L’ingérence Russe ? Mais regardez donc ailleurs !

A en croire « ceux qui savent », la Russie passe son temps à s’immiscer, et contrôler à distance par ses hackers de talent et ex-agents du KGB, et de manière machiavélique, la politique française, les dernières élections, américaines, anglaises et j’en oublie... A croire que Poutine n’a que ça pour s’occuper : Faire joujou avec les poupées russes de la realpolitik, Da, da, tovarishch !

Pas plus tard que récemment une fois de plus, le Kremlin a dû se justifier en opposant un démenti ferme expliquant que les russes n’avaient rien à voir avec la révolte des gilets jaunes et que ça commençait à bien faire toutes ces accusations sans réel fondement.[1]

Selon le quotidien britannique The Times, des centaines de faux comptes seraient alimentés par la Russie ; environ 200 sur Twitter diffuseraient des photos et des vidéos de supposés « gilets jaunes » grièvement blessés par la police, alors que ces images n’ont aucun lien avec les manifestations actuelles. Les services secrets français en pleine paranoïa continuent leurs investigations afin de débusquer ces espions venus du froid, pour être certain que Poutine ne s’amuse pas à mettre encore plus de désordre dans le désordre aux ordres...

J’ai ma petite théorie, qui en vaut une autre...

Je regardais il y a quelques temps un documentaire expliquant la défaite de l’Angleterre contre la Russie en 2010 pour l’obtention de l’organisation de la coupe du monde 2018. Les rosbifs l’ont encore en travers de la gorge ce « Russia football World Cup », qui a en plus été absolument parfait, tant l’organisation, que la gestion des foules, des supporters. Il est connu qu’il n’y a pas plus rancunier qu’un British qui loose. Plus mauvais perdant c’est impossible car, culturellement le Briton est « supérieur », c’est du moins ainsi que définissait son peuple Winston Churchill « The Brits are right, always ; Indeed ! » Cela donne peut être du « fighting spirit », mais, aussi une telle arrogance qu’ils en seraient presque français ces buveurs invétérés de thé... Ah, les vieux peuples, ah les vieilles haines recuites...

Vous me direz, c’est peut-être un hasard, mais depuis 5 ou 6 ans, à chaque fois que Londres peut se farcir Moscou, et surtout Poutine, eh bien, ça tire dans tous les coins. De plus, Angleterre en tant que 51ème état américain se doit de suivre les directives de la maison blanche, où un énervé de première siège derrière le bureau ovale. Cette histoire d’ex-espion russe et sa fille piqués tous les deux par un poison ? Ca n’a abouti à rien ce roman, sauf à tendre encore plus des rapports déjà assez tendus. Et puis, les mensonges en Syrie, les attaques au gaz... Les renvois de diplomates. On peut même reculer jusqu’à ces tuyaux qui soi-disant devait servir à construire une bombe atomique pour Saddam trouvé à l’aéroport de Londres, et tant d’autres histoires jamesbondesques tirées par les cheveux sous le chapeau melon... A croire les « alliés » qui font la clique de l’OTAN, les grands Satan, ceux qui sèment la zizanie sur cette terre seraient bien Moscou, le Kremlin, Poutine et toute la sainte église orthodoxe. C’est pour cela que des bases militaires occidentales encerclent le pays le plus grand du monde, et que des manœuvres d’armées font la nique aux frontières coté européen (Pologne, pays baltes), et qu’en Ukraine tout est fait pour que la situation dégénère.... Une vraie folie d’agiter ce drapeau rouge devant l’ours, qui heureusement sait se contrôler et ne tombe pas dans la provocation...Pendant ce temps là... Alors que nous français sommes occupés à regarder vers l’est, des gros malins sont entrés par la petite porte chez nous.

...Et cette ingérence par une puissance étrangère est redondante, elle recrute même des soldats pour son armée d’occupation sur notre territoire... Allez savoir pourquoi, mais de cette ingérence là, on en parle pas, elle est comme admise, comme allant de soi.

Aujourd’hui, 10 décembre, La ministre de la justice Nicole Belloubet renonce à la présidence de la cérémonie du prix des droits de l'homme et la remise d’une récompense aux associations B’Tselem et Al-Haq. Mises en cause par Israël et les organisations juives de France, la ministre a fait machine arrière devant les pressions, et le gouvernement français a cédé. Pourtant en récompensant deux ONG, israélienne et palestinienne, c’était une façon de saluer leur travail de documentation de l’occupation, dans un environnement hostile, et ce, le jour de la célébration de la déclaration universelle des droits de l’homme, signée il y a soixante-dix ans.

