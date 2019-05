L’Insoumis Frankenstein. Il y a une créature politique qui arpente nos villes et campagnes, on dit que sa création remonte à 2016. Mais elle est bien plus ancienne que cela, venant d’un âge politique lointain, que son créateur aurait aimé qu’on oublie.

Il y a une créature politique qui arpente nos villes et campagnes, on dit que sa création remonte à 2016. Mais elle est bien plus ancienne que cela, venant d’un âge politique lointain, que son créateur aurait aimé qu’on oublie. Mais le lien persiste aussi fort et solide entre créateur et créature, entre apprenti et professeur. Venez, approchez donc, il a pris lieu et place en forêt gauchiste, certains disent que rien de gauche en ces terres ne pousse. Doucement ne lui faites pas peur, voyez Il ne nous a même pas remarqué, trop occupé devant sa grosse marmite, il touille et touille avec force et vigueur, de ses grosses paluches. Tendez l’oreille que dit-il ? « 6,3 % » il gesticule s’énerve « pourquoi ça prend plus ! » oh le voilà il pleure, ah vous l’auriez vu, pas plus tard qu’hier dire à quelques couillons « tout ce qui bouge est rouge ».

Oh ne vous moquez pas, il réagit très bien voyez ses réflexes. Une tape sur le nez il se gratte les fesses. Tapez lui le cul, il protège sa verge. C’est pas un grand boxeur mais il a un cœur, de gauche certains disent. Ses amis il les fait fuir, quant à ses ennemis, il est des plus efficace. Dans un sursaut de lucidité il guette prêt à bondir, pour toucher juste… ah ça non. Quand par miracle cela arrive il rate sa cible et pire il renforce ses opposants. Le peuple du cœur à droite, pour certain il est tellement à droite qu’il a disparu.

Pris de toutes parts ce grand gigot, il s’en va de sa masse lourde en action, tout go il s’écroule. C’est là qu’on peut l’entendre gémir la nuit venue, dans le tumulte de ses songes « Grand-père Lambert où es tu ? » Car si Jean-luc est le créateur, sa discipline lui vient tout droit du Lambertisme. Buvez un coup avec eux ou deux, et entre deux passes d’ivresse, peu importe le costume ils crieront « Lamberto, Lamberto », « Lamberto un jour Lamberto toujours » 1 l’apparat change l’esprit reste le même.

Père Lambert n’est plus depuis 2008, mais le Lambertisme lui survécut. De son vivant il fit de UNEF île de France2, le donjon des apprenties sorcières. Mi gauchiste, mi aventurier, avec pour formule magique « l’entrisme ». il aurait été fier des prouesses de consœur et Frère Jean Luc. Tout ce que ces derniers pouvaient toucher, ne se transformait pas en or, tels les alchimistes d’antan. Mais finissait soit par couler, soit par se putréfier.

Vous n’y croyez pas ? Saint Thomas a vu et il a cru mais vous non ? De Jospin 3 quittant le PS suite à son échec pendant les élections du 21 avril 2002 avec un Front National à 17 %. D’Hamon à Cambadelise regardant les ruines qui leur restaient après le passage d’en Marche. Avec un Front National toujours plus haut. Le poison de l’entrisme revenait aussi sûrement aux lèvres de celui qui l’utilisait. L’un s’écroulait, l’autre se renforçait. Tous de la même académie, chez Lambert tout à l’envers.

« Des actions contre nature produisent des troubles contre nature. » William Shakespeare

Mais lui frère Jean Luc il a été malin, si la nature politique ne se pliait pas à la théorie il fallait tordre la nature pour qu’elle se plie à la théorie. Voyant le bateau PS couler il s’en alla, il se voyait Grand Architecte « Père la Gauche passe par moi, le chemin, la vérité, la voix » L’unification sans fondation des ruines nouvelles du PS, aux plus anciennes du PCF. Quelques-uns, les plus lucides à gauche refusaient cette soupe amère.4 Construisant sa créature vaille que vaille dans un emballage social pour mieux cacher qu’elle était de nature sociétale. L’œuvre était fin prête mais pour l’animer il lui fallait une boite de pandore, celle du gauchisme, pour faire tenir le tout.

- Des indigénistes à la Daniel Obono pouvant soutenir des (artistes) « nike la France » mais sa bouche restait muette pour dire « Vive la France ».

- Des post-modernistes et l’utilisation de l’écriture inclusive qui est anti-populaire5. Une insulte à la belle langue Française et aux braves lecteurs. Écriture qui se crée, s’affine et se peaufine, évoluait au fil des âges. Quoi de plus anti-démocratique que d’imposer cette écriture ? Sous l’inquisition post-mortifère la gangrène Queer n’est pas loin... Quel beau terreau que cette France et sa French Theory 6 déconstruisant tout ce qu’il touche « Au Pays de Descartes le Queer est roi. »

- Du communautarisme en vois tu en voilà, pour le peuple des quartiers qui par raison ou déraison s’est recroquevillé. Dans une perte autant existentiel que spirituel, ce n’est pas Omar Khayyam qui lui répondit, auréolé de vin et de femmes, au moins chez lui son Nihilisme rendait hommage à Bacchu. Ce fut tout l’inverse L’Islam le plus orthodoxe ne se cachait même plus. Il le flattait tant que le vote est là, les ruines pouvait prospérer, petit Daesh grandissait.

