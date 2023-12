Pour ceux qui suivent de près l’évolution récente des relations irano-américaines, il est clair que l’Iran avance prudemment, testant les limites de la patience stratégique exercée par l’administration Biden. Il permet notamment à ses milices terroristes de cibler en permanence les forces américaines en Irak et de défier l’influence américaine au Moyen-Orient en poussant ses milices à affronter Israël sur de multiples fronts.

Un récent rapport du Washington Post a mis en lumière la frustration de certains responsables du Pentagone face à l’escalade des attaques contre les forces américaines en Irak et en Syrie. Ces responsables estiment que la stratégie du Pentagone contre les mandataires de l’Iran est incohérente. Certains affirment que les frappes aériennes de représailles limitées approuvées par le président Joe Biden n’ont pas réussi à étouffer la violence et à dissuader les milices affiliées à l’Iran. La stratégie de l’administration Biden semble peu claire, en particulier pour ceux qui la mettent en œuvre au sein de l’armée américaine. L’approche brouille les lignes entre la défense et l’attaque, visant la dissuasion tout en s’en tenant à la tactique de la seconde frappe dans le cadre de l’« autodéfense ». Toutefois, il est évident que les Iraniens ne saisissent pas pleinement les nuances de cette stratégie et l’interprètent comme un signe d’hésitation de la part des Américains ou, plus précisément, comme une préoccupation concernant un conflit plus large avec l’Iran et ses mandataires terroristes.

Une véritable dissuasion ne s’obtient pas uniquement par une démonstration de force ; elle nécessite une intention sérieuse d’activer ces forces pour défendre les intérêts de la partie concernée. La réponse à toute menace doit être plus forte que l’agression elle-même, avoir un impact direct sur les intérêts de l’agresseur et transmettre un message clair sur les conséquences potentielles. La dissuasion repose sur le sérieux du message et la confiance dans sa diffusion.

Bien que les Etats-Unis et les planificateurs stratégiques américains comprennent ces principes, des contraintes apparaissent en raison de la politique du président Biden, qui vise à dissuader l’Iran sans s’engager directement dans des confrontations ouvertes. C’est un défi, car Téhéran sait parfaitement que la Maison Blanche n’a pas la volonté de l’affronter et préfère maintenir les tensions dans des limites calculées. En outre, l’administration Biden a perdu l’initiative dans le traitement de la question iranienne, la politique étrangère américaine à l’égard de l’Iran devenant l’otage du dossier nucléaire. Nous assistons à une théorie de dissuasion mutuelle, mais le résultat semble favoriser l’Iran.

Une analyse des indicateurs suggère que les Etats-Unis ont des options limitées pour faire face au défi stratégique iranien à l’influence américaine au Moyen-Orient. Les Etats-Unis sont victimes de l’érosion de la réputation et de la réputation de l’armée américaine, qui maintient environ 2500 soldats en Irak et environ 900 en Syrie.

Ces bases ont été continuellement la cible d’attaques terroristes iraniennes. Notamment, plus de 60 soldats américains en Irak et en Syrie ont été blessés dans environ 66 attaques contre des bases américaines depuis la mi-octobre de l’année dernière. Il s’agit d’un taux élevé par rapport à la période précédente, le Pentagone faisant état d’environ 80 incidents similaires entre janvier 2021 et mars 2023, soit sur une période d’environ deux ans.

L’Iran agit également avec audace, sachant que le moment n’est pas tout à fait opportun si l’administration Biden décide d’agir fermement contre Téhéran. Il ne s’agit pas seulement d’empêcher l’escalade des conflits entre Israël et les groupes terroristes, dont le Hamas, et d’éviter d’enflammer la situation dans l’ensemble du Moyen-Orient. C’est aussi parce que la Maison Blanche est confrontée à un mécontentement interne notable concernant ses politiques à l’égard de Gaza et de l’Iran. La popularité du président Biden a fortement chuté à 40 % à cause de Gaza, le niveau le plus bas depuis qu’il a pris ses fonctions en 2021.

La vérité confirmée, compte tenu de toutes les preuves, est que les attaques de l’Iran contre Israël ne visent pas à défendre le peuple palestinien. En réalité, ces attaques servent des objectifs stratégiques liés à l’influence régionale et internationale de l’Iran, sans aucun lien avec la cause palestinienne. Quiconque le nie devrait examiner attentivement les politiques de l’Iran et les déclarations de ses dirigeants.

L’Iran utilise le terrorisme, comme les Houthis au Yémen, le Hezbollah au Liban et les milices chiites en Irak, comme outils dans le conflit stratégique pour assurer ses intérêts stratégiques. Ce qui se passe entre l’Iran et les Etats-Unis n’est pas un processus de dissuasion mutuelle dans le cadre opérationnel reconnu pour de telles circonstances. Il s’agit plutôt d’une pression militaire calculée exercée par des mandataires terroristes iraniens pour atteindre des objectifs spécifiques, principalement le désir de Téhéran d’expulser les forces américaines d’Irak et de Syrie. L’Iran saisit l’occasion offerte par la situation dans les territoires palestiniens comme une couverture commode pour agir contre les forces américaines sous le prétexte de défendre Gaza.