privés) les hôpitaux publics (le plus gros employeur de presque toutes les villes moyennes) constituent des structures énormes, incapables de changer leur mode de fonctionnement (car lié au statut de la fonction publique hospitalière)

Les fonctionnaires ne sont ni des parias ni des bienfaiteurs de l'humanité, ils doivent reprendre une place modeste en France

On connaît le refrain : les fonctionnaires seraient la fierté du pays, ils nous soigneraient, nous éduqueraient, nous protègeraient et ceux qui préconisent de réduire leur nombre s'attaqueraient en fait aux pauvres, pauvres qui sans l'Etat ne seraient et ne pourraient rien.

Les résultats économiques et sociaux démontrent pourtant que France fait fausse route depuis les années 80 en prétendant embaucher des fonctionnaires pour réduire le chômage (ou transformer en quasi-fonctionnaires des centaines de milliers de salariés d'associations ou de GIE subventionnées). Ces fonctionnaires en surnombre (2 fois plus qu'en Allemagne par habitant) coutent un argent fou, ils vont gager les richesses du pays pour encore au moins les 40 prochaines années (un fonctionnaire même inutile coute 70 ans de salaire et de pension aux contribuables) et ils étouffent proprement dit l'activité économique et le secteur privé des biens et des services (concurrence déloyale exercée par l'Etat et enserrement des entreprises dans un tissu inextricable de 300 000 lois et règlements).

Moins d'Etat c'est plus de liberté d'entreprendre, de vivre sa vie librement

Moins d'Etat permettrait au pays de mieux vivre. Au cours de l'histoire l'Etat a pu (brièvement) constituer une avancée économique et sociale pour reconstruire le pays ou l'accompagner (lors de la révolution industrielle) aujourd'hui la religion de l'Etat partout et pour tout fait chuter le pays et déclasse ses habitants.