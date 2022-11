L’invasion de l’Ukraine aggrave la crise du capitalisme

L'invasion de l'Ukraine par Poutine, a mis en évidence la profondeur de la crise du système capitaliste. Les prix de l'énergie et des aliments ont augmenté. La zone euro pourrait entrer en récession avant la fin de l’année ouvrant le risque d’une récession mondiale. L’inflation y a atteint le taux inhabituel de 8,6%. Record battu aux Etats-Unis où elle atteint 9,1% soit le niveau le plus élevé depuis 40 ans. En Turquie, il a atteint 73,5%, 80% en Argentine et 130% au Zimbabwe. Au niveau mondial l’inflation s’envole atteignant son niveau le plus élevé depuis 34 ans. La guerre en Ukraine accélère et approfondit la crise capitaliste amorcée auparavant.

Où en est la guerre aujourd'hui ?

Quand le 24 février Poutine a annoncé l’invasion, il croyait qu'elle ne durerait que quelques semaines et qu’il en sortirait gagnant avec une autorité et un prestige renforcés. L'impérialisme des USA et de l’UE l’ont cru aussi à tel point que Macron et Biden sont venus proposer leur soutien à Zelensky pour l’aider à quitter l'Ukraine. En d'autres termes, ils lui ont suggéré de capituler en se démettant de ses fonctions.

Cependant, après plus de 7 mois, les troupes de Poutine reculent. En septembre-octobre la contre-offensive ukrainienne a permis de récupérer près de 8 000 km2 de territoire. Le monde entier a été surpris par le retrait en catastrophe des troupes russes. Dans leur précipitation, les soldats ont abandonné armes, caisses de munitions, chars et véhicules. Les troupes ukrainiennes ont repris des villes et des territoires. Elles se rapprochent de la frontière russe. L’armée russe a subi une nouvelle défaite le premier octobre quand les ukrainiens ont repris la ville de Limán qui était supposée être sur un territoire qui venait à peine d’être déclaré par Poutine comme étant nouvellement annexé à la Russie. La crise politique fragilise le pouvoir de Poutine au point que le chef de la république russe de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a parlé de « trahison » et a appelé à l’utilisation « d’armes nucléaires de faible puissance » en Ukraine. Une centaine de conseillers de 18 districts des villes de Moscou et de Saint-Pétersbourg ont demandé la démission de Poutine dans une déclaration publique l'accusant de "haute trahison" pour avoir déclenché une guerre qui touche directement les citoyens russes. Le ministre de la défense, Sergueï Choïgou, et le chef d’état-major, Valéri Guerassimov, sont de plus en plus ouvertement critiqués. Après la prise de Limán Poutine subit un nouvel affront le 8 octobre. Les ukrainiens ont en effet réussi à déclencher une explosion endommageant le pont qui relie la Russie à la Crimée. Poutine avait lui-même inauguré ce pont en 2018 après avoir annexé à la Russie cette province ukrainienne en 2014,

Le moral des combattants

Dans une guerre, l'armement est très important mais aussi le moral des combattants. Le facteur moral a toujours été meilleur du côté du peuple ukrainien que du côté russe. Le peuple ukrainien s'est uni pour défendre son pays, ses terres, ses maisons, face à l’invasion d’une puissance capitaliste étrangère. La force et l'unité de la résistance militaire et populaire du peuple ukrainien ont créé la surprise par rapport à toutes les prévisions.

Dès les premiers assauts les troupes russes ont été démoralisées en se trouvant face à cette réalité imprévue. Les soldats russes ont vite compris que les discours de Poutine étaient de purs mensonges. Ils devaient se battre pour vaincre le nazisme et libérer l