L’Iran et Israël  : Tensions calculées et messages mutuels

Depuis l’assassinat de l’éminent commandant des Gardiens de la révolution iraniens, Sayyed Razi Mousavi, lors d’une attaque israélienne contre le quartier de Sayyidah Zaynab à Damas, la capitale syrienne, l’Iran n’a cessé de proférer des menaces de vengeance. Le président Ibrahim Raisi a juré qu’Israël paierait le prix de son crime, tandis que le ministre des affaires étrangères Hussein Amir Abdollahian a déclaré qu’Israël devrait attendre un compte à rebours difficile. Le porte-parole du ministère iranien de la défense a quant à lui déclaré que le pays avait le droit de répondre à l’assassinat de Mousavi au bon moment et au bon endroit, soulignant que cette réponse serait décisive, efficace, efficiente et intelligente. Tout porte à croire que l’assassinat de Mousavi est une initiative israélienne visant à envoyer un message fort pour dissuader l’Iran. Ce message semble avoir été soigneusement calculé en termes de choix de la cible et du moment, et peut être considéré comme une nécessité parmi les options disponibles pour les décideurs israéliens.

Cela intervient à un moment où l’Iran tente d’imposer un siège stratégique global à Israël en l’attaquant sur plusieurs fronts : Le Hezbollah libanais au nord, le mouvement terroriste Hamas au sud, le groupe Houthi au Yémen, les factions chiites financées par l’Iran en Irak et les groupes soutenus par l’Iran sur le territoire syrien.

Mousavi, qui est connu pour être le cerveau des plans de fourniture d’armes par les Gardiens de la révolution iraniens aux territoires syriens, puis au Hezbollah au Liban, a été ciblé en conséquence.

L’analyse montre que l’Iran tente d’accroître la pression sur Israël, et donc sur les Etats-Unis, en exploitant le front de la guerre à Gaza. Il est probable que l’Iran soit en contact avec le mouvement terroriste Hamas pour évaluer ses capacités de combat et les options disponibles pour de nouvelles confrontations avec l’armée israélienne. L’Iran poursuit plusieurs objectifs, certains stratégiques, d’autres opérationnels. L’Iran veut bouleverser la situation et redéfinir les règles du jeu au Moyen-Orient en fonction de ses intérêts stratégiques. Cela comprend l’arrêt de la normalisation des relations entre les pays arabes et Israël, la pression sur les Etats-Unis pour qu’ils retirent leurs forces de Syrie, d’Irak et de la région du Golfe en général, l’augmentation de l’influence iranienne dans les eaux internationales par l’intermédiaire des Houthis, la tentative d’imposer un blocus naval total ou partiel à Israël et d’embourber Israël dans des crises internes pour détourner l’attention des tentatives de cibler l’Iran lui-même ou d’envisager une attaque préventive contre ses installations nucléaires - une considération parfois exprimée par la droite israélienne avant l’attentat du 7 octobre.

La question pressante qui se pose aujourd’hui est la suivante : Quelle est la réponse iranienne attendue à l’assassinat de Mousavi ? Pour répondre à cette question, il convient de noter que la réponse de l’Iran à l’assassinat de l’un des principaux dirigeants des Gardiens de la révolution, le général Qassem Soleimani, a jusqu’à présent été ambiguë. L’Iran a opté pour des représailles calculées, hésitant entre réaction et escalade avec la partie américaine. Par conséquent, ses réactions dans ce cadre ont été plutôt modérées et moins convaincantes que les déclarations enflammées et la position que Soleimani occupait au sein de la hiérarchie du régime. Compte tenu des différences stratégiques dans les perceptions iraniennes des Etats-Unis et d’Israël, on peut donc dire que la réponse iranienne à l’assassinat de Mousavi se fera probablement dans un premier temps par l’intermédiaire d’un des mandataires de Téhéran plutôt que directement. D’autant plus qu’avec la guerre de Gaza en toile de fond, les Américains et les Israéliens se rapprochent, toute tentative de réponse directe de la part de l’Iran équivaudrait à une confrontation ouverte avec les deux alliés. Dans ce contexte, les déclarations des responsables iraniens constituent un fil conducteur dans les discussions sur le moment et l’endroit propices à une riposte. Cela suggère que les Gardiens de la révolution ont l’intention de gagner le temps nécessaire pour réfléchir au moment, au lieu et à la cible de la riposte. Le porte-parole du ministère iranien de la Défense a déclaré que la riposte serait décisive, efficace, percutante et intelligente.

Cela signifie qu’il est peu probable que la réponse soit liée à une opération militaire traditionnelle, mais qu’elle sera basée sur ce que les dirigeants des gardiens de la révolution considèrent comme stratégiquement efficace sans risquer un conflit direct avec Israël. L’Iran s’en tient aux règles du jeu qui se sont appliquées jusqu’à présent, c’est-à-dire qu’il reste dans les limites permises en termes d’action et de réaction, mène des opérations limitées et efficaces sans escalade vers un conflit direct et à grande échelle, et agit de manière appropriée à la situation. Dans l’environnement stratégique actuel, cela profite à la fois aux Israéliens et aux Iraniens, car Téhéran ne souhaite pas mener une guerre directe, préférant rester dans le domaine de la guerre par procuration.

Dans le même temps, Israël ne peut se permettre d’ouvrir un nouveau front dans les circonstances actuelles, car il est confronté à ce que l’on appelle l’Axe de la résistance, principalement l’Iran, et doit faire face aux opérations en cours de tous les membres de l’Axe à proximité géographique. Une telle décision pourrait conduire à une escalade des tensions et menacer Israël sur le plan interne, en particulier sur le front du Hezbollah libanais. Dans le cadre de l’interprétation des considérations stratégiques iraniennes et des scénarios possibles pour répondre à l’assassinat de Mousavi, le chef d’état-major des forces armées iraniennes, le général Mohammad Baqeri, a déclaré que les Israéliens avaient commis une erreur stratégique en assassinant Mousavi, car Israël se trouve dans une situation difficile.

Il a déclaré que les récents développements à Gaza avaient placé l’« entité paria » dans une position où tout « acte terroriste et irrationnel » non seulement ne parviendrait pas à rétablir ses fondations chancelantes, mais resserrerait encore davantage l’étau. Cela suggère que l’Iran continuera à s’appuyer sur des mandataires, que ce soit pour dissuader Israël ou pour riposter plus tard. On peut donc s’attendre à ce que toute réponse iranienne à l’assassinat de Mousavi s’inscrive dans ce cadre et passe par l’un ou l’ensemble de ces mandataires.