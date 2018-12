L’injustice fiscale donne raison aux gilets jaunes

Le système fiscal français est fondamentalement injuste. Le CNAFAL, agréé mouvement de défense des consommateurs, mouvement d'éducation populaire et association familiale, défendant les familles, ne peut que dénoncer ce système que Macron a aggravé. Qu'on en juge :

En 2017, la TVA a représenté 51% des recettes nettes de l’Etat : c’est l’impôt le plus injuste, puisqu’il frappe autant les pauvres que les riches.

L’impôt sur le revenu payé par moins de la moitié des contribuables, ne représente que 25%…

L’impôt sur les sociétés, 10%.

L’impôt de solidarité sur la fortune, 1,8%.

Cherchez l’erreur.

Faut-il rappeler que l’impôt sur le revenu (IR), bénéficie de nombreuses niches fiscales, que nous avons souvent dénoncées ! De ce fait, la France pour l’impôt sur le revenu se situe au plus bas niveau de l’Europe, la France 5ème puissance mondiale, cherchez l’erreur…

Le bilan Macron :

Les revenus financiers ne seront plus imposés au barème progressif ! Parmi les 10% des ménages les plus aisés, 70% verront leur imposition des revenus mobiliers baisser. Cette part atteindra même 90% pour le 1% le plus riche, selon l’association ATTAC.

La suppression de l’ISF (merci Macron) a été actée au prétexte qu’il entraînerait des départs à l’étranger… !

Or, quelle est la vérité des chiffres ! Ils représentent entre 0,10 et 0,20% du nombre total de redevables de l’ISF (Commission d’enquête de l’Assemblée nationale 2014) et encore un tiers d’entre eux reviennent, après quelques années.

Avec Macron, la baisse d’impôt, pour les plus aisés, coûtera 3 à 4 milliards d’euros !

Le CNAFAL ne cesse de dénoncer, depuis une dizaine d’années, l’émergence d’une classe de rentiers qui n’a pas besoin de travailler pour vivre, parfois jeunes, vivant d’un patrimoine immobilier et de placements financiers. 60% du patrimoine immobilier est détenu par 5% des français les plus riches ! Cherchez l’erreur.

Dans le même temps, l’INSEE mesure une aggravation des inégalités depuis 2010 !

L’arrivée de Macron a représenté un vrai tournant : désormais, les revenus financiers sont désormais moins imposés que les revenus du travail, ou les pensions de retraite !

En fait, la redistribution s’est faite à l’envers : des plus pauvres et des classes moyennes vers les plus riches.

Souvenons-nous : « le pognon de dingue », l’assistanat et les faignants ! Et si les plus assistés, chiffres en main, c’était les plus riches, les grands patrons ! CQFD.

Le CNAFAL, fondé sur les principes de justice sociale, d’égalité, de fraternité, combat et combattra un système devenu aussi injuste que du temps de Guizot (enrichissez-vous !). On sait comment cela a fini…

Jean-Marie Bonnemayre,

Président du CNAFAL,



Jean-François Chalot,

Secrétaire général,