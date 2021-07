L’influence française à l’international

On entend ici ou là qu'il faille « réparer la société » de par la longueur de la pandémie du Covid 19 ouvrant la voie à une grande défiance vis à vis de l'avenir nous obligeant à entrer dans une nouvelle ère. Pour que la France soit en mesure d'affronter les défis liés à sa position dans le monde en termes d'avantages comparatifs d'attractivité et de parts de marché, il convient de la replacer dans le contexte géopolitique qui est le sien sur la scène internationale

Car il y a d'autres dimensions que celles des valeurs marchandes. On ne peut ramener la situation d'un pays au taux de croissance de son PIB, à son déficit ou excédent commercial et à sa performance économique. La seule promotion de la « marque France » à l'international fait l'impasse de sa présence à la fois ancienne et évolutive dans le monde.

L'influence française dans l'espace de la francophonie .

L'Organisation internationale de la Francophonie ( OIF) qui regroupe 88 Etats riches de cultures différentes a un rôle à jouer en ces temps incertains dans l'approche d'un nouveau multilatéralisme afin de contrer une fracture irrémédiable entre le Nord et le Sud. En 2021, le monde compte 300 millions de francophones, chiffre en progression constante, et ce en partie grâce à la dynamique démographique africaine, continent historiquement intimement lié à l'Europe. Selon les estimations de l'OIF le nombre de francophones devrait atteindre 820 millions en 2050, ce qui constitue au niveau mondial un formidable potentiel.

L'héritage colonial de la France continue de peser sur son rayonnement à l'échelle mondiale : d'un point de vue territorial le domaine maritime hérité de la colonisation couvre 11 millions de km2 au travers de l'ensemble des océans et dote notre pays, deuxième puissance maritime mondiale derrière les Etats-Unis, d'une place stratégique dans le contrôle des mers et de leurs ressources grâce à ses départements d'outre-mer, la Polynésie représentant à elle seule 40% de la zone.

D'un point de vue migratoire la France, de par la prégnance de son héritage colonial a été, rappelons-le, le premier pays d'immigration européen au cours du XXe siècle. L'interdépendance entre la France et ses anciennes colonies essentiellement africaines devenues des Etats partenaires reste de nos jours encore très active.

Et depuis sa création en 1962 dans les décombres du régime colonial, la Francophonie a évolué vers une organisation qui cherche à occuper un rôle à part entière sur la scène internationale, qu'il s'agisse du changement climatique, des flux migratoires, des progrès dans le développement des technologies numériques, ou de l'émancipation économique des femmes.

La dynamique du rayonnement à la française au coeur de notre modèle social

L'offre culturelle

De par une infinie diversité de l'offre en matière de littérature, arts, musique, audiovisuel, on observe le rayonnement à l'international de nos industries culturelles qui représentent environ 3% de notre PIB et 1,3 million d'emplois. C'est un secteur clé de l'économie française et l'un des pôles d'excellence qu'il convient de promouvoir dans une logique de diffusion de la création et de la diversité d'autant que la révolution numérique a rendu prioritaire la capacité d'un pays à faire circuler le savoir et les idées. A l'étranger, le réseau des Instituts Français regroupés au travers d'une centaine d'établissements à l'écoute des sociétés civiles et des préoccupations des jeunes, participent à la promotion de la pensée et de la langue française porteuse de valeurs.

La santé publique

Elle se situe au 4ème rang des secteurs industriels en termes d'excédent commercial et représente environ 6 % de nos exportations. La pandémie a fait apparaître des pénuries de ressources humaines visant à protéger les populations des risques sanitaires, conséquences d'un sous-investissement récent en termes d'infrastructures publiques. Nous devons y remédier au plus vite grâce à la récente prise de conscience collective de l'importance des métiers qui consistent en la capacité à sauver des vies ou à prendre soin d'autrui. L'Etat doit aussi accompagner les initiatives françaises à l'étranger portées par des entreprises françaises offrant la mise en place de projets hospitaliers et la fourniture de produits de santé essentiellement vers les pays du Sud, visant à contester le monopole des standards anglo-saxons. Il semblerait que seule la diplomatie humanitaire fortement représentée au travers d’associations présentes sur le terrain comme MSF, MDM, Solidarités International... viennent en aide aux populations des pays du Sud décimées par la pandémie. Citons aussi le réseau de la fondation privée des Instituts Pasteur qui participe à la diffusion et à l'expertise française sur le terrain dans le domaine des maladies tropicales et infectieuses.

Le savoir-faire

La France, ne l'oublions pas, est la première école de cuisine au monde et contribue en cela au rayonnement de notre patrimoine. Elle est aussi le seul pays à produire et exporter des vins de grande qualité dans tous les styles ( blanc, rouge, rosé, bulles ) qui en font une référence mondiale. Le luxe français, un de nos atouts majeurs en termes d'image, né de l'artisanat d'art et héritage de son savoir-faire fait rêver le monde entier. Le secteur compte 1,3 million d'emplois et en crée régulièrement de nouveaux dans la Mode car la demande, notamment chinoise, ne faiblit pas. Il représente le troisième excédent commercial de la France et 10% de ses exportations. Son savoir faire est passé d'un mode de production artisanal à une ère industrielle sous l'égide de puissants groupes internationaux ( LVMH, Kering, L'Oréal, Hermès ) dont les marques sont devenues emblématiques à travers le monde.

Par définition, cet inventaire est incomplet et arbitraire. On aurait pu évoquer la filière de la French Tech porteuse d'innovations prometteuses en matière de vaccins et de cybercriminalité ou l'écosystème moteur portant sur les Energies Renouvelables visant à inscrire dans la durée l'action de la France dans la lutte contre le changement climatique Soulignons que la présence au monde de la France largement sous-estimée dans l'opinion est non seulement incontestable, mais pérenne. Elle est aussi le fruit d'une attraction de la part d'artistes, d'étudiants, de chercheurs et d'experts de tous horizons. Pour faire face à l'avenir, il nous faut retrouver une ambition française portant le flambeau de nos valeurs universelles.