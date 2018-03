L’information polluante

Jusqu’à il y a 25 ans, toute la diffusion de l’information passait par les médias. Même s’il y avait moins de pensée unique qu’aujourd’hui, il était difficile de trouver de l’information sur certains sujets, c’étaient souvent des mois de recherche dans les revues spécialisées, de passage dans les librairies et les commerces de presse pour guetter les nouveautés,etc.

Aujourd’hui, tous ceux qui savent quelque chose ont la possibilité de le publier quelque part,nous disposons d’outils de recherches bien plus performants et rapides et les citoyens qui s’informent s’échangent des liens vers des documents ou des références de livres.

Toutes les informations qui comptent pour comprendre la situation ici et dans le monde sont disponibles facilement et gratuitement le plus souvent.

Tous ceux qui veulent savoir savent, tous ceux qui ne savent pas c’est qu’ils ne veulent pas savoir.

La preuve en est que des citoyens sont correctement informés alors qu’ils ne disposent pas de plus de temps libre que les autres, qu’ils n’ont pas plus d’argent que les autres, pas plus de diplômes que les autres et qu’ils ne sont même pas plus intelligents que les autres.

Aujourd’hui, chaque citoyen est responsable de son information.

.