L’Iran est-il dans la ligne de mire du Pentagone ?

L'Iran a acquis la dimension d'une puissance régionale grâce à la politique erratique des États-Unis en Irak (résultat de la myopie politique de l'administration Bush obsédée par l'Axe du mal) en éliminant ses rivaux idéologiques, les talibans sunnites radicaux et Saddam Hussein. Avec le vide de pouvoir, qui a suivi dans la région, l'Iran a, donc, réaffirmé son droit inaliénable à la nucléarisation, mais après l'élection de Hassan Rohani, comme nouveau président élu de l'Iran, un nouveau scénario et une opportunité pour la résolution du différend nucléaire américain se sont ouverts avec Israël et l’Iran.

Ainsi, il était possible de reprendre l'accord de coopération énergétique de 2010 entre l'Irak, l'Iran et la Syrie pour la construction du gazoduc de South Pars à Homs qui relierait le golfe Persique à la mer Méditerranée et permettrait l'arrivée du gaz iranien vers l'UE, relativisant d'ailleurs l'importance stratégique de la Türkiye dans le projet de gazoduc transadriatique (TAP) ainsi que le rôle pertinent de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis (EAU) comme fournisseurs de pétrole brut de l'Occident, raison pour laquelle il a été torpillé par la Türkiye, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Israël.

Israël considère l'Iran comme le plus grand exportateur de terrorisme et de violations des droits dans le monde, tout en dénonçant que l'Iran continue d'enrichir de l'uranium et d’être dangereusement proche d'obtenir une bombe nucléaire sans oublier que Benjamin Netanyahou a besoin de toute urgence d'une nouvelle guerre pour mettre fin au processus judiciaire dans lequel il est accusé de corruption, de fraude et d'abus de confiance.

De leur côté, le Congrès et le Sénat américains ont approuvé une déclaration préparée par le sénateur républicain Lindsey Graham et le démocrate Robert Menendez, qui affirme avec insistance que « si Israël est obligé de se défendre et d'agir (contre l'Iran), les États-Unis seront là ». Après l'attaque du Hamas, nous assisterons à une augmentation prévisible de la pression de la part du lobby pro-israélien américain (AIPAC) pour procéder à la déstabilisation du Liban et de l'Iran par des méthodes expéditives.

Le Hamas est-il un appât pour les États-Unis et Israël pour impliquer l’Iran ? Profitant des prétendues failles de sécurité dans la défense israélienne causées par le schisme entre les réservistes et Benjamin Netanyahou, la branche armée du groupe islamiste Hamas, a lancé la plus grande offensive militaire depuis 2007 avec l'infiltration de dizaines de ses membres dans les villes israéliennes et les lancements de milliers de projectiles contre de vastes zones, notamment Tel-Aviv et Jérusalem.

La réalité est que l'offensive sanglante du Hamas ne serait qu'un appât pour les agents du Mossad infiltrés au sein de cette organisation pour, après le succès initial du Hamas, provoquer une réponse dévastatrice de l'armée israélienne dans la bande de Gaza et l'extension ultérieure dudit conflit à tout le Moyen-Orient. Ainsi, le début des escarmouches de guerre à la frontière libanaise et syrienne avec l'entrée en scène du Hezbollah serait le piège tendu par Israël et les Etats-Unis pour obtenir l'implication des membres de la Brigade des Fatimides, une milice chiite avec dépendance organique de l'élite des forces armées iraniennes ou Pasdaran et enfin, l'entrée de l'Iran dans le scénario de guerre et le début d'un nouveau conflit régional au Moyen-Orient.

Nouveau conflit régional au Moyen-Orient ? Après les fiascos de la Syrie, de la Libye et de l'Irak, l'offensive du Hamas serait le nouvel appât du plan machiavélique esquissé par l'alliance anglo-juive en 1960 pour attirer à la fois l'Iran, la Russie et la Chine et provoquer un grand conflit régional qui marquera l'avenir de la zone dans les années à venir et qu'il s'agirait d'un nouvel épisode local qui s'inscrirait dans le retour à l'endémisme récurrent de la guerre froide entre les Etats-Unis et la Russie.

Profitant du fait que la Russie s'occupe de l'Ukraine, que la Chine est entourée par la crise nucléaire AUKUS pour protéger Taïwan et que les réserves stratégiques américaines sont au maximum, le Pentagone aurait conçu l' Opération Perse. Instigateurs de l'attaque du Hamas, les États-Unis profiteraient d'une première attaque surprise d'Israël contre l'Iran pour déclencher une nouvelle guerre au Moyen-Orient avec le double objectif d'assécher les sources d'énergie de la Chine et d'augmenter son indice de popularité pour être réélu en élections présidentielles de 2024. Ainsi, selon un rapport du portail Veterans Today, « Israël transférerait des armes de défense aérienne, de l'artillerie à longue portée, des hélicoptères et des avions de combat F-15 à Erbil, capitale du Kurdistan irakien pour un une guerre plus large contre l'Irak et l'Iran » alors que les forces navales chinoises et américaines s'approcheraient du golfe Persique.

Cette guerre impliquera les trois superpuissances (États-Unis, Chine et Russie) et comprendra la nécessaire collaboration des puissances régionales (Israël, Syrie, Égypte, Jordanie, Arabie Saoudite et Iran), couvrant l'espace géographique qui s'étend de l'arc méditerranéen (Libye, Syrie et Liban) jusqu'au Yémen et à la Somalie et ayant l'Irak comme épicentre (rappelant la guerre du Vietnam avec Lindon B. Johnson (1963-1969) et aura comme effet collatéral une nouvelle crise pétrolière, (rappelant la crise de 1973) , ce qui pourrait déclencher un scénario de stagflation économique séculaire, le déclin de la mondialisation économique et un retour à des compartiments économiques fermés.

Germán Gorraiz López, analyste politique

