« L’insécurité vrai ou faux ? »

Ce sont toujours les mêmes qui montent aux créneaux pour nous vendre l'insécurité. Ont-ils raison ou non. Faite vous votre opinion au delà des rumeurs.

Insécurité et délinquance en 2020 : une première photographie - Interstats Analyse N°32

28 janvier 2021

Dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, marqué par deux périodes de confinement national de la population (du 17 mars au 10 mai et du 30 octobre au 14 décembre), la plupart des indicateurs de la délinquance enregistrée par les services de police et de gendarmerie reculent fortement en 2020.

Ainsi, les baisses sont très nettes pour les vols sans violence contre les personnes (-24 %), les cambriolages de logements (-20 %), les vols violents sans armes (- 19 %), les vols d’accessoires sur véhicules (-18 %), les vols dans les véhicules (-17 %), les vols de véhicules (-13 %), les destructions et dégradations volontaires (-13 %) et dans une moindre mesure les vols avec armes (-8 %). Ces indicateurs ont enregistré une chute drastique lors du premier confinement : en fin d’année 2020, ils restent sensiblement inférieurs aux niveaux observés avant le début de la crise sanitaire après s’en être rapprochés pendant l’été. Par ailleurs, le nombre d’homicides diminue aussi en 2020 (863 victimes) alors qu’il était en hausse ces deux dernières années.

En revanche, les indicateurs qui enregistraient une forte hausse en 2019 augmentent de nouveau en 2020, dans le contexte de la crise sanitaire, mais de manière plus modérée : les violences sexuelles (+3 % après +12 % en 2019), les escroqueries (+1 % après +11 % en 2019) et les coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus (+1 % après +8 % en 2019). La très légère hausse des coups et blessures volontaires résulte essentiellement de la forte augmentation des violences intrafamiliales enregistrées (+9 %) : hors violences intrafamiliales, les coups et blessures volontaires diminuent nettement en 2020 (-7 %).

Dans ce contexte, les tendances nationales de chaque indicateur - à l'exception des coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus - se retrouvent sur la quasi-totalité des régions et des départements, avec une ampleur qui peut être variable selon les territoires, y compris en Outre-mer.

L’insécurité ne progresse pas, mais la société y est plus sensible

AccueilModes de vieDivers

L’insécurité ne progresse pas, mais la société y est plus sensible

22 octobre 2020



Crimes et délits global

Les crimes et délits enregistrés par les services de police et de gendarmerie ont fortement progressé entre les années 1960 et le début des années 1980, puis ont suivi des mouvements d’oscillation pour diminuer au début des années 2000. Au cours des trente dernières années, le taux de crimes et délits a varié autour de 60 pour 1 000 habitants. Ce chiffre global, longtemps utilisé dans le débat public, pose un problème car il rassemble des faits très différents : des homicides à la falsification de documents d’identité en passant par des cambriolages. Sur longue période, aucun élément en fait apparaître une montée de l’insécurité. La progression des années 1960 et 1970 est essentiellement due aux vols : on entre alors dans la société de consommation. Les données plus récentes font apparaître une diminution des atteintes aux biens, mais une progression récente des coups et blessures.

Le sentiment global d’insécurité

Globalement, un peu plus d’une personne sur dix dit se sentir en insécurité « souvent » ou « de temps en temps » dans son quartier ou son village. Ce chiffre évolue peu depuis dix ans, et même depuis une vingtaine d’années selon les données présentées par l’Observatoire scientifique du crime et de la justice.

Comme le note l’organisme, le sentiment d’insécurité peut exprimer « une préoccupation qui se cristallise sur la criminalité, mais qui la dépasse largement ». Il est sensible à la médiatisation : l’élection présidentielle de 2002 avait été marquée par une forte poussée du sentiment d’insécurité, alors que les faits ne mettaient pas en avant d’évolution notable. Il en est de même en 2020.

La stabilisation, voire la diminution, de nombreux indicateurs de l’insécurité ne signifie pas que le problème n’existe pas. Même si les déclarations augmentent du fait d’une plus grande sensibilité, il faut apporter des réponses aux 10 % de la population qui se sentent en insécurité, quelle qu’en soit sa forme. Chaque année, environ 700 000 personnes de 14 ans ou plus se disent victimes de violences hors du cercle familial. Elles peuvent être de degrés divers, mais il faut y prêter attention. « Face à ces infractions du quotidien, souvent répétitives, de nombreux citoyens demeurent mécontents car ils ne trouvent généralement pas ou peu de réponse de la part des services publics de sécurité et de justice. », analyse le sociologue Laurent Mucchielli. Enfin, l’insécurité varie selon les territoires. Au sein des quartiers prioritaires, la part de personnes qui disent se sentir en situation d’insécurité atteint 30 % chez les femmes et 18 % chez les hommes, contre respectivement 17 % et 8 % dans les unités urbaines proches de ces quartiers, selon l’Observatoire national de la politique de la ville. La faible implantation dans les quartiers où l’insécurité est la plus grande et la distance entre la police et les habitants participent au sentiment d’insécurité de la population.

Le graphique aux liens ci-dessous font la démonstration de la stabilité des crimes et délits depuis 1980.

Incapables de maîtriser l'économie, des partis et le gouvernement jouent avec vos peurs Relayé par les médias qui font leur beurre dessus.

En suivant la presse, celle-ci en fonction de sa sensibilité ne fait état que des crêtes et ne commente que les évolutions analytiques sans jamais nous avoir dit que la criminalité baissait. Mais cela ne résiste pas aux graphique que l'on ne trouve plus dans les sites officiels du gouvernement (observatoire national des crimes et délits).

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Taux_de_criminalit%C3%A9_en_France.

http://www.observationsociete.fr