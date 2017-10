L’Iran a tué mon frère pendant les massacres de 1988. Notre père cherche toujours sa tombe

Bien sûr c’est triste pour votre frère, votre famille ...

Quelle différence avec un palestinien tué par Tsahal ?

je n’en vois guère, ils sont au nombre des martyrs

@njama

Il est probablement difficile d’aller plus loin que vous venez de le faire dans l’ignominie et l’abjection.

L’idéologie des Palestiniens et de ceux qui les soutiennent est exactement la même que celle des mollahs islamo-nazis d’Iran, qui, partout, encouragent le terrorisme et les meurtres les plus crapuleux.

Il y a partout des gens qui luttent pour la liberté et la démocratie, et ils se font massacrer par un fanatisme islamique dernier avatar du nazisme. Oser comparer le frère de l’auteur à ces sortes de crapules, c’est monstrueux.

Si vous n’avez pas encore compris ça, je vous conseille de lire le bouquin de Waleed al-husseini : « Une trahison française - Les collaborationnistes de l’islam radical dévoilés ».

Lui est né chez Abou Mazen et ses sbires. Il connaît un peu mieux que nous la « Palestine », ayant tâté de la prison et de la torture pour y avoir revendiqué publiquement son athéisme. Ses récits et ses analyses témoignent du même niveau de barbarie que l’article en haut de cette page.

Des extraits à cette page :

