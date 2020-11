L’insécurité ?! parlons-en !

Votre aide est bienfaisante, Chalot.

Votre article me rappelle le livre bouleversant que j’ai lu il-y-a peu : « Entre deux mondes » d’Olivier Norek.

Tout connectés et républicains que nous sommes, nous avons lamentablement et scandaleusement échoué à laisser des gens ordinaires non connectés à profiter tout simplement de la vie ; d’une vie simple et ordinaire et digne.