Le quotidien Le Monde précise : « Ce revirement de Mme Belloubet a coïncidé avec une campagne de pressions exercées en Israël par des responsables de la droite, et en France, par les organisations juives. Jusqu'au dernier moment, elle a visé à empêcher la présence d’un représentant du gouvernement français à cette remise. Cette absence à cette cérémonie est en soi exceptionnelle, seulement constatée deux fois en trente ans »[2] Comme ingérence c’est plutôt pas mal non ? Aucun représentant officiel de l’état n’était là ! Ils ont tous joué la file de l’air. Bien sûr, le « député » Meyer Habib, proche (au service) de Netanyahu, est intervenu auprès de la ministre et a été entendu il faut croire... Il a comme d’habitude entonné son refrain :« en accusant la France d’attiser la haine et d'encourager la radicalisation antisioniste », bref, à l’entendre, ce seraient les français qui chez eux se comporteraient mal à propos de la politique interne israélienne. A quand des réunions de la Knesset à Paris ? Francis dit « le grand Kalifat », et président du CRIF, a pour sa part écrit à Madame Belloubet, estimant que son renoncement ne pouvait « absolument pas répondre au problème que cela pose quant au respect de notre législation face au boycotte d'Israël, qui est interdit en France ». Eh oui, le seul pays au monde à interdire BDS, le boycotte des produits venant des territoires occupés (soit 70% d’Israël), est la patrie des droits de l’homme...(Mais arrêtez donc de rire bon sang !)

Toutes ces « demandes » souvent aboutissent,[3] ou tout du moins, l’état israélien par le biais de son ambassade ou du CRIF se donne le droit à tous bouts de champs d’intervenir dans la vie quotidienne des français.

Souvenez-vous : l’ambassade d’Israël exige d’interdire les manifestations universitaires en 2017, de la semaine anti-apartheid avec comme résultat l’annulation d’une conférence sur l’apartheid israélien à l’université de Toulouse... Encore le même ambassade qui se croit fondé à intervenir pour s’opposer à la présence d’artisanat palestinien au marché de noël des champs Elysées. Ou alors, c’est le CRIF, avec toujours cette ambassade, qui demandait à la mairie de Paris la fermeture d’une exposition sur la vie quotidienne des palestiniens installés à la maison des métallos et réalisée en partenariat avec médecins sans frontières. Récemment encore, le gouvernement israélien s’est senti en droit d’intervenir pour faire interdire la diffusion d’un documentaire, « Gaza, une jeunesse estropiée », qui suscitait il parait la fureur de l'ambassadeur d'Israël en France et celle du CRIF, qui, selon eux « véhiculait la haine d'Israël ».[4] Cette fois-ci, les gens de l’A2 résistèrent ; mais pour combien de fois où les demandes et exigences de ce pays étranger furent entendues et exaucées ?

Des exemples comme ça sont légion, mais ce que je veux dire c’est qu’au lieu de fustiger les Russes, qui devraient si nous étions vraiment un pays indépendant être nos alliés naturels, et non pas les Etats-Unis qui depuis la seconde guerre mondiale mènent un conflit permanent qui se nourrit de belligérants désignés comme « communistes », « anti capitalistes », « terroristes » ou « axe du mal ». C’est une fuite en avant, et son vassal du moyen orient, Israël, est celui qui veille au grain sur les champs de pétrole et de gaz, en maintenant une tension permanente, particulièrement avec l’Iran, vieux peuple ami de la France. Notre intérêt stratégique est de ne pas tourner le dos au monde arabe, car, nous avons des liens étroits et anciens avec eux. L’Amérique vit de veto, de menaces, d’embargos et de chantages quant à Israël ? Elle ne fait que emboîter le pas car, n’ayant pas le choix, étant sous la coupe du droit de veto U.S à l’ONU, et sous les versements en milliards de dollars de « subventions » servant à s’armer jusqu’aux dents.

Toute cette ingérence sur notre territoire nationale est malsaine.« Nos » politiques régulièrement vont à Tel-Aviv faire leur révérence... Et aussi cracher sur le peuple français en parlant sans cesse de « la montée » de l’antisémite national. Pas plus tard qu’Hidalgo le 27 novembre là bas pour inaugurer une statue mémorielle au Capitaine Dreyfus, alors que les gilets jaunes allaient casser Paris, il a fallu qu’elle place son couplet « Moi qui suis Maire d’une Ville qui ne serait pas elle-même sans sa communauté juive : nous ne céderons pas, nous ne céderons jamais »[5], Ca veut dire quoi ? Qu’en France il y a des pogroms non-stop ? Que la communauté juive est assiégée par tous ces antisémites que sont les parisiens ! Assez !!! Mais alors, ASSEZ ! de cette hystérie à la fin ! Faites correctement votre boulot Hidalgo, et surtout taisez-vous !!! Dans une réelle démocratie vous seriez accusée de haute trahison.

La France n’est plus une entité indépendante, gouvernée, colonisée même qu’elle est par Bruxelles, Strasbourg, Washington et Tel-Aviv. Alors, retroussons nous les manches, faisons jouer les alliances qui vont dans l’intérêt stratégique, économique et culturel de notre nation, et DEHORS ! Tous ces donneurs de leçons qui feraient mieux de s’occuper de laver leurs linges sales... Entre autre, mettre en prison le premier ministre et son épouse pour corruption avérée ; Un dénommé « bibi »...

Georges Zeter/décembre 2018

