L’infinie violence de l’homme

La violence : du latin "vis", force, et "latus", porté. La violence physique, la violence instrumentale ou rationnelle, les violences douces de Michel Foucault venant du pouvoir étatique par une surveillance accrue, la violence symbolique de Pierre Bourdieu pour qualifier la violence légitimée par "un accord implicite" de ses victimes (voir journalopenedition.org, n°5). La violence, grande compagne de l'homme (dans le sens d'humain).

"L'homme est un animal déchaîné capable de commettre les actes de violence les plus odieux", soutient Emile Segev, docteur en Technologies de l'information à l'UQAM. Et les motifs de ces excitations sont variés : religion, éducation, société, politique, argent, nature propre. Effectivement, le professeur Segev n'envisage pas, dans ce cas, l'homme dans son aspect sociopolitique, mais comme mammifère. Il dit encore : "la haine est la gazoline qui fait carburer la méchanceté et la folie des hommes depuis la nuit des Temps" (cjnews, 21.1.2016). L'homme est effectivement le meilleur ennemi de l'homme (malheureusement pas seulement) et le seul animal qui fasse du mal par plaisir.

La célèbre anthropologue Françoise Héritier, professeur émérite au Collège de France, expliquait (Sciences et Avenir, 24.1.2012) : "l'homme est la seule espèce où les mâles tuent les femelles de leur espèce". Elle ajoutait que sa raison le rend déraisonnable. Et cela n'a rien à voir avec une nature animale, ni celle d'une "nature masculine" ! Le professeur met en cause l'humain, qui "produit de la culture", culture qu'il a détournée.

De la même façon, et en envisageant cette fois la culture au sens agricole du terme, on peut suivre le prof. Beck (Belgique) lorsqu'il affirme que la violence a pris de l'ampleur avec le passage du Paléolithique au Néolithique, lorsque l'homme s'est sédentarisé. Il a dès lors acquis le sentiment de propriété, la volonté de s'accaparer des biens. Celui qui possède "est" ou plutôt s'estime supérieur à celui qui n'a rien. Il peut le dominer, le manipuler. Lorsque naît la rebellion, il achète des complices pour mater les premiers. Avec l'apparition de la monnaie, les rivalités devinrent encore plus grandes. Bref, la division du territoire est la première cause importante de la violence. Si, en plus, on note, comme Mark Pagel, professeur de biologie évolutive, la prédisposition des hommes à s'entretuer comme phénomène physiologique, on comprend immédiatement mieux. Et Freud a souligné l'instinct de mort inhérent à la nature de l'homme, sa folle capacité d'autodestruction. Qui ne connaît l'affirmation de Thomas Hobbes : "l'homme est un loup pour l"homme" ? Encore que le pauvre loup ...

Or, l'homme, qui se targue erronément d'une quelconque supériorité, oublie, et M. Weil pourtant le lui rappelle que "la violence est un non absolu, une anti-philosophie". Et malheureusement, la philosophie comprend la violence, mais ne peut la détruire (persée.fr).

Quant à la culture, pour certains, elle façonne la violence et pour d'autres, elle est ce que l'homme est. Elle représente sa nature. Et en même temps, elle l'éloigne de la Nature. Alors, je retourne vers ma chère éducation. Sera-ce elle qui sauvera le monde et les hommes ? Mes recherches sur Google, afin de trouver ce qu'on propose en ce sens ne m'ont ouvert des portes que sur des propositions destinées au milieu scolaire. Evidemment, l'école peut exercer un rôle en ce sens. Mais, elle a pour mission essentielle d'instruire et pas d'éduquer. Je n'ai déniché nulle part d'appels aux parents. En revanche, je retiens les propos d'Eric Debarbieux, le pédagogue, dans un entretien avec Sciences humaines. Il dit : "les vastes plans nationaux ... sont la plupart du temps inefficaces". Et il reprend l'expression d'Egide Royer, directeur de l'Observatoire canadien pour la prévention de la violence à l'école : "on n'a pas besoin de prêt-à-porter, mais de cousu main".

Myroise