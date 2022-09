L’inflation nous dépouille tranquillement du droit à la propriété privée

Certaines théories du complot

J’avais l’habitude de me moquer de la mention » The Great Reset « , ou de l’idée qu’une poignée d’élite dirige le monde en coulisses. Inutile de dire qu’à la suite de la pandémie, je me suis rapproché de cette idée. Je ne peux m’empêcher de penser que certaines théories du complot, souvent évoquées, sont en train de se réaliser sous nos yeux, que ce soit par des moyens prémédités ou par la simple incompétence des politiciens et des banques centrales.

Comme vous le diront tous ceux qui critiquent sévèrement l’idée d’un « Great Reset », l’un des principes clés d’un monde post-apocalyptique dirigé par Klaus Schwab est l’idée que nous n’aurons plus de droits à la propriété privée. Cela vient d’une déclaration de Schwab, qui prédisait ce que serait la vie en 2030.

« Vous ne posséderez rien et vous en serez heureux »

Bien que la leçon d’aujourd’hui soit plutôt élémentaire, il est bon de noter que cette théorie du complot n’est pas trop éloignée de la vérité, car elle pourrait très bien être en train de se dérouler sous nos yeux.

Je n’ai pas eu à chercher bien loin pour trouver des exemples récents d’adultes qui avaient du mal à joindre les deux bouts en raison de la hausse des prix. Ces personnes avaient mis de l’argent de côté, mais n’arrivaient toujours pas à suivre le prix des loyers et des logements, et ont fini par renoncer à avoir leur propre logement et à retourner chez leurs parents.

En discutant de cet exemple dans mon dernier podcast, j’ai eu une révélation. Comme c’est le cas pour tout ce qui est économique, cette même situation se reproduit des millions de fois, avec des millions d’autres Américains, chaque jour. En d’autres termes, tout le monde a le même problème : ils ne peuvent tout simplement plus se payer les choses et, avec une inflation de 8 à 9 %, leurs économies s’évaporent.

En seulement 3 ans, les prix ont augmenté de 15 et 20 %. Le pouvoir d’achat du dollar ayant baissé d’environ 20 % au fil du temps.

Pouvoir d’achat en USD (5 ans) via TradingEconomics.com

Ceux qui perçoivent encore un salaire qui n’est pas de 20 % supérieur à ce qu’il était il y a seulement 3 ans, perdent beaucoup. Ceux qui ont arrêté de travailler, qui ont un revenu fixe ou vivent de leurs économies sont encore plus touchés (surtout si vous vivez d’une pension gérée par certains des pires gestionnaires, comme celui-ci et celui-là).

Cette pression financière est largement évoquée lorsqu’il s’agit pour les gens de réduire leurs dépenses discrétionnaires. Nous entendons constamment les médias parler d’un ralentissement des dépenses lorsque la situation économique devient plus difficile, c’est l’une des dynamiques à l’origine des cycles de récession et de désendettement. Mais que se passe-t-il lorsque le coût des loyers, des logements et de l’immobilier deviennent trop chers pour les acheteurs ordinaires ? On en parle beaucoup moins, alors réfléchissons rapidement à ce que cela pourrait signifier pour l’avenir.

Communisme 2.0

Il en sera ainsi parce que tout sera communautaire et partagé. L’accent sera mis sur la propriété privée et les droits de propriété privée.

L’inflation aide grandement ce récit. Si vous avez moins de pouvoir d’achat pour acheter des articles discrétionnaires, alors, par procuration, vous avez moins de propriété privée.

Ce qui est effrayant, c’est lorsque cette dynamique commence à s’extrapoler sur la propriété immobilière et foncière des gens. En d’autres termes, un avenir où personne ne peut s’offrir un deuxième jeu de clubs de golf ne semble pas tellement grave, mais un avenir où de moins en moins de personnes possèdent des terres et des maisons, et où la répartition géographique de la surface habitable du monde commence à tomber entre les mains des plus riches et des entités soutenues par l’État – eh bien, cela semble extrêmement post-apocalyptique.

Même si j’admets que c’est un peu « marginal » pour le moment, je ne peux m’empêcher de penser à l’inflation comme un moyen de dépouiller les gens de leurs droits à la propriété privée. Les personnes qui ne veulent pas posséder d’armes à feu se soucient-elles du droit de posséder des armes à feu ?

Si vous ne l’avez pas encore fait, je vous encourage à écouter ce podcast avec Andy Schectman, où il expose la voie de la dédollarisation sur laquelle nous pourrions nous engager et la manière dont le paysage économique mondial est en train de changer sous nos yeux. Selon lui, tout ce qui doit se produire pour que la « Grande Réinitialisation » ait lieu dans les délais ou plus tôt que prévu est en cours.

Et comme je lui ai dit, alors que j’aurais peut-être ri de l’idée il y a quelques années, je me suis retrouvé bouche bée à la fin de l’entretien, parce que, même si je ne le voulais pas, son scénario post-apocalyptique était tout à fait logique.

Je sais que c’est un peu une leçon d’économie de base, mais la prochaine fois que vous entendrez l’administration Biden parler d’une inflation séquentielle de 0 %, malgré le fait qu’elle ait augmenté de plus de 8 % par rapport à l’année précédente, prenez-le personnellement. Rappelez-vous que chaque publication positive de l’IPC [Indice des prix à la consommation] que nous voyons représente le pourcentage de choses que vous ne pouvez plus acheter avec le même argent que vous aviez l’année précédente.

Si vous pouviez vous offrir 8 % de « choses » en plus l’année dernière avec le même dollar, quel genre de gymnastique mentale devez-vous faire pour vous convaincre que vos droits à la propriété privée ne sont pas en train de s’effriter et de se dérober sous vos pieds ?

Herr Schwab vous réserve une petite surprise de plus : Le Cyber Polygon !