" Boire du vin et étreindre la beauté Vaut mieux que l'hypocrisie du dévot ; Si l'amoureux et si l'ivrogne sont voués à l'Enfer, Personne, alors, ne verra la face du ciel." Omar Khayyam

- Du racialisme qui touche autant l’insoumis que l'UNEF et la gauche en général. Qui voit « un délire de petit blanc »7 sur Notre Dame de Paris. Quand on ne peut ou veut voir les différentes facettes d’un monument : Théologique, Civilisationnel, Historique, Populaire etc. Ne pas voir et apprécier l’une de ces facettes, au mieux on s’abstient de faire de la politique au pire on se tait.

- Il manquerait plus que quelques métaphysicien d’ultra-gauche se soient perdus entre les artères de ce monstre. Mains dans la mains avec quelques anarchistes qui de leur apolitisme se seraient perdus dans ses allées. Disant aux uns « Quand insurrection vient tout vient » et aux autres « du spectacle rien que le spectacle tout pour le spectacle ».

Y aurait tellement à dire, mais voyez comment L’UNEF ID avait le même goût et la même couleur du PS en son temps. Aujourd’hui L’UNEF a la même forme que son grand Frère L’Insoumis Frankenstein, déconnecté du peuple, connecté aux gauchistes, le spectre Lambertiste rôdait en ces contrées.

Le créateur s’est perdu dans sa créature, l’un a fini par peaufiner l’autre jusqu’à ne plus pouvoir démarquer l’une de l’autre. Elle commence à avoir sa propre autonomie. Elle donne la nausée au peuple de gauche dont je fais partie. Moins ça marchait plus il grognait « la république c’est moi » « la gauche c’est nous » « vive la France ? Très peu pour moi » « l’oligarchie le système l’élite » elle donne un boulevard à tout ce qu’elle devrait combattre en utilisant ses mêmes codes et langages. Préférant la forme au fond bien mal lui en a pris toutes les postures de diva n’y changeront rien. Pour ses nombreux orphelins qui ne savent plus trop à quel dieu se vouer… Attendre et espérer oui mais jusqu’à quand ?

L’aurore pointe mais avant que le jour se lève des batailles féroces seront menées. Culturelles, sociales, pour l’humanité, les animaux et la biosphère. Dans tout ce que l’époque exige en profondeur, la forme viendra d’elle même. C’est la multitude qui le permettra, loin de l’autocratie et du gauchisme. La boue est présente mais les étoiles sont toujours là entre les deux L’Insoumis Frankenstein . La lutte interne est aussi importante que l’externe, aussi sûr que l’action ne peut précéder l’idéologie. Cette créature achevée nous pourrons l’enterrer avec dignité. Quant au créateur laissons le donc se débattre dans les poubelles de l’histoire d’où il n’aurait jamais dû sortir.

« le vent se lève il faut tenter de vivre. » Paul Valéry

Sirius

1 : « Il n’est plus trotskiste aujourd’hui. Mais, comme on dit, “lamberto un jour, lamberto toujours” : il en garde une façon de fonctionner, il est très carré. Quand il est convaincu qu’une idée est la bonne, il n’en dévie jamais. »

2 : Pierre Lambert ­ Philippe Campinchi, président de l'Unef-ID en 1991 et ancien responsable des jeunes du Parti communiste internationaliste (PCI, un des nombreux noms revêtu par la formation lambertiste)

3 : Le responsable trotskiste avait alors déclaré avoir donné son accord à M. Jospin pour que ce dernier entre au Parti socialiste en "1971-1972, comme d'autres". "Il est entré dans le Parti socialiste avec mon accord. Il était un militant comme un autre qui faisait un travail", avait-il fait remarquer.

5 : Interrogés par l’Ifop, plus de 2 sondés sur 3 (69%) soutiennent cette interdiction d’utiliser l’écriture inclusive dans les textes officiels. Près de 2 Français sur 5 (39%) soutiennent même fortement cette interdiction et sont « tout à fait d’accord » avec la décision d’Édouard Philippe. À l’inverse, seuls 12% des Français ne sont « pas d’accord du tout ».

6 : "Or, les textes queer sont très largement inspirés d’auteurs français : Deleuze, Foucault, Derrida, mais aussi, avant eux, Beauvoir et Wittig. C’est d’ailleurs ce que l’on appelle la french theory aux Etats-Unis."